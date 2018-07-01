А этот город мной любим. Москва в рейтингах, памяти и ценах

В мировой печати опубликован список городов, самых комфортных для проживания.

На первом месте Вена (не бывал). Считается культурной столицей Старой Европы (что спорно). Знаменита своим одноимённым шницелем. Говорят, дорогой город. Тогда в чём комфорт, какие критерии?

А, вот - До этого на протяжении семи лет первое место в рейтинге удерживал австралийский Мельбурн. Несмотря на то что и в этом году он показал улучшение показателей и достиг отметки в 98,4 пункта, Вена сумела обойти его по уровню стабильности и безопасности. На третьем месте по комфорту оказался японский город Осака, четвертым стал канадский Калгари. Замыкает пятерку лучших крупнейший мегаполис Австралии Сидней.



Как же всё относительно в этом несовершенном из миров. У меня нет ни одного знакомого, обосновавшегося после эмиграции в Вене, хотя многие уезжали именно за стабильностью и безопасностью. Или не знали?

Ищу Москву. Она с Санкт-Петербургом аж на 68-м и 70-м месте соответственно. А год назад вообще позор был – скатилась на 80-е место. Оставалось успокаивать себя, что в Киеве ещё хуже (опаснее, ненадёжнее) жить (131 место).

Что же подняло нашу нерезиновую? Скорее всего, ЧМ-2018, который болельщики-туристы оценили более чем благосклонно. И штукатурка в отремонтированных отелях на головы им не падала, и таксисты не всех иностранных фанатов в Химки вместо Лужников увозили. Были какие-то сообщения о карманных кражах, но где их нет – мегаполис есть мегаполис.

И вообще, понятия безопасности и комфорта у всех разные. Когда я в 90-м возвращался из Нью-Йорка в Москву, остающиеся крутили пальцем у виска и рассказывали страшилки одна другой страшнее (и смешнее). Особенно запомнилась такая – «мой двоюродный брат в булочную с ружьем для подводной охоты ходит!». И ведь ни разу не Макаревич…

Так вот, приехав ещё в советскую Москву, которую уже наводнили рэкетиры и сами-мы-неместные, я ощутил… полнейшее спокойствие. Потому что на улице не было (простите за неполиткорректность) приставучих цветных в обдолбанном состоянии… а уж со своими я как-нибудь договорюсь.

И вообще, что такое Москва?

Для меня - это солнце на кремлёвских звёздах, дом детства стоял как раз напротив, и «Солнце красит нежным светом…». Не помню зимнюю Москву в нежном возрасте, не хочу помнить, не мой сезон.

Помню тучи пыли над городом, когда ломали Арбат, уникальный своими двориками (никаких лачуг и бараков), вставляя инородное тело Калининского проспекта, подсмотренное и скопированное в совсем ином по энергетике Стокгольме. Сколько площадок погибло, сколько зданий со своими неповторимыми именами… огромный пласт столичной культуры, который уже никогда не восстановишь. Только в фильмах можно кусочки увидеть («Мой младший брат» А. Зархи, рекомендую), или в песнях Окуджавы услышать.

А вот Зарядье. Заново отстроенное, с природными зонами, где сегодня, как пишет интернет, стало модным совершать дефлорацию (наш ответ американскому автопрому). Я помню его догостиничный период. За неимением своего двора, в детстве меня часто водили гулять на Красную площадь, такая помпезная игровая площадка. Идём с бабушкой по Малому каменному мосту к красавцу Собору Василия Блаженного, а я с интригующим ужасом смотрю направо, где совсем другая жизнь. Где бараки, тявкают собаки и сушится на верёвках бельё, туда так и тянет. Бабушка делает страшные глаза и пугает - не вздумай, там тебя схватят, через мясорубку пропустят и пирожков наделают. И ведь делали… или бабушкины байки? Интересно, на каком месте по безопасности была Москва в отсутствии рейтингов и за «железным занавесом»?

Потом на этом месте как-то незаметно выросла гостиница (тогда что-то значимое строили довольно быстро, по колхозному принципу, не считаясь с затратами). Не гостиница, а целый микрорайон, с корпусами, несколькими ресторанами, кинотеатром и даже своим киноконцертным залом. Монументально! С виду – уродина уродиной, бельмо на праздничном лике центра столицы. Но разве кто-то задумывается об этом в детстве. Задумывались о другом – почему тебя в родной стране, в родном городе куда-то не пускают, а негров – пожалуйста?

Гостиницу снесли. Жалко? Ничуть, очень неудобная с крошечными номерами, перестраивать такую громадину не имело никакого смысла. О новом парке с разными климатическими зонами отзывы противоречивые… так ведь на всех не угодишь.

Мне говорят – ты Москву не узнаешь, это совсем другой город даже визуально. Я и не стремлюсь… да и вряд ли когда-нибудь получится. Друзья, возвращающиеся из-за границы после долгого отсутствия, либо влюбляются в новый для себя город, либо активно его не принимают.

Не принимают уничтоженной старой Москвы, где тоже аляповато понатыкано много чего из стекла и бетона. Не принимают людского затора в метро, когда переход с линии на линию в час пик может занять минут 40, а то и больше. Не принимают пропавший московский говор, если кто-то и акает, то нарочито, типа «я мааасквичка, но с Вооологды». Цены на недвижимость никто не принимает, я в том числе.

Зато в этом городе всегда есть выбор. Можно пообедать и на 5 000, и за 500, причём не всегда с различием по качеству и вкусу. В огромных гипермаркетах такие скидки, что бабушки с пучками редиски у метро проклинают конкурентов. Одежду в бутиках и на вещевых рынках не отличишь (а она часто от одних поставщиков). Стоимость билетов в кино отличается в разы… особенно на второй неделе проката.

Моя мама-пенсионерка, иногда наведывавшаяся в Архангельск, пройдясь по магазинам и проехав на требующем оплаты транспорте, только качала головой – «я бы на свою пенсию здесь не прожила, а в Москве ещё и откладываю».

Работа… так это для каждого индивидуально, по способностям и уму.

Так что мне обидно за свою Москву… откуда 68-е место?!

Леонид Черток