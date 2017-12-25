Благословил на развод. Заблуждения протоиерея Головина

Года четыре назад ко мне обратились первые пострадавшие от деятельности протоиерея Владимира Головина из Болгара – небольшого городка в Татарстане. Рассказали, что он разрушил семью их сына, благословив его жену развестись с ним. Я обычно не реагирую на такие одиночные заявления: мало ли какой бывает конфликт у священника с прихожанами? Ни один приходской батюшка от этого не застрахован. Поэтому я посоветовал этим людям обращаться к епархиальному архиерею прот. Владимира и решить вопрос с ним.

Но на этом заявления от пострадавших не прекратились. За четыре года (до декабря 2017 г.) я получил их не менее десяти. Люди говорили, что их родственники ведут себя как сектанты, все время ездят в Болгар, перечисляют туда деньги, встают по ночам, чтобы читать акафист одновременно с «молитвенником и чудотворцем» отцом Владимиром, перестают заниматься семьей и детьми, утрачивают уважение к своему приходскому священнику и т. д. Причем многие из обращавшихся ко мне настоятельно советовали послушать многочисленные проповеди прот. Владимира и сделать их богословский анализ.

В силу ряда причин (из которых не последняя – моя постоянная занятость) я долго не приступал к этой работе, хотя некоторые отрывки из проповедей татарстанского протоиерея мои помощники мне показали. Многие из них звучали, мягко говоря, двусмысленно, но, подумал я, с кем не бывает? Увлекается человек, вот иной раз и ляпнет что-нибудь, о чем потом сам, возможно жалеет. Мало ли у нас священников, несущих полную чушь в своих блогах и каналах на YouTube? Что же, каждого из них обличать, так ни на что другое времени не хватит.

Однако, за декабрь 2017 года я получил четыре новых обращения с просьбой обратить внимание на прот. Головина. Я понял, что дело все же достаточно серьезно, и дольше откладывать эту проблему не удастся. Поскольку подготовка к Рождественским чтениям и студенческая сессия занимали все мое время, я попросил моего друга и соратника прот. Александра Новопашина из Новосибирска сделать доклад на эту тему. По счастью отец Александр согласился и на нашей секции Рождествестких чтений представил вниманию собравшихся доклад «Коммерческо-религиозный проект протоиерея Владимира Головина» (http://iriney.ru/iskazhenie-pravoslaviya-i-okolopravoslavnyie-sektyi/obshhee/kommerchesko-religioznyij-proekt-svyashhennika-vladimira-golovina.html).

Это основательное и безупречно документированное сообщение вызвало целую бурю. Его перепечатало несколько популярных сайтов, а на отца Александра обрушилась целая волна возмущенных писем адептов (иначе не скажешь) критикуемого им протоиерея. «Подонок, урод, сволочь, мразь», – это лишь самые мягкие (и самые цензурные) из всех эпитетов, которыми «головинцы» награждали заслуженного протоиерея, одного из самых известных и результативных миссионеров нашей Церкви. Некоторые даже договорились до того, что назвали отца Александра агентом татарских сепаратистов и радикальных исламистов, т. е., возвели откровенную клевету в ранг политического доноса.

Все это требует ответа. Более того, в своем выступлении обзорного характера отец Александр лишь бегло затронул многие выступления прот. Головина и высказываемые им идеи, тогда как практически каждое из них требует более внимательного разбора. Я даже не говорю о финансовой стороне деятельности болгарской группировки, через которую, как можно подозревать даже при беглом взгляде, проходят такие сумасшедшие деньги, что пресловутый «бог Кузя» отдыхает (см., например, тут: http://iriney.ru/iskazhenie-pravoslaviya-i-okolopravoslavnyie-sektyi/obshhee/kommentarij-k-pismam-«golovinczev».html, или тут: https://www.facebook.com/archpriestAndrey/posts/1682922501767161 ). Впрочем, этой областью должны заняться более компетентные чем я в этой сфере люди.

Таким образом, мне все же пришлось взяться за это дело. Для начала я попытался разобрать на соответствие православному богословию всего лишь одно из упомянутых отцом Александром публичных выступлений прот. Владимира Головина.

Ниже будет приведена дословная распечатка центральной части примерно двухчасовой проповеди харизматичного болгарского протоиерея перед молодежной (даже отчасти детской) аудиторией (https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=1TnJZCXTOFo – начало 1:37:50 и по 1:46:16) с моими комментариями. Мы постарались в распечатке (дана курсивом) полностью сохранить особенности стиля и лексики проповедника, сделав ее максимально дословной. Заранее просим прощения у читателя за то, что нам придется цитировать шокирующе хульные и кощунственные изречения протоиерея из Болгара.

Теология отхожего места

Минувший двадцатый век породил множество богословских инноваций. Например, после Второй Мировой войны в либеральных кругах появилась некая «Теология после Освенцима». Дескать, мы не можем также как раньше относиться к Богу после устроенного нацистами еврейского Холокоста. Апостол Павел писал, что «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр.13:8), но основатели этого направления решили, что после трагедии Освенцима Спаситель точно должен стать другим. В 60-е годы революционно настроенные латиноамериканские иезуиты, попытавшись соединить атеистический марксизм с римо-католичеством, создали «Теологию освобождения», оправдывающую классовое насилие и террор. В конце семидесятых основоположники неопятидесятничества сконструировали свою оккультно-потребительскую и антихристианскую «теологию процветания». Далее пошли разные «теологии»: феминизма, гомосексуализма и проч.

В полном соответствии с этой обратной прогрессией: каждая новая «теология» пошлее и гаже предыдущей – на рубеже двадцатого и двадцать первого века появился новый вид «богословствования», который можно назвать «теологией отхожего места». Первопроходцем этого оригинального направления мысли стал Сан Мен Мун – лидер и основатель крупнейшей тоталитарной секты двадцатого века, впрочем, ныне уже умерший.

Выступая 15 октября 1996 г. перед своими высокопоставленными гостями в Сеуле (одновременно его помощники зачитывали эту речь в столицах ведущих стран мира), Мун, в числе многих «интересных вещей», изрек следующее:

Вас может смутить то, что я сейчас скажу, но я хочу привести один пример. Каждое утро вы посещаете туалет. Надеваете ли вы противогаз, прежде чем отправлять определенные физиологические функции? Это не шутка, а серьезный вопрос. Если вы окажетесь рядом с другим человеком, отправляющим ту же потребность, вы поспешите отойти. Но вы не замечаете запаха, когда он исходит из вас. Это потому, что он — ваш. И он не кажется вам противным.

А вы пробовали в детском возрасте козявки из носа? Какие они на вкус, сладкие или соленые? Соленые, правильно? Раз вы отвечаете, значит, пробовали! А почему они не казались вам грязными? Потому, что они составляли часть вашего тела.

Преподобный Мун додумался до того, что никогда никому не приходило в голову.

(«В поисках первоисточника вселенной». Обращение преподобного Сан Мен Муна на торжественном открытии 15 октября 1996 г. Московской конференции «Федерации семей за мир во всем мире». М., 1996).

Но по-настоящему развил эти идеи другой человек – протоиерей Русской Православной Церкви Владимир Головин. Только если лжемессия Мун размышлял на тему вкуса, цвета и запаха собственных физиологических выделений, то имеющий многочисленных последователей проповедник из Татарстана обратился своей дерзновенной мыслью к физиологическим отправлениям Самого Христа. И, по его собственному признанию, эти воображаемые заглядывания в отхожее место сделали протоиерея Владимира другим человеком. Теперь он предложил сделать то же самое собравшимся послушать его молодежи и детям. Как и «преподобный» Мун, высокопреподобный Головин додумался до того, что никогда никому не приходило в голову.

- …. Мне кажется это очень важным. В своё время, когда я ответ на этот вопрос нашел, я не смог быть тем, каким был до того. Может, кто-то из вас, если серьёзно сейчас раздуматься, о чем я сейчас скажу, может, кто-то это… сможет уже быть другим. Я не говорю хуже/лучше, сейчас другой разговор. Другим. А вопрос вот какой: как вы думаете, Христос Спаситель, когда большую нужду справлял, он гигиену каким образом наводил? Чего вы молчите-то?

- Как все люди… Так же, как [невнятно]

- Как все люди, хорошо. Понятно. Значит, брал туалетную бумагу, мягкую… Ну, её тогда просто не было. Но её тогда не было! Как, ну а как все люди?… А вот я не знаю, как тогда было, как, крапиву брал? Нет… А то, может, такое у кого-то есть, он тоже заслуживает внимания… Крапиву…

- … Было время…

- А как, как у них было? Вот мне… Я и спрашиваю, как…

- Подмывались…

- Подмывались, да? Хорошо… Для пустыни это прекрасно. Я знаю, там некоторые песочком протираются. Так… Ну, и тем не менее, а вот как вы думаете, каким образом?

- Может быть, тканью?

- Тканью! Очень интересный момент! Где Он её брал? Специально покупал и рвал на кусочки, и подтирался.

- Ну… Может быть, старые вещи использовал…

- Нет, ну я… ну, это, нет, ну, тогда ладно, тогда другой вопрос… Близко к этой теме. Когда Он по малой нужде... Но неже... или у Него не было малой нужды? Вообще, Он мочился, нет, как вы думаете?

- Ну, да, мочился… [невнятно]

- И вот теперь другой вопрос. Он идет с апостолами. То есть, одного пола все – мужчины. Его нужда... Он отворачивался от других или не отворачивался?

- Нет…

- Не отворачивался…

- [смех]

- Прекраасно! Значит, вы считаете, что Он страдал, вот, желая, чтобы видели, так сказать… Ну, если есть чего [невнятно] конечно, ну, вообще, в принципе… Кто это сказал – мужчина? Здесь? Мужского пола? Мужского пола сказал… Ага… Ага, ага…

- …В мужской компании… [Смех]… Посмотреть…

- Нет, нет, ну, я помню детство, я скажу перефразом, так… с п-п-п… как мы говорили, так… перефразом. Надо в одном море, чтоб не было горя.

- Ааа… Да-да-да…

- Ну ж мы – не женщины, нам же ж легко и просто быть… едиными, хоть в одном как-бы важном деле. И тем не менее, и тем не менее… А вот я по серьёзному: как вы думаете, отворачивался, нет? Сказали, нет.

- [Невнятно]

- Как? Поче…? Стеснялся!...

- Да не то, что стеснялся…

- Нет, не стеснялся?

- А зачем на показ-то выставлять… То есть… В такой момент… В некотором роде интимный… [смех]

- Ну, вот, всё-таки, вот, ну, это по-человечески, в справлении малой нужды есть грех? Стыд – это естественная реакция на грех должна быть. Греха нет – то стыдиться нечего?!...

- Нет. Тут не стыд… Не то, что стыд, а есть некие правила приличия… Ну, всё-таки же не животные, которые друг перед другом всё это делаем… [невнятно]

- Ну, а что такое «правила приличия»? Вот, слова моей бабушки, я говорю вслух. Говорит, тяжелая была жизнь после войны. Голодали, работали до упаду. Бывало, говорит, на постоянке... Кто не знает, что это такое – у неё был постоянок, – это курятник. Который постоянно… Курицам каждый день есть надо, чистить… Она каждый день ходит… Выходных, ни проходных, – ничего не было. Бывало, говорит, на постоянке, там, минутка свободная, будет время, говорит, мы, бывало, говорит, ищемся и поём… Ищемся… Термин «ищемся» - знаете, что это такое? Ну, вшей друг у друга давят по очереди. Так жили, это была реальность жизни! Это мы сейчас плохо живем, тогда жили хорошо – вшей было больше! Так вот, говорит, ищемся и поём! Не стесняясь друг у друга вшей давить.

- Ну, тут, видимо, всё от обстоятельств зависит…

- От обстоятельств… Значит, вот-вот-вот, именно, прошу прощения, перебиваю! От обстоятельств. Значит, вот, нормы приличия – это нормы человеческих условностей. Разве Христос должен выполнять человеческие условности? Он разве не выше всего этого должен быть?

- Ну, наверное… [невнятно, рассуждения] … А он же на проповедь вышел в тридцать, а не раньше… Потому что правила такие были… До тридцати никто бы тебя слушать не стал…

- Близко, близко… А… Но всё-таки мне бы хотелось, чтобы мы сами задумались, как Христос справлял нужду, как Он ковырялся, любил больше ковыряться в левой или в правой ноздре… Ну, мы же любим с тобой... Когда не все видят… Ну это ж бывает так весело! Думы глубокие приходят в это время… Ну, вы ж знаете, ну, вы помните, вы должны знать.

Пытаясь оправдать выходящие за всякие рамки приличия и, хотя бы минимального благоговения богохульные гнусные призывы прот. Головина представить себе испражняющегося Спасителя или Его же, ковыряющего в носу (все это под гогот собравшейся вокруг него молодежи), его последователи утверждают, что он лишь использовал необходимый педагогический прием, чтобы подчеркнуть человечество Христа. Но разве недостаточно было священнику рассказать о том, что Спаситель алкал и жаждал, что он настолько смертельно уставал, что мог даже заснуть на лодке, захлестываемой волнами и одолеваемой бурей? Разве не мог прот. Головин рассказать молодежи, как Иисус Христос прослезился над гробом Своего друга Лазаря? Как Он радовался простым вещам, как вкушал пищу с учениками, как тосковал и молился в Гефсиманском саду, как Он испытал чувство богооставленности на кресте?

Нет, ему нужно было подобно древнему Хаму раскрыть миру наготу Отца и поглумиться над ней. Хуже Хама! Ведь тот посмеялся над земным отцом, Головин же выставляет на глумление своего Бога и Спасителя.

Мы знаем, что Спаситель мира висел на кресте совершенно нагим, но изображающие Распятие иконописцы целомудренно прикрывают Его чресла набедренной повязкой. Прот. Головин поступает подобно римским воинам, сорвавшим эту повязку и выставившим наготу своей Жертвы на осмеяние толпы. Но, в отличие от них, не ведавших, что творят, православный священник Владимир Головин прекрасно знает, что он делает. И, судя по его виду, остается весьма довольным собой.

Так вот, зачем я тебе говорю, конечно? Потому что у меня следующий вопрос после этого стоит. И мне кажется, для России православной, для тех, кто входит в Русскую Православную Церковь, та ее часть ее, мне кажется, вопрос это не праздный – в какой ноздре любил швыряться Христос. Это очень важный вопрос. Потому что я чаще всего слышу ответом на этот вопрос ересь. Основная масса у нас в храмах – это еретики-монофизиты. Вот, мы говорим порою… Вот, армяне и монофизиты… Они, кстати, не монофизиты. Они – не монофизиты. А у нас основная масса – монофизитов. Вот, когда задаешь вопрос человеку, кто такой Христос, он говорит: «Ну, как кто? Бог!» Ну ведь это же ложь! Это – ложь! А?...

Нет, ваше высокопреподобие, это не ложь. Господь Иисус Христос – истинный Бог. Или ложь содержится в нашем Символе Веры? «Верую … и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век. Света от света Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу…» Ложь? Нет, в том-то и дело, что не ложь. Он истинный Бог и истинный человек. Ложь была бы если бы кто-то сказал, что Он – только Бог, а не человек. Или, если бы кто-то (например, прот. Владимир Головин) обвинил бы во лжи верующих, называющих Христа Богом.

- [невнятно]… Бог и Человек…

- А? Бог и Человек – две сущ… природы в одном Лице, в одной сущности – две природы.

А вот это, Ваше Высокопреподобие, ложь. И ересь. В какой такой одной сущности – две природы Иисуса Христа? В человеческой, надо понимать? А человеческое для Вас определяется только, так сказать, через систему выделения? Выходит, для вас нет ни человеческой мысли, ни творчества, ни свободы, ни чувства юмора, ни сознания, ни рефлексии, ни духовной жизни, ни науки, ни искусства, ни самопожертвования, ни любви – словом, ничего, что отличает нас от животных. Одни физиологические отправления. Задумаешься над этим – и станешь другим человеком! И вот эта одна физиологическая сущность есть во Христе? Она, с вашей точки зрения и делает Его истинным человеком?

Вы же, вроде, учились сколько-то времени в семинарии? Есть основа основ, которую еще дети в воскресной школе затверживают: В пресвятой Троице – одна сущность, одна природа и три Лица (Ипостаси). Во Христе – одна Ипостась и две природы, две сущности – божественная и человеческая. Если не знаете этого, то зачем же ставить себя в позицию учителя, вещающего сотни (если не тысячи) часов urbi et orbi в интернете?

К сожалению, дальнейшие рассуждения прот. Владимира Головина развиваются от плохого к худшему.

Он непостижимый Бог, это правда. Недомыслим, невыразимый, выше всего, и Он – такой, как ты, человек. Такой, как ты, человек! Такой, как ты! Кроме греха. Вот ток всего разница. Причем, Он кроме греха не потому, что это Он такой… боле… совершал [невнятно], а потому, что он победил грех Сам в Себе. Помним, сатана подходил, искушая в пустыне после крещения. Он для чего подходил? Он имел цель – он искушал. Сейчас теорию говорим. Чего не было. Но: мог бы Христос пасть? Конечно! Потому что он Его искушал. Мог бы. Но Он не пал, он препобедил в себе грех. Причем, не Божеством Своим. Сам бес не напугался Божества. Он человеческим естеством препобедил в Себе.

Боюсь, тут опять сказывается полная богословская безграмотность упивающегося собственным красноречием проповедника. Говорят, что простота хуже воровства. Вот мы и видим, что дремучесть и невежество приводят к грубейшей ереси и кощунству. Прот. Головин не понимает, что естество, природа согрешить не может. Согрешить может только личность. Личность, ипостась Иисуса – это предвечная Ипостась Сына Божия, воспринявшая на себя человеческую природу. Она соединена с божественной природой «неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно». Это азы нашего богословия, выраженные в оросах Четвертого и Пятого Вселенских соборов.

Каким образом Господь Иисус Христос мог бы пасть? Даже теоретически, как? Как православный протоиерей Владимир Головин даже чисто умозрительно может представить себе согрешающую Ипостась Предвечного Сына Божия? Бог и грех несовместимы. Мне легче представить себе парообразный лед или жидкий камень, лучезарную тьму или леденящую жару.

Но, судя по всему, у прот. Владимира сложилось свое собственное, сугубо личное, особое представление об Иисусе Христе, видимо преломленное через туалетные темы, размышлениям на которые он так полюбил предаваться. Он же додумался до того, что никогда раньше никому (даже предшествовавшему ему Муну) не приходило в голову! Искушавший Спасителя безумный сатана, тоже думал, что Он может согрешить. Но князь мира сего, по меньшей мере не знал, что имеет дело с Предвечным Сыном Божиим. Все пытался понять, так или не так. Ему Господь не дал ответа. А протоиерей Владимир, вроде, должен знать кто такой Иисус Христос. Но, тем не менее, вслед за сатаной, считает, что Он все же мог согрешить.

Преп. Максим Исповедник, учение которого легло в решение Шестого Вселенского собора, учил, что во Христе есть две природные воли – божественная и человеческая, причем вторая действует в полном согласии с первой. Предвечная Ипостась Сына Божия восприняла в Себя всю полноту падшего человечества, кроме греха. В этом и есть непостижимое чудо Боговоплощения. Господь нес на себе все последствия грехопадения Адама: тленность, смертность, болезни, голод, жажду. Он уставал, нуждался во сне, Он голодал и жаждал, Он испытывал боль, страдал и Тело Его было подвержено всем законам этого мира. Но у него не было присущей нам гномической (избирательной) воли, которая ограничивает нашу свободу, делая нас удобопреклонными ко греху. Именно поэтому, на что бы ни надеялся искушавший Его сатана, Он не мог согрешить.

Он не воспринял моего греха и не стал им, но ради меня Он стал грехом, то есть стал тлением естества, возникшим через изменение моего произволения, взяв Его на себя. Ради нас Он стал по природе страстным человеком… В Христе склонность Его личного произволения ко благу лишила все естество человеческое общего позора тления, когда во время Воскресения естество преобразилось через непреложность произволения в нетление <… > Господь же, взяв на Себя... осуждение за мой добровольный грех, я имею в виду – взяв страстность, тленность и смертность человеческого естества, стал ради меня грехом по страстности, тленности и смертности, добровольно облачившись в мое осуждение по природе, хотя Сам был неосужденным по произволению.(Преподобный Максим Исповедник. Вопросответы к Фалассию).

Об этом же, четко и ясно говорит центральное определение Шестого Вселенского собора:

...Проповедуем, согласно учению святых отцов, что в Нем два естественные хотения или воли нераздельно, неизменно, неразлучно, неслитно, и две естественные воли не противоположные, как говорили нечестивые еретики, да не будет, но человеческая Его воля следует, а не противоречит, или противоборствует, скорее же и подчиняется Его божественной и всемогущей воле. Ибо, по учению премудрого Афанасия, надлежало воле плоти быть в действии, но подчиняться воле божественной. Как плоть Его называется и есть плоть Бога Слова, так и естественная воля Его плоти называется и есть собственная воля Бога Слова, как Сам Он говорит: яко снидох с небесе, не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца (Ин 6. 38), называя Своею волею волю плоти, поелику и плоть стала Его собственною плотию. Как всесвятая и непорочная одушевленная Его плоть, будучи обожена, не уничтожилась, но осталась в своем собственном пределе и логосе, так и Его человеческая воля, будучи обожена, не уничтожилась, а сохранилась, согласно с Григорием Богословом, который говорит: воля того, мыслимого в Спасителе, будучи всецело обожена, не прекословит Богу. Утверждаем, что в одном и том же Господе нашем Иисусе Христе, истинном Боге нашем, два естественные действия нераздельно, неизменно, неразлучно, неслитно, то есть, божественное действие и человеческое действие, согласно с богопроповедником Львом, говорящим яснейше: каждое естество производит то, что ему свойственно, в общении с другим, когда, то есть, Слово совершает то, что свойственно Слову, и тело приводит в исполнение то, что свойственно телу (Ep. 28. 4). Не будем выдавать за одно естественного действия Бога и твари, чтобы не возвести сотворенного в божественную сущность и не низвести превосходства божественного естества на место, приличное тварям. Одному и Тому же приписываем и чудеса и страдания, соответственно тому и другому естеству, из которых Он состоит и в которых Он имеет бытие, как сказал богоглаголивый Кирилл. Итак, оградив со всех сторон нераздельное и неслиянное, провозгласим все сказанное в коротких словах. Веруя, что Господь наш Иисус Христос, истинный Бог наш, есть один от Святой Троицы и по воплощении, говорим, что два Его естества проявились в одной Его ипостаси, в которой Он истинно, а не призрачно заявил Себя чудесами и страданиями в течение всей Своей домостроительной жизни, с обнаружением естественного различия в той же одной ипостаси в том, что то и другое естество хочет и производит свойственное себе в общении с другим. Поэтому-то мы и признаем две естественные воли и действия, взаимно сошедшиеся для спасения рода человеческого. Итак, после того, как все сие установлено нами со всевозможным тщанием и вниманием, определяем, что никому не позволяется проповедовать другую веру.

Размышляя о возможности Христа согрешить, прот. Головин уподобляется скандальному греческому писателю Никосу Казанцакису, именно на эту тему написавшему богохульный роман «Последнее искушение Христа», в котором весь сюжет выстроен на предположении: что бы было, если бы Он взял и не исполнил волю Отца... Когда снятый по этой книге фильм собирались демонстрировать по российскому телевидению, вся Русская Православная Церковь вышла протестовать. Но прошло время и принадлежащий к нашей Церкви протоиерей высказывает те же самые хульные предположения по YouTube, а его многочисленные адепты (считающие себя православными) радостно хохочут, угодливо заглядывая ему в рот.

Показав, что в человеке есть силы победить в себе грех. В человеке эти силы есть. Он показал.

А это, Ваше Высокопреподобие, называется ересью пелагианства, осуждение которой, между прочим, было подтверждено Третьим Вселенским собором. Если человек может победить в себе грех собственными силами, то Христос нам не нужен. Тогда воплощение Сына Божия было лишним, а Его жертва – напрасной. Мы сами все можем, зачем Он нам? Только, разве что для вдохновительного примера? Но не слишком ли тогда мизерный результат Его распятия, Его страстей, Его нисхождения во ад? Ведь, согласно прот. Владимиру Головину, мы и сами можем и обязаны справиться.

Но, тем не менее, Он во всём подобно человек, такой, как мы.

Иными словами, сказать, что Иисус Христос – Бог является, по прот. Головину ложью. А вот, сказать, что Он – человек, не упоминая о Божестве – норма. Это разделение двух природ называется ересью несторианства, осужденной на Третьем Вселенском соборе.

Вывод из этого какой, хотел бы сказать.

А вот я видел в одной протестантской общине такую картинку, которая меня шокировала и как-то покоробила, а потом я ее вспоминал не раз, и она уже не шокировала меня. Знаете, какую картинку? Выходит на кафедру проповедник молодой. И говорит: «Так, во-первых, Папа, привет, ребята, здравствуйте!»

- [Смех]

- Меня это шокировало! Что это такое ещё? Ну, я в прошлом по-другому воспитан. Как это? И, Боже, благоговейно… Пятки вместе, носки врозь, руки по швам. Ну, как это? А тут Папа – во-первых, «привет тебе», - потом «братья-сестры-ребята, здравствуйте». Мы сегодня будем говорить вот о чем... Меня это шокировало. А потом всё чаще и чаще стал вспоминать это. Что-то в этом было…. Я тоже помню его… Он это сделал не нагло. И он это сделал, не потому, чтобы кого-то шокировать. Он этим живет.

В данном случае вопрос не богословский. Это вопрос этики и вкуса. Хотя, для человека публично сообщающего, что он любит (хотя бы в воображении) подглядывать в замочную скважину туалетной комнаты и приглашающего к этому своих слушателей, наверное, так обращаться к Богу – нормально. И все же. Прот. Владимир Головин одобряет подобное запанибратское обращение к Богу, но, интересно, одобрил бы он такое же обращение к себе? Как бы он (и его непосредственное окружение) отреагировали, если бы приходящие к «дорогому батюшке» обращались к нему запросто, игнорируя его сан, седины и статус в обществе: «Привет, Вовчик, как дела, чувак?». Что-то мне подсказывает, что такого наглеца довольно жестко оттеснили бы от культового священника. Возможно, кто-нибудь от оскорбленных чувств и кулаки применил бы. А вот к Богу так можно, Он стерпит…

Вот когда мы обращаемся к нашему Спасителю Иисусу Христу, мы порой к нему обращаемся только как к Богу. А Он – не Бог. Он – Богочеловек.

Вновь неправда, причем вопиющая! Что бы не говорил прот. Владимир Головин, Иисус Христос – Бог. Истинный Бог и Истинный человек. В этом и есть основа нашей веры. Но священник Головин утверждает нечто другое – «не Бог, а богочеловек». Есть два варианта интерпретации этой постоянно муссируемой им идеи.

В Богочеловеке Иисусе Христе божество растворяется до полного неразличения. Иисус Христос и не Бог и не Человек, а нечто третье, что-то вроде кентавра – не коня и не человека, но человекоконя. Так и Иисус Христос, согласно версии прот. Головина, богочеловек, а не Бог. Но, коль скоро так, то значит Он и не человек, а наполовину человек, наполовину Бог – особое существо.

Я не знаю, имел ли это в виду популярный проповедник, задумывался ли ин об элементарных выводах из своих слов, или он просто отключил мозги, очарованный собственным красноречием и пьянея от той власти, которую он обрел над обожающей его аудиторией, но развиваемое им «сортирное богословие» не предоставляет нам других вариантов понимания его «откровений».

Мы видим, что в течение десяти минут разобранного нами выступления перед молодежью и детьми популярный интернет-проповедник не только повторил хамов грех в отношении Иисуса Христа (на нем он, собственно, и выстроил свое выступление), но и навязал очарованной им некритичной и восторженной аудитории целый букет ересей, осужденных на большинстве Вселенских соборов нашей Церкви. Чему полезному и доброму он их научил?

Предвидя реакцию поклонников культового интернет-протоиерея, могу предположить их возражения. Мне все они, как один, скажут, что батюшка, дескать, увлекся, оговорился, случайно не то сказал, вот и допустил неудачное выражение. А так он ничего такого не имел в виду, а враги и завистники к нему придираются и ловят на слове…

Что же, я не знаю и не имею возможности знать, что прот. Владимир Головин мог иметь в виду, но вижу и слышу лишь то, что он, действительно, сказал. И, на мой взгляд, плотность этих его «оговорок» и «неудачных выражений» слишком велика на каждый квадратный сантиметр текста. Можно сказать, она просто зашкаливает. Никакого профессионала с таким количеством «случайных» ошибок в сфере его специальности никто не стал бы держать на работе.

Если прот. Владимир Головин этого не видит, не слышит и не понимает, то он элементарно профнепригоден в качестве проповедника, должен немедленно прекратить свои многокилометровые словоизвержения и заняться чем-нибудь другим. Но похоже, он уже слишком вошел в роль лидера масс, учителя и гуру, так что даже не мыслит себя в ином качестве. Он же заявил прямым текстом в одном из своих выступлений: «Мне уже терять нечего!» Очень жаль, так как этот путь чрезвычайно опасен как для него, так и для всего его окружения и для тысяч соблазненных им и его «сортирным богословием» людей, которым, в отличие от него, еще много есть, что терять.

Александр Дворкин, профессор ПСТГУ