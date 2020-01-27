Новый КоАП: В России будет изменен размер штрафов за нарушение ПДД

Российские власти изменят размер штрафов за нарушения правил дорожного движения в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сейчас они слишком большие и «не соответствуют запросам общества», так считает заместитель министра юстиции Денис Новак, на слова которого ссылается РИА Новости.
По словам чиновника, предложения по поправкам в блок о нарушениях ПДД разрабатывали в МВД. Представители ведомства стремились снизить смертность на дорогах. Новак подчеркнул, что цель нового кодекса заключается в охране жизни и здоровья граждан, улучшении качества их жизни, а не в зарабатывании денег.
Замглавы Минюста отметил необходимость развивать инфраструктуру, наладить грамотную установку дорожных знаков, установить требования к дорожным камерам и их размещению. Также он предложил развивать упрощенный порядок обжалования штрафов, в том числе через интернет.
А вот другое мнение: новые штрафы в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) необходимо дифференцировать для прилежных автомобилистов и дорожных хулиганов, наказание для которых должно стать "прогрессивным". Так считает лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков, его слова также приводит РИА Новости.
"Самое важное – это не размер штрафа, а неотвратимость и, особенно, справедливость наказания. Если водитель годами ездит по правилам, у него нет штрафов и он случайно совершил незначительное нарушение ПДД, то его вообще нужно прощать. А вот если речь идет о дорожных хулиганах, то их наказывать нещадно. И для них нужно делать штраф прогрессивным, либо привязывать его к стоимости авто, поскольку для всевозможных "мажоров" даже несколько десятков тысяч – это не деньги", - сказал РИА Новости Цветков.
Он отметил, что простое повышение штрафов "при нынешнем уровне коррупции" ни к чему не приведет. Для минимизации взяток на дорогах, считает эксперт, на всех инспекторах ДПС должен быть постоянно включенный персональный видеорегистратор.
Ранее Минюст опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов новую редакцию Кодекса РФ об административных правонарушениях. Критику в обществе вызвало предложение о значительном ужесточении наказания за превышение скорости, систематические нарушения правил дорожного движения, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться. Новые правила должны заработать с 1 января 2021 года.