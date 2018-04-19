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Комфортно жить в комфорте: Депутаты проверяют ремонт дворов

В ходе рабочей поездки депутаты Архангельской гордумы Александр Фролов и Сергей Пономарев проверили ремонт дворовых территорий, выполняемый в рамках проекта «Комфортная городская среда» и за счет муниципального бюджета.

 

- Этим летом погода позволяет выполнять работы непрерывно, поэтому главная задача – использовать все возможности, чтобы качественно сделать все объекты в срок. Мы в своих округах контролируем работы во всех дворах. Важно, чтобы сегодняшние наглядные примеры убедили как можно больше архангелогородцев принять решение об участии их дворов в программе «Комфортная городская среда», которая будет действовать до 2022 года, - отметил Александр Фролов.

 

Жильцы четырех домов по ул. Федора Абрамова объединились, чтобы принять участие в программе «Комфортная городская среда-2018». Инициаторами благоустройства своих дворов стали председатели ТСЖ: Елена Фильченко (ТСЖ «Абрамова, 18»), Любовь Миколаенко (ТСЖ «Абрамова, 16/1»), Людмила Исупова (ПСК «Ломоносовский-5») и председатель Совета дома №20 на ул. Ф. Абрамова Зоя Вячкуткина. Все они занимают активную жизненную позицию и, конечно, не равнодушны к проблемам своего двора и округа в целом.

Как рассказала Александру Фролову Зоя Вячкуткина в домах прошли общие собрания, где большинством голосов было принято решение об участии в программе «Комфортная городская среда». Объединение домов в едином «лоте» и согласие жильцов на софинансирование будущих работ в размере 10% вывело проект в лидеры в округе Майская Горка. В итоге проект предусматривает асфальтирование более 1 тысячи кв. м тротуаров вдоль домов включая подходы к подъездам, устройство ограждений полисадников и установку новых скамеек. Всего на эти работы выделено 3 млн. 85 тыс. рублей.

 

- Мы посоветовались с жильцами и решили делать ремонт поэтапно. Сначала сняли старое покрытие тротуаров у дома №16. На этой неделе планируем сделать щебеночно основание и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Затем переходим на следующий дом. Срок контракта до 30 сентября, но рассчитываем что уложимся до начала учебного года, - доложил депутатам представитель подрядчика ООО «РСО-Д» Вячеслав Дячкин.

В планах у жителей – закрытая контейнерная площадка, озеленение с элементами ландшафтного дизайна. А во дворе домов № 4 на ул. Галушина и № 109 по пр. Ленинградский за счет городского бюджета выполнен ремонт проезда. Как сообщил заместитель директора ООО «Дорожный сервис» Руслан Карелин  было сделано фрезерование старого асфальтового покрытия с устройством выравнивающего слоя из щебня и из асфальтобетона, а также верхнего слоя асфальтового покрытия толщиной 4 сантиметра. Общая площадь обновленного проезда – более 1,5 тыс. кв. м, стоимость ремонта ,3 млн рублей. Всего в этом году на ремонт 12 дворовых проездов площадью почти 15 тыс. кв. м в городском бюджете было предусмотрено 13,8 млн. рублей.

 

- Работы выполнены, двор уже приобретает другой вид. Ведь хорошее покрытие проезда решает вопрос с лужами, упрощает уборку снега зимой. Но для жителей этого дома – это первый шаг. Теперь многое зависит от них, от их желания участвовать в программе «Комфортная городская среда», которая является хорошим механизмом и позволяет выполнить комплексное благоустройство. А для этого необходимо активное и неравнодушное отношение граждан, - уверен депутат гордумы Сергей Пономарев.

- Начинать надо с малого, и запросы у жителей не такие «заоблачные» - все по делу. Просто всем хочется видеть свой двор чистым и благоустроенным. Главный принцип программы «Комфортная городская среда» - делается именно то, что решили жители. Для этого и надо, во-первых, видеть проблемы, во-вторых, быть инициативными, - отметил депутат Александр Фролов.

01 август 17:12 | : Общество

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