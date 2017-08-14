Свой среди чужих. Еще один скандал на матче "Водник"-"Волга"

Матч «Водник»-«Волга», закончившийся обидным проигрышем архангелогородцев, отметился еще одним скандалом – участием полузащитника Дмитрия Савельева на стороне ульяновцев, хотя формально он до сих пор числится за «Водником».

На это уже жаловался фан-клуб команды «Водник» в своем обращении к общественности и руководству ФХМР - Трудно понять, как ФХМР утвердила заявку ХК Волга, в которой значится хоккеист Дмитрий Савельев. Напомним, 38-летний титулованный сборник со скандалом ушел из «Водника», расторгнув контракт по собственному желанию. (ИА RUSNORD)

«После расторжения трудового контракта, ни игрок, ни клуб, за который он заявлен, так и не выплатили „Воднику“ полагающуюся в таком случае денежную выплату. По статье 44 регламента в такой ситуации игрок не может выходить на лёд за другую команду», - пояснили в архангельском клубе. (ИА Регион29)

Впрочем, наблюдатели полагают, что по этой причине сложно ожидать аннулирования результата неудачного для архангелогородцев матча.