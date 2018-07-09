Общественные слушания "по мусору" в Северодвинске - мнения разделились

14 октября в большом зале Центра культуры и отдыха города Северодвинск прошли общественные слушания. Вопреки прогнозам протестующих, слушания прошли легитимно и без эксцессов – при контроле со стороны общественной комиссии и рядовых участников.
Напомним, речь пока идёт лишь об изменении назначения использования земельного участка в районе станции Рикасиха. Федеральный инвестор предлагает построить современный ЭкоТехноПарк и тем самым запустить переход всего Поморья на новую систему по обращению с отходами. Первый шаг – внесение изменений в Генеральный план города в части назначения данного участка. Только после этого можно приступить к госэкспертизам, на основании которых в последующем и будет разработан сам проект ЭкоТехноПарка. А дальше повторные публичные слушания, но уже по обсуждению проекта объекта, после чего – еще одно депутатское голосование, на этот раз по вопросу строительства.
Вопреки ожиданиям и несмотря на то, что регистрироваться можно было весь день, (большая часть имела возможность уйти домой и следить за трансляцией через интернет, а потом только прийти на голосование) в ЦКиОМ пришло не так много горожан – организаторы слушаний зарегистрировала 1348 северодвинцев; это меньше 1% населения города корабелов. В зал вместилось порядка 560 горожан, остальные смотрели ТВ-трансляцию на экранах в холле ЦКиОМа. Инициативные граждане организовали прямую онлайн-трансляция слушаний сразу на нескольких площадках в социальных сетях.
Накануне, северодвинский эколог Алексей Лисниченко достаточно резко высказался на тему предстоящих слушаний, а именно – в части участников этих слушаний, далее цитата: «Нельзя чтобы горстка ловких площадных ораторов и несколько сотен обманутых дачников решали будущее целого города». – сообщил Лисниченко.
Несмотря на продолжительность общественных слушаний (мероприятие началось 8 утра и закончилось ближе к 15.00), большинство присутствующих дождались их окончания и процедуры голосования. Почти все спикеры успели выступить, а участники охотно задавали вопросы. Страсти порой разгорались, однако нейтральные (и очень спокойные) модераторы слушаний, Игорь Игнатов и Алексей Рэдфорд, успешно довели их до самого конца.
Тема, безусловно, была озвучена важная и острая, но мнение горожан по ней было далеко не таким однозначным, как это представляется некоторыми активистами. Выступившие специалисты – экологи, представители прокуратуры, природоохранных ведомств, проектировщики, руководители предприятий и общественных организаций – представили разные точки зрения и попутно ответили на десятки вопросов.
Так, межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Некрасов подчеркнул:
– В межрайонную природоохранную прокуратуру поступает много обращений жителей Северодвинска по теме строительства полигона и слушаний. Я пришел сюда, на слушания, чтобы лично услышать все доводы перед тем, как готовить правовое заключение для северодвинских депутатов. Отмечу, что на нынешние полигоны везется всё, что можно было бы и утилизировать, отсюда эти последствия в виде горения, которые видите вы, жители Северодвинска. Поэтому решать эту проблему нужно однозначно. Объективная реальность сложилась так, что мусороперерабатывающие комплексы просто необходимы. Но органы прокуратуры не принимают, конечно же, решения об их строительстве.
С этой точкой зрения согласен и северодвинец, эколог Алексей Лисниченко:
– Я не хочу жить рядом с помойкой. Рекультивировать ее все равно придётся. Только если к моменту закрытия свалки у города будет альтернативный полигон, то мы (жители города) сможем рассчитывать на участие в госпрограммах по рекультивации полигонов ТБО (читай – на федеральные деньги), а если альтернативы не будет, то все работы – на свои кровные. Эта одна из причин, почему я за строительство нового полигона под Рикасихой.
Практически все отмечали, что нынешняя свалка уже давно устарела морально и физически, что раздельный сбор мусора и его последующая переработка стали насущной потребностью. А на ее модернизацию нужны серьезные деньги, которых в бюджете города нет, что подтвердил и директор муниципального Спецавтохозяйства Артем Фокин.
Людмила Шошина, директор Экологического консалтингового центра, прямо заявила:
– И в прошлом, и в этом году люди были напуганы и встревожены тем, что на действующем северодвинском полигоне возникают пожароопасные ситуации, горение. Бывают чрезвычайные ситуации. Для того, чтобы этого избежать, нужно предпринять определенные меры – в частности, перейти на раздельный сбор отходов.
До презентации проекта нового ЭкоТехноПарка и тем более без проведения целенаправленных геологоразведочных работ на месте будущего полигона специалисты были просто не готовы оценивать его плюсы и минусы. Однако за них это легко делали некоторые выступившие на слушаниях местные политики, главным аргументом которых стало: «Я те щас морду набью». Хорошо, что общественный порядок охранялся сотрудниками городской полиции, так что мордобоя удалось избежать.
Северодвинский депутат Валерий Серба не только высказал свое мнение с трибуны слушаний, но поделился впечатлениями от рабочей поездки в Волгоградскую и Ростовские области, где ему довелось побывать на недавно возведенных ЭкоТехноПарках. Он задал и получил ответы на несколько десятков вопросов, присланных северодвинцами, лично оценил качество и безопасность всех произведенных работ и остался под довольно сильным впечатлением от увиденного.
– В июне мы, депутаты, предложили: свозите нас на полигон и мусоросортировочный предприятия ЭкоЦентра. И вот наконец эта поездка состоялась. Я обратился к северодвинцам с предложением, чтобы они задавали мне вопросы, которые я мог бы сразу задать на заводе и полигоне. Такая возможность у меня была, и в компании «Чистый город» мне ответили на все вопросы. Сразу и безо всякой подготовки, «с листа».
Отличия полигона о нашей свалки просто разительные: после того, как я поднялся на самый верх полигона ТКО, я отметил, что запаха нет вообще. Если бы я не знал, что стою на полигоне, я бы ни за что не догадался, что подо мною – пять этажей мусора, настолько все чисто и культурно. Все эти записи представлены на моей странице Вконтакте и сайте Беломорканала, - рассказал депутат.
В итоге избранная залом счетная комиссия под председательством северодвинца Алексея Белозерцева несколько тщательно пересчитала все мандаты и бюллетени для голосования, уничтожила не пригодившиеся и спустя несколько часов огласила окончательный итог слушаний: «за» - 39, «против» - 1138, испорчено – 7 бюллетеней. Возможно всё вышло так, как говорил эколог Лисаченко и на слушаниях проголосовали исключительно дачники, а может и нет.
Все семь членов счетной комиссии подтвердили, что слушания и подсчет голосов были проведены честно и публично, кое-где встретились технические шероховатости, но комиссия их все «отшлифовала» составив легитимный и оформленный по всем правилам итоговый протокол голосования.
Также участники слушаний ответили на вопросы развернутой анкеты, которые позволят городским депутатам и администрации города узнать мнение северодвинцев по различной экологической проблематике – это поможет в выборе дальнейшего правильного решения.