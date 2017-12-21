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В Сольвычегодске пойман мэр-«лишенец»

25 января утром в Сольвычегодске Котласские ДПСники изловили лишенца водительских прав - мэра городка Андрея Сергеева. Об этом сообщает источник ИА RUSNORD в Сольвычегодске.

По свидетельствам местных жителей, чиновник, видимо, считал, что ему закон не писан, -  систематически он его нарушал, передвигаясь за рулем авто, не имея соответствующего удостоверения более полугода.

Горожане частенько наблюдали, как чиновник-лишенец безнаказанно ездит по городку на машине, а также иногда совершает поездки в соседние Котлас и Коряжму. 

Со слов очевидцев, в четверг, 25 января, подъехав утром к зданию работы, глава Сергеев не подозревал, что за ним велось наблюдение представителями в погонах.  По предварительной информации, после составления протокола в ГИБДД материал был передан в суд, который избрал меру - штраф 30 тыс. руб.

Наказание за езду без прав, если после лишения был пойман повторно, влечёт наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

Напомним, в мае прошлого года мэра Сольвычегодска Андрея Сергеева лишили прав на 1 год и два месяца. Андрей Иванович на Сольвычегодской АЗС, заправляя свой новенький Ауди КУ7, сломал топливный пистолет. На предложение оператора АЗС возместить нанесенный ущерб, отказался и уехал. В суде действия главы расценили как водителя, оставившего место ДТП, за что и лишили прав.

 

26 январь 11:19 | : Скандалы

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