Из полицейских в омбудсмены. Мадам Москалькова запуталась в приоритетах

В наших школах должна появиться новая дисциплина.

Не научная. И не для школьников. Теперь учителей будут учить, как обороняться от террористов. В принципе, такая дисциплина могла бы входить в курс ОБЖ, но решили выделить. Нужно же чем-то омбудсмену Москальковой заниматься.

Офис уполномоченного по правам человека в РФ инициировал разработку системы тренингов, направленной на обучение учителей правилам поведения в случае вооруженных нападений в школах. Об этом рассказала во вторник депутатам "Единой России" омбудсмен Татьяна Москалькова.

Вот те раз. А мы-то считали смутными временами лихие 90-е. Когда рядом со столичными школами (за провинциальные не знаю) паслись мелкие драгдилеры. Безусловно, опасность - как отец лицеиста заявляю. Только те были хитрые, внутрь школы не совались, ждали клиентуру где-нибудь за спортплощадкой. И никакой охранник у дверей им был не страшен. Везло той школе, где учились дети какого-нибудь районного авторитета. Тогда продавца просто предупреждали – сюда не соваться. Если не внял, то закапывали. Полиция? Вы что, «Ментовские войны» не смотрели? Они же в доле! Так что все претензии к кинематографу.

Но сейчас действительно круто, я сам несколько раз писал о школьных инцидентах с применением как холодного, так и горячего оружия. Снесло в одночасье у кого-то крышу, он и пошёл палить. Москалькова упоминает, что раньше были подобные тренинги, но опыт их утрачен. Да он бы и не понадобился! Ибо касался нападения сторонних террористов с политическими целями, по примеру трагедии в Беслане. И совсем другое дело, когда в класс проносит пушку свой же Вася, которому вдруг стало на всё наплевать. Попробуй такого вычислить. А когда он открыл огонь, причём без требований и предупреждения, тут один способ защиты – отобрать оружие и обездвижить преступника. Любым возможным способом, вплоть до вазой по голове. Вазой по голове своего же ученика… не завидую я современным учителям.

Омбудсвумен разговорилась не на пустом месте. Последний похожий инцидент произошёл 10 мая в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина. Там студент-первокурсник пронёс в учебное заведение ружьё и расстрелял однокурсников, после чего застрелился сам. Один студент был ранен, ещё двое пострадали, выпрыгнув из окна. Пока неясно, что стало побудительным фактором – неразделённая любовь, непонимание родителей, общая разочарованность жизнью. Да что бы ни было! Это практически невычисляемо. Читал, что эксцессы в Перми и Улан-Удэ можно было заранее предугадать по постам их исполнителей в соцсетях. Чушь полная! Там такой словесный дурдом, каждому второму впору психиатров на дом вызывать.

Тем более что есть сигналы о настоящей паранойе, связанной с угрозой терактов. Так, в школе посёлка Емецк (Архангельская область) оболтус-девятиклассник принёс в класс пистолет, стреляющий пластмассовыми пульками, и на кого-то там наставил. В итоге полноценная спецоперация… хорошо, парня не пристрелили в горячке. Но на учёт по делам несовершеннолетних попал, тоже ничего хорошего.

Кстати, если уж заговорили о душевном здоровье… я бы и Москалькову на этот счёт проверил. А то странная реакция для защитника прав граждан… не тех защищает.

Я имею в виду инцидент, над которым мило и по-доброму хихикал весь интернет. Стояли несколько нацгвардейцев в столичном метро. К ним подошёл здоровый бугай в штатских шортах, с улыбкой поднял самого мелкого и понёс. Не месть явно… сексуальное надругательство тоже не рассматриваем. Что хотел сказать? Наверное – совсем очумели таких коротышек в гвардию брать?! Так ведь не покалечил, даже не помял, и сам гвардеец особо не трепыхался (впрочем, мог и обделаться с испугу). Короче, повязали парня, стали дело шить.

Так вот, защитница прав и свобод требует посадить силача на полную катушку. А это пять лет, так как другой статьи, кроме как применение насилия к представителю власти ему не предъявишь. И я вообще перестаю что-либо понимать в институте омбудсменства. Хотя… если вглядеться в портрет мадам Москальковой… там с иронией и чувством юмора большие проблемы.

Но вернёмся к первой теме. Госпожа Ольга Васильева, глава почти расформированного Минобрнауки, назвала современные (на её учёный взгляд) вызовы и риски, с которыми сталкивается современная российская молодёжь - агрессивная информационная среда, мультикультурное разнообразие (?!), угроза терроризма и экстремизма и многое другое. Спросил у своего парня, заканчивающего 9-й класс – сталкивался? Он только пальцем у виска покрутил. Надеюсь, это не в мой адрес…

Я уже писал, что в моё время на входе в школу вполне хватало технички и пары старшеклассников в качестве дежурных по гардеробу (они-то частенько и тырили мелочь из карманов). Была спокойней обстановка в обществе? Наверное… а если что-то и происходило, то нам об этом не рассказывали, в неведении жить безопасней.

Но все эти сегодняшние меры… в детском представлении школа становится местом агрессии и недоверия. Когда вы, собираясь в полёт, проходите через периметр металлоискателя, это оправдано и нетравматично для психики, ибо событие в жизни, которое происходит не каждый день, а тут каждый.

Что касается агрессивной информационной среды и странной для меня угрозы в виде мультикультурного разнообразия (всегда считал это достоинством в плане снижения агрессии у подростков). Вы можете представить современный мир без стрелялок, интернета, фильмов, которые можно скачать одним кликом мышки? По большому счёту, это просто современная модификация наших дворовых игр в войнушку. Да ещё и гораздо менее травматичная - мы стреляли в своих противников металлическими пульками и устраивали им допросы в гестапо… как вспомнишь, так вздрогнешь.

Разве что перевести Россию в режим Северной Кореи… но это, пожалуйста, без меня.

Леонид Черток