"Вольное дело" увольняет зарвавшихся ментов

24 января 2018 года был опубликован материал Геннадия Науменко «Коноша. Бардак, товарищ генерал!»

http://arhsvoboda.ru/?p=39951 (участник Ассоциации «Вольное дело»)

В субботу, 20 января 2018 года в 6 часов 30 мин утра сотрудник ППС ОМВД по Коношскому району Алексей Харин на крутом внедорожнике, в приподнятом состоянии и на большой скорости врезался в многоквартирный жилой дом на центральной улице районного центра, по адресу: Советская, 94, недавно сданный по 3-му этапу переселения граждан из ветхого жилья.

От удара легкового автомобиля новый аварийный дом получил трещину, требуется экспертиза и большой объем ремонтных работ.

Получен ответ из УМВД по Архангельской области:

«Харин А.Л. уволен со службы в органах внутренних дел Российской Федерации за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

Благодарим руководство УМВД по Архангельской области за оперативное принятие мер.