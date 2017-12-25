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Лучше бы писал про клубы. Гламурный издатель Жданов о ядерной зиме в Архангельске

Известный в Архангельске гламурный издатель, который вдобавок оказался кандидатом педагогических наук, Андрей Жданов высказал на страницах своего «желтого» журнала «Magazin» собственную теорию о температурных перепадах, участившихся в последние годы.

Оказывается, всему виной… окончание «ядерной зимы». По мнению гламурыша, во время ядерных испытаний, проводившихся в послевоенный период, замерзла вся планета. Архангельску еще больше досталось… ведь недалеко расположен ядерный полигон (Новая земля). И только сейчас мы начали оттаивать.

В качестве доказательства своей версии, теоретик Жданов приводит решение о запрещение наземных испытаний ядерного оружия, поднимающих тучи радиоактивной пыли, ныне подобные исследования спрятаны глубоко под землю.

Впрочем, читатели склонны иронизировать над такими исследованиями и выдвигают свою версию – Жданов подспудно готовит нас к тому, что жители именно Архангельской области будут лишены северных надбавок.

12 февраль 12:52 | : Скандалы

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