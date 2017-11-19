Лукавство ректора Кудряшовой и очередное падение рейтинга САФУ

В очередном Национальном рейтинге вузов РФ, подготовленном «Интерфаксом» и «Эхом Москвы», статус Северного Арктического Федерального Университета упал еще на 25 пунктов. Теперь он занимает лишь 89-е место.

Год назад САФУ занимал 64-е место. Ректор Елена Кудряшова объяснила очередную неудачу так:

— На самом деле, этот рейтинг составляется по результатам анализа сайта. Как только происходят какие-то изменения структурные в сайте, так сразу на какое-то время мы падаем в целом по рейтингу, потом снова начинаем выравниваться и выходить вперед. Эти рейтинги включают себя несколько составляющих, и по ряду направлений, например, социализация и интернационализация, мы наоборот поднялись на 10, 20 и даже более позиций.



Наблюдатели видят в таком объяснении сплошное лукавство со стороны руководительницы вуза, получившей от студентов и среднего преподавательского состава прозвище «Золотая белочка», что вполне сопоставимо с личными доходами Кудряшовой. Ведь падение рейтинга возглавляемого ею учебного заведения происходит планомерно с с 41-го места в 2009 году до 89-го в 2017-м. О каком сайте вообще может идти речь с такой динамикой?!

Ниже приводим отзывы общественности (29.ru) о деятельности вуза и его руководительницы:

- САФУ - очень слабый федеральный университет в России, и еще один позор и показуха Поморья. И все потому, что ректор - доктор философских наук, нет сильной профессуры на кафедрах и настоящей науки.

- После четвертого курса САФУ в Питере берут только на 2-й курс. Это о чём-то говорит?!

- Сказочки от Кудряшовой. Сайт не может влиять на рейтинг ВУЗа, вот такой САФЕ получается.

- Глава сего опускающегося в рейтингах заведения имеет хоть какие-то мысли как реально решать проблемы ВУЗа, ежели она свободна для сих мыслей?