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Судьба иконной лавки на Чумбаровке. МУП "Водоканал" и здесь засветился

Вчера, 25 января, состоялось очередное заседание Октябрьского районного суда, в ходе которого собственник незаконно реконструированного здания должен был предъявить доказательства возможности приведения строения в первоначальный вид. Однако их у ответчика не оказалось.

Иск в судебную инстанцию подала администрация Архангельска, поскольку владелец так называемой часовни без необходимых согласований надстроил второй этаж. К самовольно реконструированным объектам применяются те же положения, что и к самовольным постройкам, поэтому городские власти считают, что здание должно быть снесено. В ходе предыдущего заседания суд дал собственнику возможность предъявить доказательства возможности приведения строения в первоначальное состояние, которое тот должен был предоставить на заседании 25 января.

- Никаких документов владелец иконной лавки Владимир Радченко на заседание Октябрьского суда не принес. Более того, были выявлены новые обстоятельства: по имеющимся у нас данным расстояние от напорного коллектора до постройки – около 2,5 метров, в то время как по строительных нормативом оно должно быть более 5 метров. Это еще один аргумент в пользу сноса здания, - пояснил начальник управления правового обеспечения строительства, транспорта и городской инфраструктуры Вадим Бровкин.

Следующее заседание суда по данному делу назначено на 13 февраля. Для прояснения сложившейся ситуации с коммуникациями суд постановил привлечь МУП «Водоканал» в качестве третьего лица.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

 

26 январь 11:26 | : Скандалы

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