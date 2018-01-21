Похождения "русского Вайнштейна". Депутат Слуцкий в кривом зеркале российского парламентаризма

Россия постепенно сходит с ума вслед за Америкой. Там, за океаном, все помешались на Харви Вайнштейне, маленьком гиганте большого секса еврейского розлива, огулявшем какое-то сумасшедшее количество кинозвёзд.

Мне сразу вспоминается французская кинокартина «Профессиональный риск» с Жаком Брелем, в которой провинциальные школьницы вдруг начали обвинять симпатичного учителя из Парижа в домогательствах. У каждой на то была глубоко личная причина, что постепенно всплывало в ходе расследования. И когда дошла очередь до самой безмазовой, толстой и глупой, то прозвучало: «А мне стало завидно, что со всеми что-то происходит, а со мной нет».

К чему я это? К тому - Итоги анонимного опроса, проведенного по заказу USA Today, свидетельствуют о том, что с сексуальным насилием сталкивались 94% женщин, работавших или работающих в Голливуде.

Вот это размах… не кинофабрика, а сексуальный концлагерь из фильма Пьера Пазолини! Только не спешите фантазировать и рукоблудить (особенно женщины). Далее в приведённом отрывке идёт уточнение - Подавляющее большинство из 843 женщин, участвующих в опросе, говорили, что сталкивались с комментариями с сексуальным подтекстом, нежелательными прикосновениями, прямыми предложениями заняться сексом, требованиями обнажиться на прослушиваниях без предварительных предупреждений.



Специально уточнял – нежелательные прикосновения совсем необязательно, что её схватили за гениталии, достаточно просто одобрительно похлопать… даже не по попке, просто по плечу. Да я с такими нравами давно пожизненное себе заработал бы!

Вот смеёмся, а в той стране харрасмент принял уже совсем нездоровые формы. И всё громче звучат голоса, что это далеко не защита слабого пола, а наоборот – нападение. Форма шантажа такая.

Российскому кино, слава труду, до этого далеко. В нашем менталитете – если режиссёр не делает актрисе (помрежу, монтажёру, гримёрше…) непристойного предложения, он или импотент, или гей. И хорошо…

…однако есть такая штука, как публичная политика, в которой, вроде бы, домогательства не приветствуются. Наверное, это идёт со времён ЦК КПСС, когда в президиумах заседали бесполые старпёры (в советском кино в этом смысле повеселее было… полистайте биографию Пырьева). Как бы там ни было, скандал с небезызвестной Настей Рыбкой больше ударил не по бизнесмену Дерипаско, а по вице-премьеру Приходько. Которого теперь старательно убирают из публичного поля… да и из правительства (говорят) скоро.

Я не знаю, содрала ли эта Рыбка бабло со своих богатых карасей, но упоминаний о ней в интернете уже больше, чем о Пугачёвой… хоть на сцену выходи. А такой пример заразителен…

У нас своего Вайнштейна начали лепить из Леонида Слуцкого. Мол, горячий жеребец, хрен удержишь. Когда-то он уже громко засветился с разводом, по всем ток-шоу бывшую жену таскали, да и его тоже. Наверное, понравилось.

Первой подала на Слуцкого жалобу общественности журналистка парламентского пула и корреспондент либерального «Дождя» Елизавета Антонова. Типа домогается и сексуально намекает. За коллегу вступился лидер их фракции (ЛДПР) Владимир Жириновский, всегда отличавшийся свободой и широтой взглядов в подобных вопросах – «по бутылке мужику», «бабе по мужику», «дураку по ярлыку» и т.д. «Но здесь надо смотреть цель. Может быть, он хочет у журналистов вызвать интерес к себе. Может быть, этим он хочет заставить: приходите, берите интервью. …Я помню, в младших классах школы мы дергали девочек за косичку, чтобы она повернулась и посмотрела, другого пути у нас не было».



Про девочек за косички, это ладно. Я знаю роскошную историю, случившуюся с Владимиром Вольфовичем в середине 90-х. Конечно, помните, как они плескались соком с Борисом Немцовым. А из-за чего? Недавно ведущий той программы Александр Любимов открыл тайну в эфире телеканала «Ностальгия» и, насколько я знаю, в суд на него никто не подал. Значит, можно, срок давности истёк.

Так вот, на тот эфир тогдашний губернатор Нижнего Новгорода принёс выпуск журнала «Playboy», в котором известный политик вспоминал о своих гомосексуальных экспериментах. Жириновский знал об этом и очень нервничал. Однако пошёл на обострение (это было что-то типа политических дебатов) и заявил, что при губернаторе Немцове СПИД в Нижнем вырос чуть ли не на порядок. И только Чубчик кучерявый хотел выложить свой главный козырь, как сразу получил соком в лицо, на чём передача и завершилась.

Была ли написана правда в том журнале? Кто знает… этого мастера эпатажа. Примерно тогда же Бари Алибасов сказал мне на камеру, что спал не только с мужчинами, но и с крупным рогатым скотом. Время было такое… время откровений.

Но вернёмся к Слуцкому, о нём речь. Обвинения в сексуальных домогательствах на него посыпались как из рога изобилия. Но… вот что рассказывала журналистка об его поползновениях: «На вопрос, когда можно зайти за комментарием, депутат Слуцкий ответил, что после 22:00, и спрашивал, где я живу». Это она расценивает как приставания. Стоп, мне в своей практике приходилось писать интервью знаковых людей и за полночь, такой у них рабочий график. А спросить адрес… может, он ту мартышку хотел после интервью домой добросить, ведь поздно будет… так она себе нафантазировала и теперь грозится.

Следующей на Слуцкого покатила Екатерина Котрикадзе, заместитель главного редактора телеканала RTVI (типа, на интервью прижал он её к тёплой стенке, еле вырвалась). Знаете, чей это канал? Владимира Гусинского… просто бзик какой-то у председателя Комитета по международным делам исключительно либеральных журналисток щупать! Прихватил бы какую с RT, с «Царь»… или Заратустра не позволяет?

Знаете, что меня сразу смущает в истории с Котрикадзе? То, что она ярко выраженная грузинка. Любой взрослый опытный мужик (а Слуцкий взрослый и опытный, это не оспоришь) знает – с таким контингентом сплошной геморрой и очень отдалённое по времени удовольствие. И какой смысл даже пытаться?..

Думаете, я отмазываю этого Слуцкого? Ничуть не бывало. Он приставал к моей хорошей знакомой, американской певице, чьим словам я верю. Она отзывается о нём как о невменяемом сексоголике. И за это он ещё получит, придёт время.

Всё-таки, какой же бордель в этой Госдуме! Если бы только сексуальный…

Леонид Черток