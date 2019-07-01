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Граждане смогут обращаться с коллективными исками в суд

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность гражданам обращаться в суды с коллективными исками, в том числе по вопросам защиты прав потребителей и оспаривания тарифов на услуги ЖКХ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступит в силу с 1 октября 2019 года.

Закон предусматривает унификацию правового регулирования судебного рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц. В нем подробно прописывается порядок подачи коллективных исков и механизм реализации этого права, передает ТАСС.

Устанавливается, что для подачи коллективного иска к группе граждан должны присоединиться не менее 20 человек. Для присоединения к требованию о защите прав и законных интересов необходимо будет подать в письменной форме соответствующее заявление лицу, которое действует в интересах группы граждан. При этом никаких доверенностей на представление их интересов от граждан не потребуется. Присоединиться к иску можно будет до момента перехода к судебным прениям.

Согласно закону, такие дела будут рассматриваться судом не позднее чем через 8 месяцев со дня вынесения определения о принятии искового заявления к производству. Помимо этого, предусматриваются основания и порядок замены судом лица, которое ведет дело в интересах группы граждан в случае прекращения его полномочий судом (основанием для прекращения полномочий является отказ названного лица от иска).

В каких случаях граждане смогут подавать коллективные иски?

По словам председателя профильного Комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, подавать групповые иски можно будет при рассмотрении любых категорий гражданских дел (за исключением дел особого производства). Например, при рассмотрении требований о защите прав потребителей, о возмещении вреда, по спорам в сфере ЖКХ или по спорам, вытекающим из нарушений антимонопольного законодательства.

По словам парламентария, успех разрешения такого группового спора во многом будет зависеть от способа защиты своих прав участниками иска. «Дело в том, что если у участников группы будут разные способы защиты (один будет требовать признания, другой — замены товара, третий — компенсации, четвертый — денежных выплат), то на практике могут возникнуть трудности», — объяснил Крашенинников.

В чем преимущество коллективных исков?

По словам специалиста в сфере гражданского права, генерального директора юридического бюро Родиона Юрьева, подписание данного закона было ожидаемым. Подобные законы о подаче коллективных исков уже давно существуют в Соединенных Штатах Америки и других странах.

«Групповые иски подаются по требованию потребителей. К примеру, если речь идет об авиакомпании, которая нарушает права потребителей по какому-то поводу, то пять и более человек могут обратиться с требованием к этой авиакомпании, например, о возмещении морального вреда за нарушение их прав. После этого информация о деле публикуется, и тот, кто хочет присоединиться к этому делу, присоединяется. Тот, кто не хочет, не присоединяется, но это не имеет особого значения, потому что те моменты, которые были заложены в судебном решении, будут распространяться в том числе и на него. Повторно доказывать обстоятельства, которые будут изложены в судебном решении, уже будет не нужно, поскольку оно будет иметь принципиальное значение для остальных участников, которые даже не присоединились к иску. Достаточно будет взять вынесенное решение суда, пойти в суд и получить практически в автоматическом режиме компенсацию, если о ней шла речь в поданном ранее иске», — объясняет Юрьев.

По словам эксперта, конкретный способ защиты в деле человек может выбрать сам. «Конечно же, способ защиты связан с теми фактами, которые установлены по конкретному делу. Поэтому если требования и обстоятельства сформулированы так, что возможно, например, только взыскание какой-то неустойки, то в этом случае невозможна будет замена товара или еще что-то», — объясняет Юрьев.

Эксперт отмечает, что подобные иски будут достаточно эффективно работать в отношении производителей продуктов питания, товаров бытового потребления, автопроизводителей, авиакомпаний. В пример он приводит дело одной известной компании-производителя автомобилей. «Автомобили этой компании в свое время имели конструктивный дефект в рулевом управлении. Если бы в то время существовал такой закон и была возможность предъявления групповых исков, то можно было бы объединиться всем и впоследствии не доказывать каждому экспертизами, что автомобиль сломан. Так что это очень полезный и своевременный закон», — говорит Юрьев.

Сколько человек должны подписать коллективный иск?

Чтобы подать иск, в группе должно быть не менее 20 человек, а в арбитражном процессе — не менее пяти. Присоединиться к групповому иску граждане могут вплоть до начала судебных заседаний. Это можно будет сделать не только путем подачи заявления о присоединении в письменной форме либо непосредственно обращения в суд, но и с помощью формы, размещенной на официальном сайте суда в интернете или на порталах «Мой арбитр» и ГАС «Правосудие».

Какие права получат лица, присоединившиеся к коллективному иску?

Лицо, присоединившееся к групповому иску, имеет право:

1) Знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;

2) Ходатайствовать в суде о замене лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, в том числе после принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу;

3) Присутствовать на судебном заседании, в том числе если оно объявлено закрытым;

4) Отказаться от поданного им заявления о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.

В какой суд лучше обращаться с коллективным иском и каков срок его рассмотрения?

Подавать иск можно по месту нахождения ответчика, поскольку участников группового иска может быть много, и они могут жить в разных регионах страны.

Срок рассмотрения коллективных исков в судах установили до восьми месяцев.

Подготовлено по материалам www.newsru.com и www.aif.ru

19 июль 11:47 | : Общество

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