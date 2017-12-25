Письмо Деду Морозу от жителей деревни Лямца (Архангельская область). Без комментариев

Дорогой Дедушка Мороз, помоги!

Пишут тебе жители маленькой, но красивой деревеньки, что у самого Белого моря. Лямцей наша деревенька зовется.

Жаль, что в этом году ты не сможешь к нам приехать и подарить подарки детишкам, бабкам-дедкам. Не вкусить нам и мандаринов в Новый год. Ведь дороженьки к нам нет! А нет ее, родненькой, уже три недели. И стоят наши железные кони заметенные! Лесовозку замело...

Нас тут человек 60 зимует. Куда только мы ни звонили, кому только ни писали! Надежда только на тебя, дорогой Дедушка Мороз! Заморозь ты, дедушка, реки и болота, ведь даже если случится чудо и лесовозку расчистят, то последние 6 километров нам надо топать ноженьками пешком или, если повезет, ехать по лесу на колеснице железной.

Но главная-то просьба, наш дорогой Дед Мороз, вот в чем. На пути к нам есть поселение Покровское, там кирпичный домик двухэтажный! А там внутри который год спит-посыпает добрый молодец Андрюша Фомин, заколдованный! Разморозь его, дедушка, пусть очнется, ведь молодец-то при должности - глава муниципального образования "Покровское". Он ведь и поставлен для того, чтоб наши проблемы услыхать, а не спать-посыпать. Если, дедушка, решишься к нам заглянуть, прихвати, пожалуйста, и его.

Вот для нас-то и будет подарок так подарок. А то некоторые из нас его в глаза много-много лет не видели. О, как!

Ну а так у нас все хорошо - держимся. Много чего еще могли бы попросить, но мы меру знаем - пока хватит и этого...

С уважением, лямчане

(по материалам «Российской газеты»)