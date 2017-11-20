"Вы тут не одни!". Хамство в детской поликлиники им. Семашко (Архангельск)

Из группы Архангельск life (социальная сеть ВКонтакте):

- Только что посетила с ребёнком детскую поликлинику им. Семашко на ул. Вологодской. До сих пор не могу отойти от шока. Я со своим маленьким сыном (который ещё толком не сидит и вообще не стоит), приехала на приём к специалисту (на детской лёгкой коляске (трость)). Столкнулись с несколькими неприятными препятствиями!!!

Первое препятствие было в том, как нам попасть в поликлинику т.к. нет пандуса!!! Второе препятствие, когда мы забрались по лестнице и зашли в поликлинику, с дверей нам было сказано, что: "С колясками заходить нельзя!!! Идите на улицу, вы тут не одни!!!" - при этом на улице -16С.

Я им объясняю сейчас вечер народу мало ну состоит тут колясочка, ребёнок ляжет потом хоть не в холодную коляску после приёма, на улице холодно. Как любая мама меня поймёт т.к. после таких приёмов в холодное время ребёнок заболевает. После чего нам было опять же " Идите на улицу!" это сказал нам охранник. После чего я отвела коляску в помещение между дверями, но охраннику это не понравилось, и он настоял, чтобы я раздетая коляску вывезла на улицу (кормящую мать с младенцем на руках). А он, здоровый мужик, сидел и смотрел, как я уродуюсь с коляской между дверьми и с ребёнком на руках.

После этого я попросила книгу жалоб , на что был ответ идите в регистратуру, а там же меня отправили к настенным стендам, где того что я спрашивала, ни чего и в по мине не было

И после такого мы спрашиваем человеческого отношения к друг другу???

До сегодняшнего момента для меня эта поликлиника считалась в Архангельске самой хорошей!!!

Интересно, а если бы ребёнок инвалид-колясочник приехал, как он бы поднимался или мама его на плечах несла!?! И ему тоже сказали бы оставляй коляску на улице?

Иллюстрации к рассказанному: