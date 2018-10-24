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Решение по зданию бывшего кинотеатра «Искра» будет приниматься в соответствии с действующим законодательством

В настоящее время собственник здания – холдинг «Аквилон Инвест» проводит его детальное изучение и анализ ситуации с учетом существующих законодательных норм.

Напомним, к/т «Искра» площадью 1225 кв. м со зрительным залом на 267 мест был построен в 1967 году на пр. Троицком в районе его пересечения с ул. Комсомольской. В середине 1990-х здание было передано в аренду, и использовалось как  развлекательный центр: в нем и работали кафе и бары, параллельно действовала концертная и танцевальная площадка. В начале 2000-х годов была предпринята попытка восстановить кинопоказы. В начале 2007 года к/т «Искра» был продан муниципалитетом с открытого аукциона за максимальную предложенную цену - 46,9 млн. рублей, пополнивших городской бюджет. В течение последних нескольких лет здание фактически не эксплуатировалось, и было выставлено  собственником на продажу.

26 июля 2018 года Постановлением главы МО «Город Архангельск» Игоря Годзиша № 2165р с учетом проведенных общественных слушаний были внесены изменения в проект планировки межмагистральной территории - жилого района Кузнечиха. При этом территория под зданием к/т «Искра» теперь обозначена как «жилая застройка / зона планируемого размещения объектов капитального строительства на перспективу».

Как отметила заместитель директора департамента градостроительства городской администрации - главный архитектор Архангельска Александра Юницына, само здание бывшего кинотеатра «Искра» является типовым, к объектам охраны памятников архитектуры не относится. Достаточно долгое время кинопоказы в нем не проводятся, а собственник вправе снести здание.

- В настоящее время какого-либо окончательного решения по зданию кинотеатра «Искра» не принято. Ведется обследование объекта и анализ ситуации. Все действия собственник совершает в рамках правового поля. Необходимо учитывать, что новое строительство возможно в границах того участка, которое занимает само здание, поэтому существующие рекреационные зоны - сквер и детскую площадку новая застройка занимать не будет. В любом случае для получения разрешения на строительство проект пройдет все предусмотренные действующим законодательством процедуры согласований, - подчеркнул генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.  

01 февраль 14:54 | : Общество

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