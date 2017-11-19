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Архангельской областной прокуратуре приходится закапывать ямы

Для того, чтобы восстановить местный ландшафт и закопать ясу в Устьянском районе, понадобилось вмешательство областной прокуратуры. О чем ее сайт с прискорбием и сообщает.

Местный ландшафт был испорчен появлением рядом с деревней Малая Вирова здоровенной ямы, из которой местная администрация таскала песок и гравий для муниципальных нужд. Песок, конечно, нужен, однако проведённая прокурорская проверка выявила, что дальнейшей рекультивацией участка и возвращением плодородия почвы сельские руководители вообще не озаботились. Мало того, прокурор не обнаружил даже проекта по возвращению территории прежнего состояния. А поскольку яма явно мешает проведению в этих местах работ по целевому назначению, районный прокурор подал в суд исковое заявление, которое тот удовлетворил. Теперь власти МО «Малодорское» обязаны не только разработать проект рекультивации участка, но и, собственно, рекультивировать оный. («МК»)

17 январь 10:38 | : Скандалы

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