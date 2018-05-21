Блогосфера о «пенсионной реформе»: Это начало конца России

Госдума РФ в четверг, 19 июля 2018 года, приняла в первом чтении проект закона о так называемой "пенсионной реформе". "За" голосовала только "Единая Россия", однако голосов (328) вполне хватило. Напомним, что депутаты Госдумы Андрей Палкин и Елена Вторыгина, так «радеющие» за народ, - в этом же списке. Видимо, последняя искренне порадовалась за отодвинутый для северянок «возраст счастья».

Принятый проект - наиболее жесткий вариант повышения пенсионного возраста. Второе чтение законопроекта ожидается осенью.

Телеграм-канал "СМИ_ли":

"Госдумой, а точнее партией ЕР, в первом чтении был принят законопроект о повышении пенсионного возраста. Представители от народа показали себя полностью от него оторванными. Не забудьте об этом, когда пойдете голосовать".

Илья Варламов:

"Во всей этой истории с повышением пенсионного возраста не надо забывать, что всем этим депутатам, которые откровенно издеваются над людьми, мы платим зарплаты. Они сидят в своих кабинетах только потому, что вы игнорируете политику, что вы не ходите на выборы, что вы не поддерживаете независимых политиков. И они действительно считают людей инфантильным быдлом, которое можно за плохое поведение в угол поставить, а за хорошее - мультики про войну на Первом канале показать".

Андрей Пивоваров:

"В любой стране, где депутатов избирают жители, а не чиновники, фальсифицирующие выборы, парламентарии отвечают перед гражданами, думают, прежде всего о них. То же самое с политическим партиями, которые при принятии каждого решения, сверяются с позицией избирателей, выслушивая их мнения, понимая, что их судьба зависит от них. Но сегодня российская Госдума в целом, да и представители парламентской "оппозиции", снова доказали, что они - наемная массовка Кремля. Бесполезная и бессмысленная. Единичные выступления лишь доказывают общее правило. Если парламента нет, рано или поздно решения начинает принимать улица".

Александр Плющев:

"Закон о повышении пенсионного возраста принят в первом чтении без особых проблем. Между тем, ни президент, ни большинство глав регионов публично по этому узакониванию грабежа не высказались. Сейчас это такой вопрос идентификации на "свой-чужой", как с Крымом в 2014. Но если тогда чиновники наперебой рвались понравиться большинству находящихся в эйфории людей, то сейчас они наоборот, боятся вызвать их гнев. Поэтому долг каждого, особенно, журналистов, при встрече с ЛЮБЫМ чиновником спрашивать у него, как он относится к повышению пенсионного возраста. И сделать все возможно, чтобы не отпускать, пока не ответит".

Виктор Мучник:

"Одной из распространенных форм нашего российского лоялизма является, как известно, обличение либерального и антинародного правительства Медведева при неизменном и всеобъемлющем восхищении тем, кто это самое правительство, собственно, назначает. Жду с интересом очередных текстов на тему изменников-бояр, которые... вот это все".

Кирилл Шулика:

"Вместо того, чтобы отправлять на пенсию в общем порядке силовиков и надзирателей, сравнять их пенсию, а так пенсию депутатов с пенсией учителя или врача, они приняли закон о повышении пенсионного возраста нам. Себе они его оставили прежним. Так что никакой речь о социальной справедливости быть не может.

И получается, что я не себе на пенсию коплю, а содержу нынешних пенсионеров, что тоже не имеет отношения к социальной справедливости. Вчера на митинг в Питере вышли даже подростки, коих задержали. Оно и понятно, потому что этот закон про них, им по сути дела не светит пенсия. Государство же переложило на нас с вами обязанность содержать пенсионеров. Само государство ограничится содержанием очередного Сечина.

Я же в ущерб себе буду содержать нынешних пенсионеров, как обычных, так и льготных, то бишь силовиков и прочих депутатов. Так что это чрезвычайно вредный закон".

Григорий Явлинский:

"Экономику наладить не могут. Санкции, война на Донбассе, Сирия, коррупция - вот и отбирают у людей на свое самосохранение и несменяемость все, что могут. Нефтяные деньги теперь идут на гонку вооружений. Какие уж тут пенсии? И что делать? Пускай те, кто голосовал сегодня в Думе против повышения пенсионного возраста, откажутся от своих депутатских мандатов. Если 104 депутата уйдут из Думы, то будут перевыборы. Тогда посмотрим".

Телеграм-канал "Мысли-НеМысли":

"И тут все без неожиданностей. Представители "Единой России" выражали всяческую поддержку (повышение пенсионного возраста - единственных выход; без реформы пенсионеры могут рассчитывать только на минимальное пособие и т.п.), но это понятно, уже пообещали, что партия единогласно поддержит изменения, и, в целом, поэтому сомнений относительно принятия в первом чтении и не было.

При этом КПРФ в лице Зюганова, ЛДПР в лице Жириновского и "Справедливая Россия" в лице Миронова говорили различные забавности, и обещали не поддерживать реформу, хотя вполне очевидно, что популистская игра на публику никак не повлияет на результат. Приняли в самом жестком варианте, и теперь смягчение выглядит еще менее вероятным.

А вот заявления главы Минтруда Максима Топилина намного интереснее. Особенно про "беспрецедентный рост пенсий". Это было бы смешно, если бы не было так грустно. В реальности все иначе: пока нам говорят об увеличении пенсий на 1 тыс. рублей в месяц в среднем в 2019 г. и про пенсии в 20 тыс. рублей к 2024 г. По факту же этот беспрецедентный рост означает прибавку около 2 тыс. рублей к покупательной способности пенсий, это если брать за основу таргет по инфляции от ЦБ. Если же инфляция окажется выше 5% в среднем за эти годы, то реальные пенсии окажутся даже меньше, чем сейчас. Стоит это дополнительной работы в течение 5-8 лет? Вопрос, конечно, риторический.

Отдельно стоит выделить старания - особенно стараются некоторые СМИ - в попытках убедить, что первое чтение предполагает утверждение общей концепции, а потом будут широкие обсуждения, дискуссии и поправки. Ага, сначала трусливо внесли законопроект прямо в начале ЧМ-2018 (потом Силуанов оправдывался, что это простое совпадение), а теперь обещают что-то обсуждать? Кто-то верит в чудеса? Хотите обсуждений - проводите референдум, сделайте хотя бы видимость того, что общество согласно с подобными изменениями. Пока же мы получаем трусоватые инициативы, прикрытые наглой и мерзкой пропагандой (эпичное шоу по "Первому каналу" очень рекомендуем – там множество персонажей, которым "стыдно получать пенсию по старости" и т.п.). Зато как грибы после дождя вылезли патриотичные патриоты, готовые поработать подольше "ради будущего". Оно и понятно: прогибаться и лизать надо уже сейчас, тогда не придется существовать на "беспрецедентную" пенсию".

Александр Горный:

"328 людоедов приняли в первом чтении закон "63/65"... Если они протащили все так нагло и быстро, то не остается сомнений в том, что сказки не будет, а будет и дальше коленно-локтевая стойка для всего российского народа... Надеюсь, наступит время, когда ЕР запретят в России, как партию устроившую геноцид российского народа, а ее членов будет ждать суд, самый справедливый в мире.

Они промолчали, они не встали и не бросили свои партбилеты, и депутатские мандаты громко хлопнув дверью. Это напоминает фашисткую Германию и мы идем тем же путем. Это начало конца России, это начало необратимых процессов, которые ввергнут в нищету и смуту российский народ..."

Алексей Лушников:

"...Дума приняла в первом чтении пенсионную реформу. Все парламентские фракции - против. "Единая Россия" (естественно) - вся за. Правда, пишут, что 8 единоросов не пришло на заседание. Но с ними еще разберутся. С каким сортом зелени такое не комильфо можно выдержать и как с этим жить?..

Не могу найти нужное слово определяющее это явление. "Не комильфо" это из разряда интеллигенства. "Позор", "унижение", "вытирание ног", "оскорбление" - тоже не то. Больно эмоционально и этически сентиментально. Эти императивы не работают. Может тогда определить как "не выгодно". Это, возможно, ближе к истине. Вероятно, за "не выгодно" будут какие-то значимые компенсации. Иначе надо быть последним идиотом чтобы терпеть это все бесплатно. Или за дешево. Или не убедительно компенсационно. Хотя бы друзья и семья должны понимать ради чего и сколько. Ок. Использовали. Но и в накладе не остался.

Сценарий же будущего понятен: в середине сентября, перед вторым чтением, выйдет начальников Начальник и поправит плохишей - вольноДумцев".

Источник: https://www.newsru.com/



