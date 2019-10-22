"Мы все хотим честную власть". Опрос на тему общественного договора с комментариями Юрия Шевелева

Как и обещали, мы провели опрос среди рядовых граждан (проще говоря, прохожих) на предмет – какие актуальные проблемы должен включать в себя общественный договор между властью и населением. Пока решили ограничиться архангельскими улицами, так как посчитали это место наиболее подготовленным к компромиссу и диалогу, с самым широким спектром политических интересов. Следующим этапом будет поход в поморскую глубинку.
При этом остановленных нами собеседников мы просили давать развернутые ответы, по возможности пояснять свой интерес именно к этой проблеме.
На первом же респонденте столкнулись с тем, что далеко не каждый готов полностью представиться. Поэтому предложили, как форму идентификации, инициалы, возраст и род занятий. Тем более что в итоге по каждой проблеме пришлось делать «выжимку» из нескольких ответов, иначе публикация получилась бы слишком длинной с учетом обещанных комментариев от Юрия Шевелева.
Итак…
Михаил К., 58 лет, преподаватель вуза: На первом месте у главы региона должна стоять политика. Как внутренняя, так и внешняя, губернатор области вполне может самостоятельно представлять интересы своего субъекта на международном уровне. Конечно, с учетом местных интересов и возможностей, в чем он априори должен разбираться лучше любого другого. И сейчас это происходит, в частности, на экономических форумах, но с оглядкой на мнение Москвы. В идеальном варианте общественного договора должен стоять пункт – в спорных вопросах интересы региона для первого лица превыше всего, им он сможет оперировать при возникновении претензий у федерального Центра. Касаемо политики внутренней, неплохо было ввести пункт о преимуществе при приеме на работу во властные структуры чиновников, имеющих местные корни, перед «варягами». А также вернуть институт прямых выборов глав МО, что незамедлительно поднимет политическую активность населения.
Алексей Г., 41 год, ведущий инженер: Для частного предприятия, на котором я работаю, настоящим спасением было бы уменьшения контроля со стороны региональной исполнительной власти, и это должно стоять в общественном договоре. Что касается государственных структур, где мне тоже довелось трудиться, то тут большое значение имеет государственная поддержка. Но по итогам проверки эффективности независимыми экспертами, а не по знакомству, как часто происходит в сегодняшних реалиях. Глава региона должен гарантировать населению, что сделает все от него зависящее для сохранения северных льгот. Привод в область сторонних инвесторов сделать главным показателем эффективности управления регионом. Участие в таких сомнительных и затратных проектах, как «Белкомур», проводить через общественное обсуждение и экспертизу. Так же хочется знать, на что идут наши налоги, для чего можно открыть соответствующий портал в интернете.
Вероника Ж., 35 лет, педагог-воспитатель: Мой муж – активист мусорного протеста в Архангельске, несколько раз ездил на вахту в Шиес. Мы с ним чуть на этом не развелись, я постоянно тыкаю его носом в помойку в нашем дворе, которая через день бывает переполненной. Родители детей, с которыми я занимаюсь, жалуются, что их малыши боятся выходить из подъезда, где шмыгают крысы. И это не гетто, а почти центр города. А лично я боюсь, что моего мужа за его активность уволят с работы, как неблагонадежного, ведь он трудится в государственном учреждении. В общественном договоре обязательно должен стоять пункт о недопущении репрессий за политическую активность граждан. И разобраться с мусорной проблемой… как – не знаю.
Никита П., 25 лет, водитель: Я совсем немного захватил время побед архангельского «Водника». А папа и дед были фанаты. Теперь и они не посещают стадион, смысла нет, только расстраиваться. Хочу, чтобы все вернулось, как было раньше, чтобы рвали шведов-финнов. Бюджет области от этого не обеднеет. Ну и хоккейные коробки в каждый двор, бесплатные, бассейны все равно бесплатными уже не будут. Пусть власть выберет приоритетные виды спорта и продвигает их, остальные для тех, у кого есть деньги.
Татьяна И., 31 год, менеджер по продажам: В городе какой-то культурный паралич. Родители рассказывают, что в их молодость на лето в Архангельск приезжали с гастролями столичные театры. Сейчас какие-то антрепризы на один день, а билеты космической стоимости. Как-то это нужно урегулировать, чем занимается министерство культуры?! Один раз в год кинофестиваль – это очень мало, как и бесплатные концерты звезд третьей величины на День города. Обязательно отобрать у торговцев Дворец спорта и вернуть его спорту и культуре. Возможно, билеты стоит датировать из бюджета, чтобы были общедоступными.
Мария В., 61 год, пенсионерка: Пусть власть будет честной, если, конечно, такое возможно. Больше ничего не надо…
КОММЕНТАРИИ Юрия Шевелева:
- Да…, вот что значит обещать… Но, раз обещал, давайте попробую прокомментировать пожелания земляков. Начну с самого важного, со слов уважаемой Марии – «Пусть власть будет честной, если, конечно, такое возможно. Больше ничего не надо…».
Мы все этого хотим! Однако честь относительна, она формируется определёнными культурными или социальными традициями, материальными причинами или персональными амбициями. Например, понятие об офицерской чести - это одно, а честь глубоко верующего христианина - другое. Для одних считается, что сохранение чести иногда требует порешить себя (кодекс самурая), а для других такой поступок - тяжкий грех человека перед богом.
Поэтому надо найти те универсальные формулировки честного поведения, которые будут бесспорны для всех. Например: «сказал – сделал», или «ошибся – признал». Это вполне может быть критерием честности власти перед обществом, неформальным и даже прописанным положением общественного договора.
Глава области ежегодно делает два знаковых публичных заявления перед северянами. Оба они прописаны в областном законодательстве и соответствуют федеральному. Это обращение Губернатора к депутатам областного собрания о социально-экономическом и общественно-политическом положении в Архангельской области (весна) и отчет Губернатора о результатах деятельности Правительства за текущий год (конец осени). Если пообещал в марте что-то сделать, отчитайся в ноябре, что сделал. Это и есть формализация общественного договора. На практике такого почти не бывает. Я иногда читаю эти документы, «не отпускает» прошлое вице – губернаторство…
Приведу пример несостоявшейся честности власти. В 2013 году в своём выступлении перед областными депутатами наш Губернатор сказал следующее: «… пришло понимание проблем и задач, которые ждут решения. Всё это определило те базовые принципы, на которых будет строиться региональная политика в ближайшие годы, и которые я намерен обозначить сегодня в своём Послании». «В целях повышения качества жизни незащищённых слоев населения разработаны «дорожные карты», результатами реализации которых будут:
… - доведение уровня оплаты труда социальных работников к 2018 году до 100 процентов средней заработной платы по Архангельской области».
Казалось бы – впереди пять лет и сделать обещанное вполне возможно, тем более, что для других бюджетников таких обещаний не прозвучало. Но в 2018 году никто не вспомнил публично о громких словах и тихо «сливаемых» делах, а итог таков:
- средняя месячная заработная плата по области по данным Росстата 48186 рублей;
- средняя месячная заработная плата социальных работников – 18031 рубль.
В бизнесе с такими «партнёрами» договоров не заключают и дел не ведут!
Уважаемый Никита П. предлагает вернуть славу Архангельскому хоккею с мячом. «Хочу, чтобы все вернулось, как было раньше, чтобы рвали шведов-финнов. Бюджет области от этого не обеднеет. Ну и хоккейные коробки в каждый двор!».
И я хочу, и большинство северян этого хочет. Такие массовые пожелания как раз и формируют в границах регионов местные этно-культурные интересы и ценности, закладываемые в основу общественного договора. Люди не всегда отдают себе отчёт, каким образом можно и нужно реализовать такой интерес. Дело власти продумать план действий, найти ресурсы и определить сроки. Для этого власть нам и нужна, а не для административного и уголовного преследования протестантов против «мусорного бандитизма», затеянного в Шиесе.
Развитие спорта высших достижений очень затратное мероприятие. Бюджет чемпионского «Водника» формировался и из областных финансов, и из частных пожертвований. Причём иногда деньги «просили» так, что бизнес мог разориться. Сейчас такое финансирование не осилить. Стоимость содержания команды – потенциального чемпиона - резко возросла, возможности тратить бюджетные деньги на профессиональный спорт сократились, а рекламно-медийный потенциал хоккея с мячом невелик и частных спонсоров привлекает мало. Вот здесь и проверяется управленческое качество власти. Может ли она что-то предложить и сделать в таких условиях.
Я вспоминаю, как лет семь - восемь назад, бывший руководитель Архангельской федерации хоккея с мячом Дмитрий Таскаев, ходил по инстанциям с проектом областного закона о развитии этого вида спорта в нашей области. Тогда власть просто отмахнулась от предлагаемого, а напрасно. В проекте областного закона как раз использовалась идея максимального развития и популяризации хоккея с минимизацией расходов на эти цели! Модель развития основывалась на создании в общеобразовательных школах области специализированных спортивных классов с обучением и воспитанием спортсменов – хоккеистов. Ведь этот спорт увлекает и парней, и девочек, а школы, как никто другой, способны организовать постоянно действующие соревнования, чемпионаты муниципалитетов и области, вместе с органами местного самоуправления готовить и содержать поля для игры, воспитывать командный дух и патриотические настроения, отвлекать подростков от бытового негатива.
Продолжая развитие школьного спорта, областная федерация хоккея с мячом готова была расширять любительскую лигу области, увеличивать число турниров и кубков, готовить спортсменов для профессиональных команд, а областной власти ставилась задача учреждения нескольких профильных отделений в ДЮСШ и школах олимпийского резерва, в надежде, что хоккей с мячом будет олимпийским видом спорта. В пояснительной записке к проекту областного закона были и финансовые расчёты, показывающие, что даже консолидированного бюджета народного образования хватало для реализации этого закона.
Не сомневаюсь, что такая «подпитка» молодыми талантами нашего областного профессионального хоккея вернула бы «Воднику» чемпионство, а нам гордость за наш северный край.
Теперь областной бюджет стал в три раза «толще», а вместо хоккейных полей у школ строят за счёт федерального бюджета (это называется «Программой партии «Единая Россия») искусственные футбольные поля, на которых всё лето играют взрослые парни (у школьников каникулы). В учебное время зимой на этих полях занимаются чисткой снега или изредка проводят уроки физ-ры. Я бы посоветовал областной власти попросить у Дмитрия Таскаева этот проект закона, актуализировать его, внести на общественное обсуждение и обсудив принять его.
Но ведь не попросят…
P.S. Редакция ИА RUSNORD планирует продолжать общение с потенциальными кандидатами в губернаторы Архангельской области в подобном формате.
Леонид Черток