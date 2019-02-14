Пройтись по Шиесу. Общественная палата посетила место "мусорного" конфликта

Прежде всего, что отметили члены ОП РФ, посетившие на днях Ленский –р-н Архангельской области, страсти кипят вокруг того, чего ещё нет в принципе.
То, что с мусором надо что-то делать, причем не в масштабах отдельного региона, но и всей страны, понятно, наверное, всем (нашествие белых медведей на поселок Новая земля и объявление там режима ЧС, прямое тому доказательство). Другое дело, что разнятся подходы к проблеме.
Но разница эта так велика, что привела к серьезной конфликтной ситуации в целой области.
С этим и приехали разобраться люди из Москвы, вхожие в Администрацию президента.
В Урдому приехали члены Общественной палаты Российской Федерации Вадим Жарко и Александр Закондырин. Чтобы не только всё увидеть собственными глазами, но и пообщаться с коллегами из такой же Палаты, но региональной.
Директор по развитию Центра прикладных исследований и программ, первый зам. председателя Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Вадим Жарко рассказал о готовности оказать действенную помощь Поморью:
- Мы считаем Общественные палаты регионов своими партнерами и ключевым звеном для выстраивания диалога между властью и активистами. Готовы оказать как экспертную, так и методическую помощь. Необходимо правильно организовать процесс, чтобы он был масштабным и результативным.
В свою очередь, Александр Закондырин, член Общественной палаты г. Москвы, председатель партии «Альянс Зеленых», которая строит свою политическую программу именно на приоритетах защиты экологии и здорового образа жизни, детально рассказал, что можно сделать в конкретной ситуации неприятия новых проектов:
- Безусловно, тема «мусорной» реформы – реформы по переработки ТКО и создании соответствующей структуры – началась в нашей стране несколько лет назад. Идет она достаточно сложно, сроки неоднократно переносились по разным причинам.
Наша общая задача – построить в России новую отрасль по переработке отходов. Это первая проблема. А вторая – для того, чтобы построить эту отрасль, конечно, нужны большие инвестиции, серьезные финансовые средства.
Никто из нас не хочет жить возле какой-либо мусорной структуры: будь то полигон, мусоросжигательный, мусороперерабатывающий завод. Но, к сожалению, каждый из нас ежедневно выбрасывает отходы. И это – реальность. Каждый гражданин РФ в год вырабатывает примерно по 400 килограммов мусора. И эти отходы надо куда-то девать.
Напомним цифры. Только в Архангельской области порядка 323 несанкционированных свалок. Для того, чтобы привести в порядок территорию – рекультивировать её – необходимо минимум 6 миллиардов руб.
Этих денег в бюджете области не заложено, да их и нет физически, взять можно, разве что, за счёт сворачивания важных социальных программ.
Или за счёт подъёма коммунальных тарифов сразу в несколько раз, что тоже вряд ли встретит поддержку у населения.
И тут встает вопрос об инвестициях. Есть как минимум два проекта, которые вызывают общественное волнение. Люди беспокоятся по поводу того, что может происходить в Ленском районе, на станции Шиес, а также по поводу объектов здесь, в Архангельске и Северодвинске. Это нормально, неизвестность обычно пугает (всех, кроме ученых и первопроходцев).
Есть 212-й федеральный закон об общественном контроле. Есть четко регламентированная процедура, которая позволяет оценить те или иные решения: общественная экспертиза, общественные проверки, инспекции.
И тут карты в руки как раз Общественной палате, которая по определению должна стать территорией диалога между обществом и чиновниками.
Многие люди задают вопросы потому, что не владеют объективной информацией. Очень много слухов, сплетен, порой даже провокаций… Тот труд, который берет на себя Общественная палата, очень важен: организовать дискуссию по тематике реформы твердых коммунальных отходов. В дальнейшем будет сформирована некая «дорожная карта» по выходу из «кризиса доверия». На 90 процентов кризис обусловлен тем, что люди не обладают объективной информацией о реальном положении дел.
Есть еще проблемы, связанные со спорными ситуациями по размещению тех или иных объектов. С одной стороны, для того, чтобы обеспечить экологическую безопасность, есть много современных технологий, позволяющих уменьшать или сводить до нуля экологический ущерб. И естественно, что все эти данные, получаемые инвестором, должны пройти серьезную общественную экспертизу.
Но с одним важным дополнением – к экспертизе должно прилагаться профессиональное заключение учёных, чьему мнению можно доверять, например, из российской Академии наук. Плюс подробный технический анализ того, как свести экологический ущерб к абсолютному минимуму, а лучше, к нулю. И это снимет весь конфликтные вопросы, которые сегодня так будоражат людей.
А теперь об итогах визита членов Общественной палаты в Урдому и на Шиес.
Александр Закондырин и Вадим Жарко встретились с представителями власти, общественности, с активистами «антимусорного» движения, побывали на железнодорожной станции, ставшей в одночасье знаменитой не в самом позитивном контексте, чтобы лично познакомиться с реальным положением дел на месте и узнать о практической реализации проекта экотехнопарка.
Они подробно побеседовали с активистами, которые круглосуточно дежурят возле станции и очень беспокоятся по поводу экологических последствий.
Общественные палаты Архангельской области и России готовы провести серьезное общественное обсуждение, слушания и экспертизу проекта экотехнопарка «Шиес» для того, чтобы проверить те доводы и ту обеспокоенность, о которых говорят активисты, простые жители Архангельской области. Нужен четкий ответ: насколько экологически безопасен данный проект для экологии Поморья и Коми, нужно успокоить людей, найти приемлемый выход из этой сложной конфликтной ситуации.