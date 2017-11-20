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Почему на Чемпионате мира в Хабаровске запретили атрибутику архангельского "Водника"?

С 29 по 4 февраля в Хабаровске проходит Чемпионат мира по хоккею с мячом. В составе cборной России играет нападающий хоккейного клуба «Водник», двукратный Чемпион мира Евгений Дергаев, посему на игры в далекий Хабаровск поехала группа местных фанатов архангельского бенди.

То, с чем они там столкнулись, описывает участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал»:

- Болельщики из Архангельской области разместили на трибунах флаги ХК ВОДНИК и флаг Архангельской области. Работники стадиона на Чемпионате попыталась убрать флаги, мотивируя это тем, что разрешена демонстрация только флагов стран – участниц. Отчего разрешена именно такая атрибутика и кто издал данный указ, охранники не смогли внятно объяснить. Распоряжение о запрете диктовалось в наушники охраны.

На следующий день, после запрета флагов «Водника», другой охранник попытался запретить носить северянам шарф болельщика ХК ВОДНИК – 30 пивоваров. 

Об этой неприятной ситуации на Чемпионате мира рассказали ИА «Беломорканал» болельщики. Они же задаются вопросами: Кто отдаёт подобные указания на запреты символики архангельского клуба? На каких основаниях болельщики не могут носить атрибутику любимой хоккейной команды? Никто ответов не даёт…

 

02 февраль 12:40 | : Скандалы

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