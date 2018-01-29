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Неспортивно. Детей "Водника" засудили в Сыктывкаре

Всё произошло на этапе детской хоккейной лиги в столице Республике Коми.

Об инциденте с участием юных воспитанников архангельского «Водника» рассказывает издание «Регион29»:

- Наши спортсмены завоевали золотые и бронзовые медали, но не всех родителей хоккеистов устроили такие результаты. В социальных сетях фан-клуба «Водник» появился пост отчаяния, где рассказывалось о несправедливом судействе на матче между командой «Водник-2008» и сыктывкарским «Строителем».

— Я, конечно, не специалист, но даже мне понятно — судейство было несправедливым! Наших игроков в  пятнадцатиминутном тайме удаляли на четыре минуты, а своих на две. Там, где должен был быть пенальти, ставили угловой, а нарушений своей команды не замечали, — сообщила мама одного из спортсменов Наталья Богина. 

Вдобавок на церемонии награждения с нашими юными хоккеистами случилась неприятная история. Бронзовые медали по ошибке вручили команде, которая заняла четвёртое место. Позже, правда, ситуация разрешилась, и нашим игрокам вернули их законные награды. 

— Это ошибка федерации хоккея с мячом Коми или намеренный жест вручить медальки и кубок своим детям? — возмутились очевидцы события.

Родители игроков, недовольные судейством и неприветливостью принимающей стороны, даже собрались направить письмо в Федерацию хоккея с мячом.

Мы попросили прокомментировать ситуацию тренера юных «Водников» Алексея Сидорова.

— Я давно работаю и знаю всех тренеров из Сыктывкара. И то, что произошло на церемонии награждения, по моему личному мнению — техническая ошибка. Дело в том, что там один человек отвечал за судейство и был секретарём на этапе. И эта накладка — просто его упущение. Потом этот человек звонил мне, ему было досадно. Конечно, на месте тренера команды, которой вручили медали по ошибке, я бы остановил церемонию. Но этого сделано не было. Медали нам вручили потом, и мы сами наградили ребят. Они были расстроены, но сейчас уже забыли этот досадный инцидент, — прокомментировал тренер.

Прочитав пост возмущения, который разместили родители игроков, Алексей Сидоров ознакомился с онлайн-протоколом игры и проанализировал встречу между «Водником» и «Строителем»:

«Родителей до сих пор переполняют эмоции, их можно понять. Но, что касается судейства, то у меня претензий к игре нет. Мы объективно заняли третье место, да и цель у нас такая и была — завоевать бронзу. Если и были спорные моменты, касающиеся игры, то они, на мой взгляд, никак не повлияли на итог матча». 

Тренер пообещал ещё раз встретиться с родителями и донести до них свою позицию.

— Нам ещё предстоит много игр, нужно настраиваться, а не ссориться с принимающей стороной, — заметил Алексей Сидоров.

 

29 март 11:55 | : Скандалы

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