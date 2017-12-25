Московские геи имеют претензии к главе Коряжмы (видео)

10 января в Коряжемский городской суд поступило исковое заявление трех жителей Москвы к администрации Коряжмы о признании незаконными решений главы города Андрея Ткача. Он отказал согласовать публичные мероприятия в форме шествия и пикетирований.

Речь идет о проведении в городе пролетариев-бумажников парада сексуальных меньшинств. Напомним, «радужной» тусовке уже не раз было отказано в проведении подобных мероприятий в Архангельске… так они ломанулись на юг области!

8 февраля прошло рассмотрение данного дела. Представляем эксклюзивный комментарий председательствующего судьи.

(по материалам tk-online)