Итоги недели с 5 по 11 февраля 2018 года

Международные новости

Латвия: «Дружба уродов»

Ах, как хорошо мы жили одной братской семьёй… пришёл алкаш-Ельцин и всё испортил – любят стенать адепты всего советского.

Смешно. Похоже, эти люди знали ту жизнь только по выпускам программы «Время». Ну, или по молодёжным фестивалям, где участникам волей-неволей приходилось держать себя в рамках. Или в корпоративных отношениях… хотя я присутствовал при споре украинских киношных людей с белорусскими, чей кинематограф круче. Чуть до драки не дошло. «Да у вас на «Беларусьфильме» одни выпускники нашего «Карпенко-Карого» снимают», - хорохорились первые. - «Да, конечно… у нас и во время войны в полицаях одни украинцы были», - иронизировали вторые. Представляете?

Ну, одни – не одни, а в армии мне довелось служить с западенцами. И они на своем достаточно понятном языке хвастались промеж себя подвигами родственников, скрывавшихся по лесам. Причём говорилось громко, с расчётом на наши уши, чтобы помнили. А это, между прочим, 77-й год, до перестройки глаза вытаращишь.

Когда я демобилизовался, то всех пугал разглагольствованиями, что Советский Союз обязательно когда-нибудь рассыплется, и процесс начнётся с Прибалтики. Просто те эстонцы, с которыми довелось служить в учебке, выглядели ну совершенно инородными телами. Не то чтобы западнее (тут я бы сам им фору дал), а другими - не желающими принимать ничего общего. А если и принимали, то как будто из-под палки, с брезгливостью и почти открытой неприязнью.

Когда вернулся, рассказал о своих впечатлениях отцу. А он в ответ о том, как год после Победы гонялся по латвийским лесам за лесными братьями. Часть их дислоцировалась в Риге. Отец, достаточно осторожный в таких высказываниях (но только не в политических анекдотах), честно признался, что не понимает, на чём там советская власть до сих пор держится. Неужели на штыках, на страхе?

Как я и предполагал, только союзные вожжи отпустили, Прибалтика побежала первой. Мне повезло попасть на съёмки в Ригу в мае 92-го, несколько месяцев это уже была настоящая заграница. Столица республики поразила своим запущенным состоянием. Такое впечатление, что нам специально показывали – видите, как мы под вами оскотиниваемся. Слава богу, там обошлось без резни и погромов, всё-таки Латвия находится под наблюдением цивилизованной Европы.

Но можно же достать не только бейсбольной битой по кумполу. Например, языком. В смысле, не давать говорить на родном, привычном, дома – пожалуйста. А особенно изощрённо доставать через детей.

Сейм Латвии в четверг, 8 февраля, в предварительном чтении одобрил законопроект о переводе школ нацменьшинств с 2020 года на преподавание большинства предметов на государственном латышском языке.

Не правда ли, уже одно определение нацменьшинство режет слух, как будто вас к этим… ну… к этим приписали. Однако по факту так оно и получается – русские в меньшинстве. Кстати, и при Советском Союзе слово нацмен было в обиходе. И относиться оно могло ко всем, кроме русских… на территории РСФСР, а особенно в аэропортах и на рынках. Так что, будем считать, это нам ответка прилетела.

Конечно, очень неприятно. И русскоязычным жителям это не нравится. Пока депутаты принимали этот сомнительный закон, возле здания сейма в Риге проходил митинг против искоренения в Латвии билингвального государственного образования. Собравшиеся читали стихи латышского поэта Райниса на русском и латышском языках, такой вот культурно-филологический протест. «Стоп этнической дискриминации», «Школы национальных меньшинств - латвийское богатство», «Ассимиляции нет», «Суверенная власть принадлежит народу. Мы народ. Мы решаем».

Всё понятно… когда наших интересов касается. Но представим на секундочку, что на улицы Москвы выйдут представители азербайджанской диаспоры (все с российским гражданством) требовать для своих детей преподавания на родном языке. Представляете, что им скажут? Учите, но факультативно, так как вашим детям придётся работать в учреждениях, где говорят только по-русски и пишут тоже. А не нравится – чемодан, вокзал…

Стоп! Штука в том, что массового исхода этнических русских из стран Балтии не наблюдается. Всё-таки Латвия – не Киргизия - и по культуре, и по комфорту проживания. А уж по последнему показателю, даже не Саратов.

Вообще, Латвия - на наш российский взгляд – страна парадоксов. Например, мэром Риги какой уже срок Нил Ушаков. Мало того, что русскоязычный по рождению, он ещё и часто выступает по-русски, и пишет на нём в аккаунтах рижской Гордумы… как будто специально издевается.

И до сих пор руководит столицей страны! Представляете, где давно был бы такой борзый в наших, российских условиях?..

Но это всё-таки Европа, пусть и заштатная. А вот, что происходит на Кавказе. Возвращение в Ереван, являющийся исторической территорией Азербайджана, является стратегической и политической целью азербайджанцев. Об этом в пятницу заявил президент Ильхам Алиев на съезде правящей партии «Новый Азербайджан».

«Это, вообще, что – объявление войны соседнему суверенному государству?» - подумал я, с утра прочитав такую хрень. И ведь на ровном месте, ничего пугающего из Нагорного Карабаха мы давно не слышим. И учтите, во время Великой Отечественной призывники из Карабаха прославились своей смелостью… в основном носители армянских фамилий.

Но потом стал думать, анализировать и пришёл к выводу, что это всё понты и пиар. Дело в том, что действующий президент Азербайджана Ильхам получил своё президентство из рук папы, можно сказать, в наследство. Гейдар - тот действительно был деятель, держал власть при любом строе, умел договариваться и лавировать. Но сын, как я наблюдаю, не в него, жидковат-с.

Давно читаю, что процветающий Баку - смесь восточной роскоши с европейским гонором - как бельмо на глазу у далеко не столь благополучной провинции… ну, чисто Москва. А тут опять выборы грядут, и самое простое и незатратное – сплотить народ вокруг себя реваншистскими лозунгами.

Я уж думал, сейчас армяне нанесут упреждающий удар. Ан нет, обозвали Ильхама расистом и тишина, непохоже на них. И кажется мне, что там присутствуют какие-то секретные договорённости между главами, которые вертят своими народами как хотят. В Армении ведь тоже скоро выборы и вообще политическая реформа.

Но это главы. А простой народ в глотки друг другу готов вцепиться. Так о какой дружбе народов нам трындели 70 лет? Куда всё исчезло за четверть века?!





Федеральные новости

Дагестан: Большая стирка

Все мы помним осенний губернаторопад, который все восприняли стартом президентской гонки и никак иначе.

Напомню, тогда в региональную власть запускали молодых и амбициозных. Желательно с опытом работы в госструктурах и владением всеми новыми прибамбасами типа соцсетей и гаджетов. Причём за каждым должен был маячить какой-нибудь покровитель (он же спонсор, направляющий, крыша и т.д.), гарантирующий профессионализм и лояльность нового назначенца своим именем, деньгами, должностью или головой. Впрочем, таким гарантом мог выступать не какой-то конкретный человек, а политический блок или госкорпорация… короче, с кого спросить можно.

Из этой схемы явно выбивался Владимир Васильев, отправленный рулить Дагестаном. Депутат, очень активный единоросс, ещё ни разу не демонстрировавший своих хозяйственных талантов (а чем же ещё должен обладать глава региона?!). Назначение, что называется, на грани фола – хотя он и наполовину казах, но явно не соблюдающий мусульманин, типа, сразу не порвут. Да ещё из бывших милиционеров… в курсе, как к ним на Кавказе относятся?

Всё это само по себе навевало детскую садистскую частушку – «дедушка старый, ему всё равно» (всё-таки под 70 человеку). Но я хорошо помню интервью Васильева, в котором он упомянул, что просчитал все риски… точнее, за него просчитали. Это назначение я уже тогда воспринимал экспериментом по постепенной замене этнических глав национальных республик русскими кадрами. То, что когда-то хотели сделать в Советском Союзе, но не рискнули и в итоге получили развал страны.

Но чтобы так круто! Тихо просидевший три месяца (что вполне объяснимо – входил в курс дел… или делал вид, что входил), экс-мент Васильев даёт команду на зачистку властной верхушки коррумпированной республики.

Почему сразу коррумпированной, спрашиваете? Пожалуйста, открываем политическое досье на Абдусамада Гамидова (бедный судья, который будет зачитывать ему приговор, язык об имя сломает), только что арестованного и этапированного в Москву главу правительства Дагестана. Читаем в его биографии - 7 августа 1996 года в Махачкале в результате теракта был убит министр финансов Республики Дагестан Гамид Гамидов, старший брат Абусамада Гамидова. То есть, вы поняли – депутата Народного собрания республики решили утешить… и отдали ему должность брата – рулить финансами насквозь дотационного субъекта. Дальше… у кого как фантазия разгуляется.

Вообще, не история у семьи Гамидовых, а вестерн. 2 ноября 2000 года самолёт, на котором Абдусамад Гамидов летел в Москву, был захвачен террористом Ахмедом Амирхановым, который, угрожая взорвать самолет, потребовал взять курс на Тель-Авив. В Израиле самолёт сел на аэродроме военной базы ВВС Увда. После приземления спецслужбы Израиля начали переговоры с террористом, в результате которых он сдался. Тогда ещё возникли подозрения, что угонщик не зря захватил именно этот рейс, где глава всех дагестанских финансов выполнял как роль надёжного щита в случае операции спецслужб по силовому освобождению, так и роль кошелька в случае удачного угона. А ещё раньше (летом 2000 года) в Махачкале был похищен 8-летний Джамал Гамидов, племянник А. Гамидова, сын его старшего брата. Джамал провёл в плену у похитителей свыше трёх лет. За его освобождение требовали сначала 2 млн. долларов, затем 1 млн. Ребёнок был освобождён в декабре 2003 года. Понятно, что похитители рассчитывали раздоить его дядю.

После таких передряг впору в дервиши податься (или какой в исламе аналог нашей схимне?). Но Абдусамад Гамидов не таков. При обыске в его доме изъяли два автомата Калашникова и целую коллекцию пистолетов - Beretta, ПМ и золотой ТТ (ох уж эти кавказские понты), на рукоятках инициалы хозяина. И это помимо материальных ценностей, которые сейчас изымаются у верхушки этой самой дотационной из национальных республик Российской Федерации.

А что же там творилось раньше? А раньше там руководил Рамазан Абдулатипов, большой специалист в национальном вопросе. Человек, говорят, достаточно честный (насколько это качество вообще возможно во власти), который только докладывал в Кремль, что в его республике не всё в порядке, но толком ничего не мог сделать из-за родовых кавказских условностей, от которых свободен Владимир Васильев.

Однако странную фразу на прощание сказал - Есть люди в Москве, которые на ходу бреют зайцев. От них страдали в 90-е годы. И плохо, что они порой навязывают президенту не очень популярные решения. Что бы сие значило? Похоже на предупреждение – на моё место едет чувак, которому наплевать на наши национальные интересы… личные в том числе.

Вряд ли кто-то сомневается, что Васильев в Дагестане выполняет прямое указание Путина зачистить всё и всех. По самой простой причине – нашего президента достала кавказская коррупция, где все между собой повязаны непонятными для европейца родственными узами.

Но тут возникают вопросы. Как я себе представляю, отставной генерал Васильев эти месяцы входил в курс дела и прикидывал свои силы – хватит ли их для проведения такой масштабной спецоперации. На арест чиновников, пусть даже самого высокого ранга, конечно, хватит, особенно при поддержке силами столичного ФСБ - не частные же армии они держат у себя в поместьях. А вот дальше… Подобные действия от варяга Васильева, да притом правильно преподнесённые нужными людьми не самому искушённому в подобных играх населению, могут запросто взорвать ситуацию внутри республики. Ведь за каждым из арестованных стоит свой клан, обладающий не только финансовыми, но и властными ресурсами. Надо ли напоминать, откуда в последние годы чаще всего вылезали боевики… с оружием в Дагестане тоже всё нормуль.

Рискну предположить, что этапированные в Москву будут всеми силами пытаться донести эту мысль до главных кремлёвских ушей.

А вот и первый сигнальчик о том, что Дагестан готов к сопротивлению - Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назвал аресты в республике «кампанейщиной» и сравнил их с предложением Владимира Жириновского оцепить Северный Кавказ «колючей проволокой. «Это политически сейчас неверно: идут президентские выборы, и в этот момент фактически дискредитируется вся власть республики». Даже не ожидал такого спича от всегда осторожного и верноподданнического Рамазана Единороссовича.

Стоп, а ведь в том процитированном скандальном спиче Владимир Вольфович имел ввиду конкретно Чечню. Получается, что Абдулатипов напомнил своему тёзке Кадырову, наступил, так сказать, на любимую мозоль. Что это - только предупреждение или конкретный призыв к объединению перед федеральной угрозой?

Но про выборы очень вовремя помянуто. Сколько избирателей конкретно в Дагестане… немногим больше миллиона? Зато по всей России очень любят погромы, когда они касаются чиновничьих кланов. И тут акции действующего президента моментально ползут вверх…

…впрочем, куда ему ещё выше?

Экономика: Не хлебом единым?

Любой (или почти любой) политолог вам скажет – эффективность президента в президентской республике измеряется состоянием дел во внешней и внутренней политике, а экономика на совести главы кабинета министров.

Но в представлении обывателя, тем более, российского, трезво оценивающего талант и возможности премьер-министра Дмитрия Медведева, любое подорожание (реже удешевление) - личный прокол (или заслуга) Владимира Путина. Ведь нефтяные цены на мировых рынках пошли вверх только после его появления - так, по крайней мере, нам внушили.

Так что мешает нашей экономике цвести и пахнуть? Социолог Игорь Эйдман (по одной фамилии видно, что вражина и иноагент) ищет причину в не совсем удачной внешней политике. Мало того, он набрался наглости сравнивать новую Россию с поздним СССР. «Повальные аресты дагестанского начальства вам ничего не напомнили? Это же очень похоже на "узбекское дело" в позднем СССР», - так прямо и заявляет, ей-богу, не вру.

Впрочем, для меня то дело было началом серьёзной перестройки, когда взялись за оборзевшие нацкадры, державшие свои социалистические республики в чёрном феодальном теле. Не знаю, кому как, а мне нравилось… и сейчас, думаю, не повредит (см. предыдущий материал).

Но этим Эйдман не заканчивает. Далее он вспоминает развёрнутую в последние годы гонку вооружения (на этот раз не только с Америкой, но и с Китаем, правда, последнее не афишируется), дорогостоящие спецоперации в Сирии и на Украине (Крым само собой), помпезные и, по большому счёту, ненужные мероприятия типа Олимпиады, ЧМ по футболу и строительства Керченского моста, безвозмездную помощь режимам, поддерживающим кремлёвскую политику… или, хотя бы, её не критикующим, и, конечно, санкции.

Ну, и кто мог такое написать? Только недруг. Хотя… в чём-то он прав… да много в чём.

Но это глобально. А так, чтобы нас всех трогало за живое? Извольте – другой математик-теоретик провёл алгоритм помощи Крыму с ростом российских счетов за коммуналку. Например, за неё он в 2008 году платил две тысячи, а сейчас все восемь.

Впрочем, есть и другая версия – коммуналка напрямую зависит от нефтяных котировок. Например, в начале 2008 года нефть стоила $90 за баррель, а в нынешнем $68. Т. е. разница по нефти в 30%, а по коммуналке в 400%... стоп, фигня какая-то получается. Потому что официальные данные по бюджету таковы: 2008 год по расходам - 6,5 трлн рублей, 2012 год - 12,6 трлн, в 2018 год - 16,5 трлн. Получается, что бюджет всё богаче, а коммуналка за эти годы выросла аж в 4 раза. В других странах как-то по-другому.

Наверное, каждый из нас слышал жалобы родителей (жены, тёщи, свои собственные) – совсем денег нет. Увы, это правда, признанная на самом высоком уровне. Главной проблемой на пути экономического роста России являются низкие доходы граждан, считает вице-премьер РФ Ольга Голодец: «Сегодня именно доходы населения являются самым основным ограничением развития спроса и, соответственно, поступательного экономического роста».



Как исправить? Поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума. За счёт чего? И тут вице-премьер, ответственный за социалку, выдаёт, на мой взгляд, сомнительный рецепт - необходимо отказаться от неэффективных рабочих мест и заменить их машинным оборудованием.



То есть, насколько я понимаю, речь идёт о неквалифицированном тяжёлом физическом труде, когда человека заменяют роботы – мечта всех писателей-фантастов, начиная с Карела Чапека. Сколько таких неквалифицированных по всей Российской Федерации, эти данные поисковик не выдаёт. Но по опыту, по жизненным наблюдениям могу прикинуть, что больше миллиона. Тех, кто в силу разных личностных причин просто неспособен к переквалификации. Вот их куда… на пенсию по неспособности? Сомнительный прогресс получается, да и выгода от такой кадровой рокировки тоже.

А вот как пока обстоят дела с доходами. Рассказывает глава Минтруда Максим Топилин - "В прошлом году реальная зарплата увеличилась больше чем на 3%, в позапрошлом на 0,8%. А реальные доходы и в прошлом году, и в позапрошлом году все равно снижаются". Вот это да – вроде растут… и тут же снижаются. Чудеса.

Может, это советский эффект? Когда в магазинах ничего нет, а столы на Новый год ломятся. Когда зарплата у всех 150-200 рублей, а очередь за «Жигулями» по 8 000 на годы растянута. Увы, там одно тянулось за другим. Сейчас купить можно практически всё, но часто не на что.

Так, для справки. На данный момент МРОТ установлен в размере 9489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума за II квартал 2017 года. До этого уровня МРОТ был увеличен с 1 января текущего года. Раньше он составлял 7,8 тыс. рублей. Чиновники заявляли, что повышение уровня МРОТ положительно сказалось на зарплатах 1,5 млн российских работников, в том числе почти 900 тыс. бюджетников. Предполагается, что с 1 мая этого года МРОТ будет равен 11 163 рублям, а суммарное его повышение в 2018 году составит 43%. Но на выполнение этих планов необходимо изыскать дополнительно 40 млрд рублей, что, судя по всему, доверят регионам.



И тут много подводных течений, часто невидимых глазу обывателя. Например, во время падения курса рубля предприниматели, особенно те, что работают на экспорт и платят сотрудникам в рублях, могли экономить на росте инфляции. Сейчас всё вроде стабилизировалось, но стала расти себестоимость продукции, уменьшая ее конкурентоспособность. Удар по экономике…

Или вот - неопределенность по поводу экономической политики нового правительства после президентских выборов (никто не знает, каким это новое правительство будет… вдруг либералов поменяют на патриотов). Плюс неопределённость с введением новых антироссийских санкций, попробуй угадай, по чему (или кому) на этот раз ударят.



А ещё исчерпание потенциала по увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции. Экспорт сельхозпродукции после 2014 года стал важным фактором роста экономики. Сколько о нём говорили, чуть ли не авокадо собирались выращивать в условиях Заполярья. Однако количество новых инвестиционных проектов из-за кризиса сократилось, а рост урожайности замедляется без новых технологий. В магазинах пока всё есть… но цены-то растут.



Но отчаиваться рано… рано отчаиваться. Вот доживём до президентских, тогда и будем.

Региональные новости

Архангельская область: Полпред без сюрпризов

Наши народные избранники не устают поражать своей непосредственностью. Имею ввиду депутатов всех уровней… которых так и хочется переименовать в депутаны.

Начнём с самых верхних. Насколько известно автору, они очень переживают из-за рейтингов, где местные наблюдатели опускают их всё ниже и ниже. А что делать… то, что об их деятельности публикуют в соцсетях литературные негры, прямая обязанность, а никакая не доблесть. Тройка с плюсом максимум.

А вот откуда появляются колы…

Вряд ли кто будет спорить, что в VII созыве Госдумы самый мутный представитель Архангельской области – это Андрей Палкин. Начал ещё на праймериз с дешёвого популизма – пустите простого рабочего парня в Москву на Охотный, и будут у вас за это дешевые дома – кто-то на эту сказку повёлся. А дальше сомнительная слава самого состоятельного парламентария (фигли тебе такая большая зарплата, отдай детям!), за сим подозрительное банкротство, больше похожее на уход от налогов… Ну, разве не муть?

Но к этой мути прибавился ещё и характерный запах… депутата Госдумы Палкина стали отслеживать федеральные издания. И вот, что нарыли - 25-летний Павел Палкин — сын самого богатого депутата Госдумы Андрея Палкина. Несмотря на этот факт, молодой человек не сторонится никакой работы. Например, Павел как индивидуальный предприниматель 31 января 2018 года заключил контракт с Исправительной колонией № 4 в Архангельской области. Он должен заняться "перекачкой фекальных сточных вод через присоединённую канализационную сеть".

Сумма этого контракта – 1.6 млн рублей. А всего на фекалиях депутатский сын (и брат) только в 2017 году заработал (по сведениям вездесущего «Лайфа») – 4.3 млн.

Собственно, что в этом такого? Жизнь – штука переменчивая, сегодня человек по уши в г…, а завтра, глядь, уже в правлении какого-нибудь банка заседает… «Фекалий-инвест», как красиво. Но давайте по чесноку. Когда золотарём, пусть и с миллионными объёмами, становится законный отпрыск представителя региона в нижней палате парламента твоей страны… как-то не комильфо, согласитесь (про то, что У НАС каждый труд почётен, напоминать не надо).

Но и это можно пережить. Смущает другое, упомянутое федеральное издание сообщает, что контракты с Павлом Палкиным заключаются, как с единственным поставщиком услуги, то есть, без конкурса и торга. При этом региональный УФСИН не спешит с ответом, почему такое происходит. Может, не видит смысла разжёвывать очевидное? Или обратиться с тем же вопросам к УФАС…

А вы ждали иного от семьи, чей глава прямо из строителей да в список Forbes… но это моё личное мнение.

Теперь спустимся на ступеньку ниже.

Законопроект, который предлагает ввести конфискацию личного автотранспорта за вождение в состоянии опьянения, внесло в Госдуму Законодательное собрание Архангельской области, следует из паспорта инициативы на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Ну что, здорово, сколько смертей на дорогах от этой пьяни. Правда, Конституцию надо менять, где частная собственность – штука неприкосновенная, но тогда нынешняя политическая система под большим вопросом. А то найдется желающие конфисковывать и конфисковывать… и не только автотранспорт… и не только у пьяных. Короче, военный коммунизм грядёт.

А ещё подобные законы не для этой страны. Дмитрий Гудков-старший… скажем так, не последний человек в масштабах Российской Федерации, рассказывает, как их с сыном гайцы прессовали на дороге по такому подозрению. Со всем набором фирменного гаишного хамства. И это политиков! Что же сделают с простым водилой… сразу берцами по почкам?!

Вдогонку мнение наблюдателя Алексея: Наши депутаты всё чаще пытаются протолкнуть законы, которые напоминают бандитские методы в лихие 90 годы!!!Только отжать у кого-нибудь что-нибудь!!!И это не только у людей, преступивших закон, а и вполне у законопослушных граждан! Так и ждёшь кого-нибудь нового д***ма от них. Так для кого стараются наши уважаемые депутаты (что можно с трудом сказать...)? Я ни в коем случае не защищаю пьяных водителей, но и не одобряю бандитских методов! Лучше займитесь принятием законов, которые смогут улучшить экономику нашей страны и благосостояние малоимущего населения!

Справедливости ради – в Сети немало тех, кто поддерживает подобные конфискационные меры. Но это всё безлошадные или закодированная алкашня… зуб даю.

Впрочем, кабмин уже дал отрицательный отзыв на эту инициативу. Да ещё и покрутил пальцем у виска в адрес наших депутатов. Зачем так позориться… всё произошедшее было предсказуемо.

Ещё областные депутаты решили разобраться с грибами-ягодами, которые официально называются недревесной лесной продукцией. (ИА Регион29) — Речь идёт о грибах, ягодах, чаге, а также о возможностях использования наших лесов для рекреации и туризма, охоты, рыбалки и так далее. Очень важно использовать лес комплексно. Поэтому мы и решили сегодня обсудить многоцелевое использование леса в Архангельской области и поговорить…

Ага, поговорить… буквально на днях читал, что кто-то умный из Госдумы предложил учитывать и обложить налогом всех тех бабушек, что стоят летом на углу с букетиками спелой земляники в руках, а осенью с кучками грибов. Мол, бюджет мимо таких денег пролетает, сокрушался народный избранник, надо прищучить. У нас это особо цинично звучит на фоне участившихся разговоров – как мало в бюджет поступает от древесной продукции, которую некоторые несознательные предприниматели гонят втёмную.

Бабушки им компенсируют… воистину, иногда лучше молчать, чем говорить.

Про городских депутатов скажу после ближайшей сессии. Очень хочется посмотреть, как будут разбираться с концессией «Водоканала»…

И самый последок. На минувшей неделе регион посетил недавно назначенный полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов.

Потом мне звонили чиновники, по должности своей или из любопытства отслеживающие архангельское информационное поле, и удивлялись – почему нет аналитики по визиту, одна скупая информация?

Пардон, отвечаю, а что там анализировать? С самого начала было ясно, что сенсаций ожидать не стоит, человек приехал знакомиться. Кстати, предшественник Беглова Цуканов тоже не был нам родным, если уж новому разбираться, так это с Калининградской областью. Разве что порассуждать о новой униформе для чиновников этого ранге – Беглов и Орлов были практически в одинаковых чёрных дублёнках – но так мы Юдашкина натолкнём на мысль на чём слупить очередной госзаказ. Пусть сам думает, гламурыш.

Но одна почти сенсация была, просто её не заметили в общем контексте.

В заключительной речи полпред сказал, что работа губернатора Орлова его в общем и целом устраивает, и он желает ему… В данном случае, слова Беглова можно спокойно отнести к мнению Москвы. Что фактически дезавуирует разговоры об отставке главы нашего региона сразу после президентских выборов, как бы кому этого не хотелось.

Впрочем, дождёмся явки… на всякий случай. А то получится, что зря местную «Единую Россию» ставят… на крыло (а вы о какой позе подумали?).

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD