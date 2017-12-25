Итоги недели с 12 по 18 февраля 2018 года (следующий выпуск 4 марта)

Сегодня в Итогах:

- Олимпийские слезы – российские болельщики несут на своих спортсменов сразу за всё;

- Рыбкины пляски - игры олигархов на отдыхе становятся элементом большой политики;

- Исчезновение Путина – президент задумался о бренности бытия и российском наёмничестве;

«Водоканал» тревоги нашей – архангельские СМИ спекулируют политикой в хозяйственном вопросе.

Международные новости

Южная Корея: Белые листы Белой Олимпиады

Каждое утро, заходя в интернет, первое, во что утыкаюсь глазами – общекомандный медальный зачёт Зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Мы (российская сборная) уже несколько дней стабильны – прыгаем с 13 места на 12-е, потом обратно. На момент написания у нас 2 серебра и 4 бронзы, на золото особо никто и не рассчитывает. Впереди всех Германия, Норвегия, Нидерланды и Северная Америка. Европа давит… или это временное?

Думаете, сердце от таких результатов сжимается? Ни разу. «Ты – не болельщик, - укоряют знакомые, - вот и нечего рассуждать». А я думаю, что как раз есть, ибо непредвзят. Да, мало понимаю в хоккее-лыжах-санках и вообще не люблю физические упражнения на морозе. Зато понимаю, что это всего лишь спорт, а не решающая в войне битва. Что за глупость накручивать наших спортсменов, будто они Сталинград защищают? Вы слышали термин «профессиональное выгорание»? Он к атлетам нашим относится в первую очередь. Потому что профессионалы, получают за свою работу деньги (а не числятся комроты в танковом полку, как когда-то Вячеслав Третьяк). Попробуйте встать за спиной у токаря и нашёптывать ему в ухо: «Точи лучше, точи лучше всех!». Он вам наточит…

Поэтому я не о результатах, а об общем эмоциональном фоне. Про допинг всё написал ранее, я просто не верю в его отсутствие в спорте высоких достижений. Если в советское время давали таинственные таблетки, начиная чуть ли не с кандидатов в мастера, испортив тем самым многим здоровье и фигуру (история актрисы Татьяны Агафоновой), то что вы хотите от нового времени?!

Когда стало ясно, что российских спортсменов всё-таки пускают на Олимпиаду в Пхёнчхан, но не всех и без национальной символики, на ТВ-шоу и в интернете поднялся грозный вой – всех, кто поедет, запишем в Мальчиши-плохиши вне зависимости от пола и возраста. Причём громче всех орали те телепатриоты, которые лет тридцать назад сменили «Жигули» на «Форды» и «Тойоты» и с детства не носили ничего пошитого на фабрике «Большевичка». Короче, всё, как обычно.

И тут наш Главный говорит абсолютно правильную вещь – пусть каждый решает сам за себя. Почти профессиональный дзюдоист, он понимает, что такое мечта, осуществимая раз в 4 года, и как тяжело от неё отказываться из-за чужих амбиций. Запрети нашим спортсменам ехать… и сколько мы получим потенциальных эмигрантов, ибо спорт штука космополитичная (как минимум, в ней нет языковых барьеров). И уж если быть последовательными, надо записывать в нацпредатели всех отечественных артистов, которых изредка приглашают в Голливуд на роли не самых хороших русских. Уж от их-то работы вреда гораздо больше. Но я ни разу не слышал в адрес того же Михаила Горевого уничижительное «геть».

Кто-то отказался от участия - то ли из патриотизма, то ли от безнадёги на более-менее достойный результат. Неважно, по любому молодцы (я слышал о двух случаях). Большинство поехало… теперь они получают гневные письма. От своих. Российская лыжница Анастасия Седова заявила, что до сих пор продолжает получать негативные письма в соцсетях после решения ехать на Игры-2018 под олимпийским флагом. На угнетающие ее нападки спортсменка не отвечает.

То, что много среди нас идиотов, для меня давно не секрет. Но особенно угнетает, что их допускают на телевидение. Да ещё какие люди! В начале этой недели включаю «Дневник Олимпиады» и слышу возмущённую эскападу от Татьяны Тарасовой, посвященную американской паре – она обвиняет их чуть ли не в инцесте, потому что выступают брат с сестрой. А всё потому, что россиянам перед этим мало дали… по её, тарасовскому, мнению.

Причём теперь ругают не только за то, что вообще поехали, но и за то, что плохо выступили.

Я бы, кстати, в такой ситуации, скорее всего, не поехал. Не из патриотизма, а по здравому расчёту. Заграница уже не такая далёкая штука, чтобы рваться туда лишь за шоппингом. А вот профессиональное резюме себе низким результатом можно испортить запросто. Да, отсутствие собственной формы, гимна и знамени не прибавят, а убавят. И не надо ссылаться на Олимпиады начала 90-х, когда сборная непонятного миру СНГ выходила под олимпийским стягом. Тогда был кураж: мы – посланцы мира, изменившего себя. А сейчас мы просто проштрафившиеся. Вернее, попавшиеся. Короче, лохи.

Но давайте задумаемся, откуда нам брать эти высокие результаты? В Архангельской области есть распиаренная «Малиновка», где, как говорят, очень здорово гонять на лыжах. А учиться прыгать с лыжного трамплина? Есть у нас специальные желоба для бобслея или скелетона? Где тренироваться фигуристам, если архангельский ледовый дворец отдан профсоюзами под торговые нужды? А горки для лыжного фристайла? И ещё я ни разу не слышал, что у нас в регионе есть более-менее приличный полигон для занятий биатлоном.

Это техническая база. А ментальная? Что в головах у наших спортсменов? Поехала, как известно, молодёжь, по возрасту не успевшая замазаться допингом. И вот читаю, как она орёт на весь мир в объективы телекамер: «Мы приехали мстить за наших, мы порвём их всех». Всё – финиш - сливай воду, пакуй чемоданы. Сколько раз писал о том, что таким шапкозакидательством мы себя элементарно глазим (в футболе так постоянно). Не говоря уже о том, как выглядим в глазах цивилизованного мира – провинциальным быдлом, пришедшим на танцплощадку городских погонять. Добро бы болелы так орали, с них взятки гладки, а то спортсмены.

А в конце я хочу приободрить наших болельщиков - и патриотов, и нормальных. По оценке некоторых юристов, у российских спортсменов есть неплохие шансы закидать после Олимпиады МОК исками и просто обанкротить его на штрафах.

Вот это будет мстя… пальчики оближешь!



Федеральные новости

Скандалы: Рыбку будешь?

Я, собственно, о роли женщины в политике… да и в жизни вообще.

Для разогрева самый популярный в Сети анекдот последних дней:

Интервью с вице-премьером Сергеем Приходько.

- Вы что делали на яхте олигарха Дерипаски?

- Ничего особенного… как обычно – Рыбку жарил.

Пошлятина? А то. Явно придётся кому-то объяснять, что глагол жарить имеет не только кулинарное, но и сексуальное значение.

Страшный сон информационщика – с утра открываешь ленту новостей в поисковике, а там сплошные Рыбки да Муму (не подумайте на тургеневскую собачку). Но такова действительность – значительная часть общества с восторгом обсуждает, что позволено богатейшим людям страны, а что чиновникам из кабинета министров.

А я вспоминаю перестройку, начавшуюся с кооперативного движения. Сказочное время, когда мнс (младший научный сотрудник) мог прыгнуть из социалистической грязи в капиталистические князи. Эти смельчаки (все ожидали, что их посадят с первыми же заработанными миллионами) начинали работать или в собственных «Жигулях» (так, например, выпустила первые два тиража газета «Спид-инфо»), либо в наскоро просушенных подвалах. Но уже после купленной жене дублёнки в голову приходили мысли об офисе – непременном атрибуте любого капиталиста. С обязательной приёмной, где заседает умопомрачительная секретарша с ногами от коренных зубов. Ну, а где деньги, там и водка (в то время – обязательно, вспрыскивали любую сделку и даже протокол о намерениях). А водка + секретарша = грехопадение… большинство успешных предпринимателей периода первичного накопления капитала обновили свои половинки. Кому-то достались вот такие Рыбки да Муму, а кто-то действительно обрёл своё личное счастье.

Но сколько лет прошло… пора бы и остановиться (не хочу употреблять более грубый глагол с приставкой на-) или хотя бы соблюдать осторожность. Особенно пристало быть осторожнее человеку, связанному матримониальными отношениями с четой Юмашевых-Дьяченко (читай – Ельциных). Да и сам Дерипаска уже много лет не производит впечатление обезбашенного, наоборот, старается держаться в тени, как утративший благосклонность первого лица. Неужели действительно подставили?

А что там, собственно, произошло? Некая шалашовка по кличке Настя Рыбка (в миру Анастасия Вашукевич) разместила в Сети крик девичей боли – её якобы группово насиловали на яхте известного олигарха. А потом добавила фотки, на которых изображены люди, похожие на… так, собственно, многие семьи и рушатся. Причём о торге публиковать – не публиковать речи нет, хотя даже Фрося Амёба (собирательный образ гламурной дуры) догадалась бы слупить с богатеев пару-тройку зелёных миллиончиков… хотя бы попыталась.

К вбросу как-то резво подключился Алексей Навальный. Который, по ходу, до сих пор мнит себя кандидатом в президенты и продолжает информационную кампанию. И такого понаписал, что Роскомнадзор занес его фирменный сайт в реестр нежелательных для чтения на территории Российской Федерации. Вот вам и новый Войнович с эротическими похождениями сказочно разбогатевшего Чонкина. Блокировка страниц на сайте Навального и в других СМИ стала обеспечительной мерой по иску Дерипаски к модели Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и ее «секс-тренеру» Александру Кириллову (Алекс Лесли). Как-то так. Особенно интересует, в чём заключаются упомянутые секс-тренировки… даже моей фантазии не хватает. Силён-мужик этот Алекс!

Ну и что грозит шалуну-Дерипаске кроме разборок с грозным кланом первого российского президента? Оказывается, это может повредить его деловой репутации. …оппозиционер попал в очень болезненную точку. Актуальность расследования дополнительно повышается из-за неопределенности, созданной «кремлевским докладом» США: оба героя расследования в нем содержатся, против них могут быть введены санкции – тем более что в расследовании есть упоминание в том числе о вмешательстве в американские выборы. А уж Приходько-то попал как кур в ощип, чиновнику его ранге вообще не пристало подходить к бизнесменам на расстояние передачи сумок с колбасой (дело Улюкаева), тем более, угощаться интим-услугами. Ну, не новички и не полные дурачки, вроде… похоже на подставу. Например, месть оппозиционного политика за отказ его финансировать. С громким скандалом, чтобы другим неповадно.

Но, если того же Никиту Белых я защищаю от чистого сердца, то к упомянутым персонажам никакого пиетета не испытываю, одну брезгливость. А посему меня интересует общий фон этой истории.

Что такого, если взрослые мужчины развлекаются с девушками в часы досуга? Приходько ещё можно было бы сказать ай-яй-яй, но именно у него нет никаких претензий к инициаторам скандала. Так и сказал – судиться с каким-то Навальным много чести - и заявление об отставке не подал. Вот если бы их на яхте застукали с мальчиками… а так-то мы не ханжеская Америка, где за адюльтер президентов со свету сживают. У нас другая мораль – многие представительницы слабого пола с восхищением и надеждой поглядывают на Дерипаску с Приходькой (не многих мужчин их возраста и положения ещё тянет на Рыбок). Подобные забавы должны волновать их благоверных (вообще-то, это плата за обеспеченную жизнь, когда муж тебе дарит кинокомпании), нас же больше интересует, чтобы эти люди налоги платили и государство не грабили. Вспомните нашего губернатора Якута. Его постельные забавы с пани министершей, о которых судачила вся область, были лишь пикантным дополнением к общему портрету проходимца.

Что касается личной жизни… у нас главный кандидат в президенты страны находится в разведённом состоянии, что у российского избирателя не вызывает никакого отторжения, только понимание и сочувствие.

Моя знакомая журналистка сравнила всё, что произошло с Настей Рыбкой, с бобруйским вариантом «Истории О» (все помнят эту раннеперестроечную эротику из первых видеосалонов?). Ради новой жизни «охотницы» на мужчин Рыбка кидает унылого бывшего мужа, а затем лишается родительских прав на сына, когда слухи о ее подвигах доходят аж до Бобруйска. Но ее к этому моменту мало волнует прошлая жизнь...

Смешно? Но давайте представим, что на месте спокойного невоинственного Приходько оказался, к примеру, Игорь Иванович, тоже, как утверждает жёлтая пресса, большой любитель рыбных блюд. Вот вам и готовый horror… впрочем, с таким действующим лицом даже Навальный вряд ли бы на что-нибудь рискнул.

Знаете, почему женщины часто смотрят порнуху до конца? Чтобы узнать, кто на ком в конце женится. В нашем случае кнопку Off можно нажимать после первой же сцены.

Всё-таки какая же грязь эта ваша политика… чем выше, тем грязнее.

Политика: Дайте президенту отдохнуть

В Сети паника – пропал президент Путин.

Нет, не фантазируйте, это не уход Льва Толстого из Ясной поляны. Хотя кой-какая аналогия есть… как там у Иванова (Александра):

Хватились в доме поутру:

Нет Льва Толстого.

…И только дворник дед Егор

Стоит смеется:

— Да просто вышел он во двор,

Сейчас вернется...

Вот и наш президент просто вышел… благо двор у него размером во всю страну. Но как все разволновались-то… кто искренне, а кто со скрытым злорадством. Я, например, в понедельник утром в ужасе смотрел, как он обнялся с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Понимаю, политес на Востоке такой, но ведь и подхватить что-то можно. Тем более что всех евреев (и не только израильских) от этой сцены натурально передёрнуло, они относятся к этому восточному гостю не иначе, как к бандиту, желающему Израилю побыстрее исчезнуть с лица земли. Палестинцы, они такие – вроде улыбаются и от тебя зависят материально, а у каждого второго под белой рубашкой «пояс шахида» припрятан. Ну, или какая инфекция.

Впрочем, читаю - Путин говорил хрипло и извинился за то, что потерял голос. «Простудился, но продолжает работать», - прикрыл своего шефа Песков. Как простудился?! Это тот человек, который - В январе 2018 года президент России Владимир Путин искупался в освященной монахами Нило-Столобенской пустыни проруби на Селигере. Не верю. Конечно, и он живой человек… но мне почему-то хочется думать, что Владимир Владимирович просто удалился под благовидным предлогом. Отдохнуть перед финишной прямой, до президентских как раз месяц остался. Хотя он и ведёт себя как будто ничего не происходит… но наш президент известный мастер нестандартных ходов. Вдруг возьмёт и придёт на теледебаты в прямом эфире. Представляете, как оппоненты обделаются! Кроме, конечно, Ксюши Собчак, ей ли дядю Вову бояться…

Или просто ушёл подумать в тиши. Есть о чём.

Нет, не про погибших в подмосковной авиакатастрофе. По ним просто скорбеть нужно. Если вам приходится садиться в машину, глупо загонять себя в уныние мыслью об автокатастрофе. Да, случаются. С авиа- ещё круче, в них практически нет шанса выжить, а причин сотни. О теракте на этот раз ни слова, всё говорит за стечение обстоятельств. Вот и не надо себя накручивать.

За Олимпиаду в Южной Корее тоже переживать контрпродуктивно. Нужно просто болеть за наших – тем, кто это умеет делать и любит (я – нет). Пока дела более чем унылые. На момент написания материала 13-е место в командном «медальном» зачёте и претензии со стороны своих же соотечественников. Впрочем, об этом в другом материале.

А вот о чём имеет смысл порассуждать, так это о ситуации в Сирии. Где, как выясняется, воюют разные россияне - и легальные, и нелегальные. И, если гибель первых настоящая трагедия национального масштаба, то массовая гибель вторых признаётся официальными органами сквозь зубы. Давайте попробуем разобраться…

У нас недавно появилась новая аббревиатура ЧВК (частная военная компания). Лично у меня ассоциация с ватагой братвы в малиновой униформе - такие военные компашки держали при себе все крупные преступные авторитеты. Кто такие солнцевские в своей сути? Та же частная военная компания. Вооружены, не на бюджетном финансировании, воюют с тем, с кем прикажут. Если погибнут, государство ни хоронить за свой счёт не будет, ни награждать посмертно. Чем отличаются от ЧОП (частное охранное предприятие)? По сути, только масштабами деятельности. Впрочем, я читал, что такие ЧВК используются для охраны объектов крупных госкорпораций, чаще всего при транспортировке грузов и за рубежом… но это должно очень повезти с заказчиком.

И всё-таки это граждане России. Государство просто обязано о них заботиться, защищать (особенно за границей, именно за это американцы так любят свою страну), а если заслуживают, то и наказывать.

И кто эти люди? В интернете появилось письмо вдовы, потерявшей своего мужа на работе в Сирии. Вот как она пишет про его личность - Елена Матвеева показала журналистам Георгиевский крест – эту награду, как написано в приказе, Станислав Матвеев получил "за мужество и героизм при защите русского населения в Новороссии". Выдал награду Союз казаков-воинов. Женщина вспоминает, как ее муж вернулся из Донбасса и занялся ремонтами квартир, но в прошлом сентябре собрался в Сирию. По данным Елены Матвеевой, вместе с ним воевали не меньше тридцати человек из Свердловской области, из них девятеро – из Асбеста.

Ну, а я что писал в связи с гибелью Моторолы, из которого интернет старательно делал героя-патриота? Этим парням легче убивать, чем вкалывать на ремонте, такая перевёрнутая психика. Повоевал в Новороссии, там всё затянулось, доходы неочевидны. Поступило выгодное коммерческое предложение из Сирии, даже размышлять не стал… «дикий гусь».

Чем занимались конкретно? Из того же источника - …в отряде "ЧВК Вагнера" действительно было до 600 человек, которые должны были взять штурмом завод по переработке нефти, находящийся под контролем курдского ополчения. «Весь расчет был на то, что после артобстрела наши быстро штурмом возьмут этот завод, курды побросают оружие. А американцы уже не будут бить по своим, когда завяжется ближний бой».

По-моему, к этим людям государство не должно иметь никакого отношения. Ведь ясно, что ЧВК лишь прикрытие для наёмничества, которое запрещено российским законодательством. Аббревиатура нужна лишь для спора адвоката с прокурором, суть же на поверхности. 600 человек – много? Поверьте, в масштабах всей страны конченых ублюдков гораздо больше. Если рвущихся на Донбасс ещё можно подозревать в юношеском романтизме и поражении телепропагандой, то с теми, кто в Сирии, даже говорить не о чем. Если вернулись живыми - сразу на скамью подсудимых, если в цинковом гробу - на руки родственникам – ваша проблема.

Увы, наше общество, когда не надо, становится сердобольным. Оно двадцать раз подумает, послать ли денег больному ребёнку, оправдывая себя тем, что телевизионщики наверняка половину себе захапают. А тут будут оправдывать наёмников тем, что, де, государство их кредитами запутало (для большинства это стало единственной возможностью приобрести своё авто, о чём при советской власти и не мечтали). А кого они там в Сирии долбят… вдруг как раз правительственные войска, если противная сторона больше заплатила? Кстати, лично у меня симпатий больше к курдам, чем к туркам.

Давайте признаемся себе в том, что среди нас есть такие, кто готов за деньги убивать других и сдохнуть сам. Не много, но есть. И пусть они творят свои кровавые дела подальше в Сирии, там и гибнут. Ей-богу, невелика потеря для народного хозяйства.

И завязывать с этим стоном, который несколько дней стоит в патриотическом сегменте интернета – ах, это же наши мальчишки полегли на чужбине. Так очень легко легализовать военные преступления, так как нет гарантии, что мальчишкам не отдают захваченные города на три дня для разграбления и удовлетворения низменных инстинктов. С их моралью это запросто…

Надеюсь, во взятый тайм-аут президент подумает и об этом. Если, конечно, Путину всё правильно доложили…

Региональные новости

Архангельск: «Водоканал» раздора

Главная новость недели (если не месяца). Главная интрига сессии архангельского Горсовета, затмившая даже хит её старшей сестрицы областной, где единственным региональным оператором по обеспечению области лекарствами сделали «Фармацию» - вот к кому масса вопросов. Хотя понять можно, о лекарствах мы вспоминаем, когда припрёт, а вода нужна всем и каждый день.

Раньше я думал, что нет ничего хуже, чем сидеть без света, особенно зимой и в тёмное время суток. И только в Архангельске понял – без воды ещё горше. Ладно, за питьевой можно до магазина сбегать. В детстве на даче ходил к колодцу и это воспринималось как приключение (тем более что водопровод туда провели уже к середине 60-х). Но сухой унитаз, сколько не проливай его технической водой из канистры, а характерный запах всё насыщенней… вот, где полная катастрофа. Помните, как в 2013-м город дней пять сидел без воды? Ей-богу, мне тогда наводнение стало казаться не таким уж стихийным бедствием.

То, что воду из-под крана нельзя пить – козлёночком станешь – конечно, неприятно, но бывал в местах, где ещё хуже. Например, в Каракалпакии, где от водопроводной воды не то что желудок съёживается, волосы после мытья завиваются без всяких бигудей. Тогда, в самом конце 80-х, половина центральной гостиницы Нукуса была оккупирована командированными специалистами московского «Водоканала», которые только разводили руками – всё надо вырыть и проложить заново. А через два года перестал существовать СССР… страшно представить, что они там сейчас пьют.

Всю жизнь я много ездил, жил подолгу в разных городах… и только в Архангельске столкнулся с тем, что воду для питья и приготовления пищи лучше заказывать в 20-литровых канистрах. Ту, что течёт из крана, тоже можно потреблять внутрь (если исключить журналистские страшилки), но не вкусно. А вкус – это качество жизни. Без него мы уходим даже не в ХХ, в XIX век.

Но вернёмся в не столь далёкие времена. Про проблемы «Водоканала» я стал слышать, как только появился в Архангельске. Но пока, как говорится, жареный каплун в тухас не клюнул, то есть, не начались периодические отключения, это была всего лишь одна из коммунальных проблем, которых у города несть числа. Сами подумайте, очень облегчит жизнь жителям разваливающейся деревяшки с печным отоплением, если завтра из их крана потечёт кристально чистая родниковая вода, но только холодная? Радости хватит на первые 10 минут… а потом пойдут привычные маты.

Как я понял, главная проблема нулевых состояла в том, что город трудами недалекого умом губернатора Киселёва-«Молочника» получил дополнительную нагрузку. Если раньше водозаборы, очистные сооружения, коммунальные сети на островных и отдаленных территориях - на Кегострове, Бревеннике, Хабарке, на Левом берегу – относились к предприятиям лесного комплекса и обеспечивались за счет областного бюджета, то НИК одним росчерком пера передал их на обслуживание МУП «Водоканал». Изначально было обещано, что средства для компенсации неизбежных убытков будут выделяться из регионального бюджета, но потом, как оно обычно и бывает, это обещание было замухоморено. Уж не знаю, часть ли это позиционной войны с тогдашним мэром города Александром Донским, только такое отношение перешло, как по наследству, от Кисы к Якуту (Михальчуку), у которого отношения с Архангельском тоже были не вась-вась.

А тут ещё областное Агентство по тарифам и сборам не давало поднимать цены на социально значимые коммунальные платежи - так Путин повелел в своей неустанной заботе о душевном спокойствии народа. Может оно и справедливо… вот только водный тариф в Архангельске изначально был очень низким. До 2012 года кубометр воды из крана - 1000 литров - стоил 14 рублей. Как бутылка в 0,5 литра в магазине. По самым снисходительным подсчётам, обоснованный тариф был занижен минимум на 40 %, что наносило муниципальному «Водоканалу» просто колоссальные убытки. Ну, а народ в своей массе как обычно не видел связи между относительно щадящими цифрами в коммунальных квитках и постоянными авариями на «тысячнике».

Как мы помним, разговоры о концессии и глобальной перестройке «Водоканала» (в частности, о замене руководителя) начались сразу с приходом на город Игоря Годзиша. Увы, изменения не во всём позитивные (я много писал об излишних гульбариях в МУПе-банкроте, о безграмотной информационной политике поэта-коммунальщика Гуревича и пр.). Но, главное, не видно было очереди богатеев, готовых вложить собственные миллиарды в полувековой проект. Ставлю себя на их место – вложишь и не доживёшь до прибыли. И тарифы, как тебе выгодно, не повысишь - Москве совсем ни к чему водяные бунты на окраинах. Самому же городу заняться реконструкцией коммунальных сетей… денег таких нет. И нет того СЦБК, на который можно повесить очистку воды – это теперь частное предприятие. И у области свободных миллиардов нет (несвободных тоже), а если дать одному Архангельску, другие города взбунтуются.

Не стану описывать тот шум-гам, что поднялся вокруг передачи «Водоканала» «РВК-центру», это десятки раз сделали до меня. В основном в негативном контексте и с упором на политическую составляющую - мол, распродаём родной город по частям мироедам-капиталистам с нетитульными фамилиями (Хан-Авен-Фридман). Тут, конечно, коммунисты горсовета были первыми. На что получили ответ в ироничной форме от депутата Владимира Карпова, который напомнил, что даже их кумир Ульянов-Ленин не видел ничего страшного в том, что собственность пролетариата отдаётся в концессию капиталистам, если первые не знают, как ею пользоваться с выгодой (НЭП).

Кстати, Игорь Годзиш с облегчением поблагодарил депутатов за правильное решение, сказав, что дальше тянуть с этим вопросом было нельзя. Ну, нет других предложений. Сидеть и ждать, когда всё само окончательно развалится? А ведь, если что, его голова первой пойдёт на заклание. Знаком с Игорем Викторовичем лично… ни разу он не похож на самоубийцу (на авантюриста Донского тоже, кстати, не похож).

Меня лишь удивило, что, по сообщению ряда информагентств, «за» концессию проголосовали только члены «Единой России», остальные фракции были резко против. Думаю, как же нагнули бедненьких единороссов. Об этом и хотел писать, но пересёкся с уже упомянутым депутатом Владимиром Карповым, эсером, который голосовал как раз «за» концессию. Он-то и разложил по пунктам, в чём мои коллеги-журналисты, истово освещавшие 45-ю сессию архангельского Горсовета, мягко говоря, покривили душой. То, что вы прочтёте ниже, продукт нашего совместного творчества.

Итак:

- «Депутаты анонимно одобрили концессию». На самом деле голосование было открытое, все выразили свои позиции. К тому же есть возможность сделать запрос и узнать, кто как голосовал.

- «Депутаты одобрили концессию с кипрским офшором». Во-первых, не с офшором, а с ООО «РВК-Центр», у которого четыре учредителя. Да, в бенефициарах одного из них есть офшорная компания, но разве это запрещено законом? После подписания договора концессии соответствующее ООО будет зарегистрировано как «Водоканал-Архангельск» с местонахождением в Архангельске, и налоги пойдут в городской бюджет. Кстати, как выяснил автор уже по своим московским связям, бенефициарство сегодня, увы, обычная практика для компаний, оперирующих огромными суммами, и направлено оно не на вывод капиталов за рубеж, а для их безопасности и спасения… сами знаете от каких угроз. А то, что рассказывают, обычные журналистские страшилки и поиск нацпредателей.

- «Депутаты отдали Водоканал в кипрский офшор». На самом деле юридически «Водоканал» как был муниципальным предприятием, так и остался. Отдали в аренду (цитирую): «отдельные объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения». Объекты - это изношенные сети, требующие немедленной модернизации, о чём говорилось выше. Потери воды в наших штопаных-перештопаных сетях превышают 50%. За эти самые потери платим все мы – горожане, т.к. они включены в тариф.

- «Депутаты пошли против прокуратуры». Заголовок, на который пользователи интернета слетаются, как мухи на известную субстанцию. Однако читаем статью 130 Конституции РФ: «Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью». То есть, депутаты имели полное право принять мнение прокуратуры к сведению, но не обязаны кидаться исполнять его. Да и сама прокуратура выступила не против концессии, как таковой, а отметила, что концессионер ООО «РВК – центр» серьёзными активами не обладает, риски очень велики, а банковская гарантия очень маленькая. Совершенно справедливо. Депутаты это услышали. И тоже пристально изучили указанные моменты. Но в международной практике финансового анализа долгосрочные кредиты приравниваются к собственным средствам компании. А по условиям концессионного договора концессионер обязан заключить договор с финансовой организацией. Без этого концессионный договор не вступает в силу. Финансовая организация обеспечивает все выплаты.

- «Водоканал отдали на полвека». И что с того? Сети как были, так и останутся городскими. Их ремонт, модернизация, увеличение капитализации происходят исключительно за счёт горожан, через тариф. Да, сейчас надо разово вложить круглую сумму. У городского бюджета этих денег нет. Что плохого в том, что увеличение тарифа растянули на длительный срок? Тариф будет расти плавно по 6-8% в год. А вам хотелось сразу на 20%, как было бы, оставайся этот несчастный МУП у города, и без того по уши закредитованного?

Да, есть пока неясные моменты, например, с методикой аренды земли, но это уже регулируется договорами аренды. А вот если эти моменты не будут учтены, останутся для города риски, тогда прокуратура и вмешается. Пока же принято только принципиальное решение – начинается процесс концессионирования.

Правда, Владимир Карпов считает, что имеет место некоторая спешка, недоработанность, стоило бы заранее провести парламентские слушания, а то и общественные. Только сомневаюсь я, что тех, кто упёрся против, можно в чём-то переубедить. Уж больно политически манкая штука, информационно-шумная, тем более, что очередные выборы в Горсовет не за горами. Народ наш падок на борьбу с капиталистами-захватчиками, тем более с такими фамилиями, а те, кто дальше Крыма не бывал, уже Кипр ненавидят. Объяснять детали гораздо труднее (и скучнее), чем призывать к сопротивлению.

Но давайте уже что-то пробовать. Жить с постоянной угрозой отключения лично мне давно надоело. Или вам именно так нравится?

Ещё Владимир Карпов спросил меня – «что это журналисты накинулись именно на это муниципальное предприятия, а заодно и депутатам Горсовета прилетело?». Ну, это совсем просто, сам «Водоканал» виноват. Зачем было устраивать шумные новогодние корпоративы в М-33, которые не лучшим образом сочетались с увеличением тарифом на воду? Или проводить волейбольные турниры, которые в обществе воспринимались не как спортивный праздник, а как пир во время чумы? Или составлять чёрные списки из неугодных руководству СМИ? Сами сделали из себя МУП для битья, поздно плакаться.

Ну, а депутатам прилетело заодно… чтобы не расслаблялись.

ВНИМАНИЕ: Следующие Итоги выйдут 4 марта. Мужики, с праздником!

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD