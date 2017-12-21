Что происходит с Коряжемским филиалом САФУ? ВИДЕО

Ещё на прошлой неделе в Сети появилась информация о закрытии Коряжемского филиала Северного Арктического Федерального Университета. С катастрофическим последствиями – молодежь останется без дипломов, кого-то забреют в армию и тд.

Вот официальное разъяснение ситуации, опубликованное «Трудовой Коряжмой»:

- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, так называемый Рособрнадзор лишил аккредитации коряжемский филиал С(А)ФУ. С этой новостью в минувшую пятницу в Коряжму приехал первый проректор - проректор по образовательной деятельности Северного Арктического Федерального Университета Алексей Коршунов. Речи о закрытии вуза не идет – он продолжает вести образовательную деятельность.

(на фото: этим юношам казарма пока не грозит)