Как в военное время. Авиакомпания "Нордавиа" продолжает отменять рейс за рейсом

Авиакомпания «Нордавиа» продолжает поражать своей необязательностью, отменяя и перенося рейс за рейсом. Ее работу уже сравнивают с железными дорогами в военное время…

Так, вчера был отменен вечерний рейс Архангельск-Москва с вылетом в 17.15.

В этот же день не состоялись два утренних рейса из Москвы и Санкт-Петербурга в Архангельск.

А 9-го числа вылет из Архангельска в Мурманск был задержан на 8 часов, что объяснили сильным туманом в аэропорту назначения.

Обычно «Нордавиа» объясняет свои проблемы корпоративным спором с предпринимателем Дмитрием Чертоком.

Наблюдатели не устают удивляться долготерпению как областных властей, так и надзорных органов, контролирующих авиаперевозки.