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В поисках лохов? По Новодвинску ходит подозрительный "Водоканал"

Из социальной сети Вконтакте (группа «Архангельск life»)

По Новодвинску по квартирам ходят представили ООО Водоканал-Плюс.

В квартиры проникают под предлогом проверки труб и счетчиков, предъявляют удостоверения, после чего продают доверчивым гражданам фильтр бытовой Гейзер стандарт рыночной стоимостью 3360 руб за сумму со скидкой для ветеранов труда 27200 руб, для прочих граждан 54 т.р. При этом заключают договор на сервисное обслуживание на безвозмездной основе, на 5 лет, с расторжением при уведомлении в письменном виде за 10 дней до даты расторжения.

Фирма зарегистрирована в Великом Новгороде, подразделение Архангельск, адрес пл. Ленина, д. 4, тел. 42-50-07. Возят на машине пенсионеров в банк за деньгами, если нет наличных сразу. Сначала приходит менеджер, молодой парень, добивается согласия на установку фильтра, потом приходят еще 2е, один в возрасте, установщик - слесарь, второй мастер по фильтрам.

В полиции сказали, что состава преступления нет, фильтр по договору поставлен, а цена завышена - так заказчик в курсе был и согласен с ценой. Выдают мягкий товарный чек, в подтверждении оплаты, который не является бланком строгой отчетности.

Прошу информировать наших пенсионеров, чтобы двери "Водоканалу" не открывали, если нет желания потратить 27 т.р. вместо 3,5. Фактически данный договор сервисного обслуживания является прикрытием договора купли-продажи по завышенным ценам. Фирма зарегистрирована в январе 2018 г.

09 февраль 14:32 | : Скандалы

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