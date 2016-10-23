Пока взрослые дискутируют, маленький Егор Спахов ждет родителей в коломенском доме ребенка…

Заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи Елена Вторыгина приняла участие в экстренном заседании Общественной палаты РФ, на котором решалась судьба Егора Спахова, похищенного два года назад из роддома в подмосковном Дедовске.
Вторыгина – член рабочей группы, которая создана в Общественной палате для решения этой проблемы. Приглашение она получила от адвоката, председателя Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Анатолия Кучерены.
Совещание прошло 19 января в Красногорске – в правительстве Московской области. В нем приняли участие представители всех департаментов, завязанных на социальный блок правительства, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, члены Общественной палаты, депутаты Госдумы, представители опеки, психолог, работавший с Егором в больнице.
Напомним, два с половиной года назад родная мать отказалась от ребенка, а неродная - выкрала. Егора искали по всей стране, и только на прошлой неделе выяснилось, что ребенок, оказывается, совсем рядом, буквально в 30 километрах от Москвы. Жив и здоров. Сейчас ребенка из семьи изъяли – до последнего времени он находился в детском отделении больницы Дедовска, сейчас помещен в коломенский Дом ребенка. Его мать, Елена Спахова, находится под подпиской о невыезде.
«Решений никаких сегодня принято не было – это и понятно, слишком уж серьезный вопрос – судьба ребенка. Эксперты, психологи и общественные деятели так и не смогли прийти к единому мнению по этой проблеме. Высказаться дали всем. Вопрос о том, стоит ли возвращать мальчика в семью, вызвал бурную дискуссию. Ситуация неоднозначная – ребенок ни разу не был у врача, ему не сделано ни родной прививки. Но, как утверждают врачи и психолог, Егорка абсолютно здоров – и физически, и психически, - рассказала член рабочей группы, депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), зампред комитета по делам семьи Елена Вторыгина. – Мое мнение – нужно дать ребенку возможность быть в семье, никакой дом малютки, какие бы прекрасные условия там ни были, не заменит ему любящих маму и папу».
С ней солидарен и сам Анатолий Кучерена: «Мы должны в первую очередь думать о том, где хорошо ребёнку. И сейчас исходить из того, что она (Елена Спахова. – прим.ред.) подозреваемая и, мол, давайте сделаем все для того, чтобы ребенка туда не вернуть, мне кажется, не совсем справедливо".
Как отметила депутат Госдумы Елена Вторыгина, вся эта история остро обозначила проблему создания безопасных условий для детей в медицинских учреждениях. «И эта тема требует общественного внимания. Ведь почему два года назад женщина так спокойно взяла и унесла ребенка из роддома? Да потому что там была открыта дверь, и никто за детьми не следил!», - подчеркнула зампред думского комитета по делам семьи.
Вернуть ребёнка заботливым похитителям - отнюдь не единственный вариант развития событий. Хотя Сергей Спахов готов оформить документы на опекунство Егора, сегодня он – безработный. И пока не будет иметь постоянного места работы – ребенка ему не отдадут. Другой вариант - это детский дом или усыновление.
Сейчас судьбой Егора обеспокоена едва ли не вся страна. Чтобы ответить на вопрос "что делать", специалистам и следствию нужно время. Однако уже сейчас понятно, что это будет уникальный и очень сложный судебный процесс.