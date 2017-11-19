"Армия - не детский сад". Общественность вступилась за майора-членомера из Рикасихи

Пресс-служба Следственного комитета по Архангельской области подтвердила информацию, которую ИА RUSNORD публиковало в начале декабря прошлого года.

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по гарнизону Северодвинск, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части 92485 майору Юрию Исаеву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, сопряженное с применением насилия и с угрозой его применения).

Следствием и судом установлено, что в июле 2016 года и апреле 2017 года Исаев, превышая предоставленные ему полномочия, регулярно унижал и оскорблял подчиненных, проходящих военную службу по призыву во вверенном ему дивизионе, применяя физическое насилие.

Напомним, речь идет о майоре-членомере из воинской части, дислоцированной в поселке Рикасиха, чьи повадки напоминали самую изощренную дедовщину. За это он получил 4 года колонии общего режима, поражение в правах плюс штраф в 115 тысяч как компенсация морального вреда потерпевшим от его издевательств.

Однако общественность неожиданно вступилась за офицера. Вот лишь несколько постов из группы «Жесть в Архангельске» (социальная сеть Вконтакте):

- А что ему в попу их целовать нужно было? Армия это не пионерский лагерь....

- Детский сад. Скоро будут мамы утром приводить, а вечером домой забирать "солдат".

- Стукачи сплошь и рядом.

- Я прочитал чем он занимался. Не из приятного, не спорю, но можно вместо унижения отказаться, подумаешь в лоб раз получишь, ничего не случится. Получается, что согласившись на это, они, в первую очередь, унизили себя сами, а потом и настучали до кучи. Защитники родины!!!