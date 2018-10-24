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Шизофрения - с ней нужно учиться жить. Творческая мастерская для особенных людей в Архангельске

Куда исчезают люди с психическими расстройствами после лечения в больнице? Никуда они не исчезают. Они работают рядом с нами, хотя мы не всегда это замечаем. Общественная организация «Мост» помогает таким особенным людям вернуться в общество: проводит коммуникативные тренинги, учит готовить, стирать, вести бюджет, помогает найти работу.

Все это для клиентов «Моста» бесплатно. Один из них, Дмитрий, рассказывает:

«Если центр исчезнет, больше будет госпитализаций. Они увеличатся в разы. У некоторых большая склонность к асоциальному поведению, а «Мост» его предотвращает».

Президент центра, Оксана Гузенко, объясняет:

«Вот поставлен диагноз – шизофрения. И он никуда не денется. Надо с ним жить дальше. А как жить – никто не учит. Получается, человек приходит домой после больницы. У него не оплачены коммунальные услуги, утрачены документы, нет работы, нет денег. Он сидит в четырех стенах, снова начинаются голоса. В больнице его поили, кормили, посуду убирали. А дома, оказывается, чтобы покушать, надо в магазин пойти. А чтобы в магазин пойти, нужны деньги. Денег нет. Их можно получить по инвалидности. Но чтобы инвалидность оформить, нужны документы, нужно куда-то идти».

Получается замкнутый круг: из больницы домой, из дома – в больницу. «Мост» решает социальную проблему.

Сейчас организация собирает деньги на проект «Творческая мастерская». Это будут рабочие места для особенных людей с настоящим доходом. В мастерской подопечные шьют эксосумки, создают ковры и покрывала, вяжут. Но, чтобы развернуться и выйти на получение нормальной прибыли, не хватает скорости работы и низкой себестоимости. Потому что каждая сумка шьется и расписывается вручную. Последнее клиентам центра дается непросто. Для быстрого оформления сумок нужен термопринтер. И, конечно, расходные материалы: специальная тумба, краски. Также деньги нужны на ткацкий станок.

До конца сбора средств осталось меньше недели. Поддержать проект вы можете по ссылке:

https://planeta.ru/campaigns/93985

Уставные документы организации вы можете посмотреть в наших группах в соцсетях:

https://vk.com/aroomost

https://vk.com/most_we_help_people

https://www.facebook.com/groups/468211243673618/

Владислава Сухановская

05 январь 09:23 | : Общество

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