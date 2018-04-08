Какой парад нам нужен? Послесловие к празднику

Специально придержал эту тему.

После того резонанса, что вызвал мой материал «Не надо пошлости!», в котором призывал молодых родителей не устраивать карнавала в святой для страны день и особенно не втягивать в это своих малышей. Вдруг они вырастут нормальными людьми, и им будет стыдно за себя в детстве…

Кто-то со мной согласился. А от каких-то постов соцсетях у меня волосы на голове шевелились. «Пусть Чертоки рыдают над маленькими скелетиками в полосатых робах»… «а мы всей семьёй весело пошли на кладбище поминать своих ветеранов». Ей-богу, я бы у таких отнимал родительские права… они ещё своих детей посадят рядом с собой смотреть петросянщину и прочую юморину.

Но потом на меня ещё больше накатило. Утром смотрел по телевизору московский парад и вспоминал…

Все мальчишки любят парады, и я не исключение. В моём детстве их было уж два в год – на 1 мая и на 7 ноября. Потом, при Брежневе, первый отменили, тогдашний главный идеолог страны Суслов (тот ещё дятел, между нами) обнаружил некое несоответствие – в День солидарности трудящихся СССР бряцает оружием, лязгает гусеницами, чем пугает иностранный пролетариат. Которому и придётся, если что, сидеть в окопах, ведь не буржуи же туда полезут.

Но и раз в год было вполне достаточно. Мимо дома моего детства проходили танки и ракетные установки, которые мы почему-то называли «дурами». Рядом, на Болотной, где-теперь развлекается белоленточная оппозиция, весь апрель чеканили шаг слушатели Академии им. Фрунзе (их общежитие занимало вторую половину моего дома с окнами на Кремль), они шли отдельной колонной. Ещё ходили анекдоты – «Здравствуйте товарищи кгбешники!», «Здрасте, здрасте, гражданин маршал…» - «А кто там в костюмах и с портфелями марширует?», «Ну как же, Леонид Ильич, наша самая разрушительная сила – Госплан».

Классу к шестому я стал задумываться – на фига вообще эта демонстрация сила. Вместо праздника, как нам пытались представить идеологи, что-то грозное, тревожное, наступательное. И танки советские уже не ассоциировались с Берлином 45-го, но с Прагой 68-го. «Защищать идеалы Октябрьской революции» к 70-м годам прошлого века значило раздавить любые ростки свободы в странах соцлагеря.

А вот на День Победы никаких парадов. Вообще никакого официоза, кроме, разве что, телеконцерта и премьеры фильма на военную тематику. Просто выходной с не заорганизованными встречами ветеранов в разных точках столицы. Но это и было хорошо, искренне, от сердца. Помню, как 9 мая за праздничным столом мы с друзьями полночи звонили родственникам, прошедшим войну, и пели в трубку песни, неисполняемые на официальных концертах – Окуджавы, Визбора, Высоцкого. Помню, как дядя нашей подруги рыдал за тысячи километров от Москвы – «откуда этот парень знает, что мы не могли кричать ура, не имели такого права?!». «Парень» - это Высоцкий, а «мы» - солдаты штрафбата…

Зато на 40-летие… Вот это был праздник! Рестораны Москвы, на несколько дней отданные исключительно под встречи фронтовиков. Мне повезло сидеть (как родственнику) за одним небольшим столом, где из трёх ветеранов двое были Героями, причём один – дважды. Уж за тем столом досталось и Сталину, и Жукову, и Брежневу-фанфарону… и всему советскому правительству. Да, ветер перестройку уже подул, но не в нём дело. Чем можно испугать людей, прошедших через ад, с 20 своих лет ходивших по Земле на протезах?

А дымящиеся кухни с солдатской кашей (гречка, кстати, тогда выдавалась исключительно в праздничных заказах, банка тушёнки вообще лучший подарок). А фронтовые 100 грамм (мне рассказывали, что Горбачёв под тот юбилей Победы специально отложил указ по борьбе с пьянством). А духовые оркестры, в те дни звучащие не хуже любого have metal.

Но самое незабываемое – парад. Стилизованный под военное время – с «катюшами», гаубицами и Т-34. Да, и в те дни без накладок не получилось. Моему безногому тестю военкомат прислал приглашение пройтись в колонне Героев по Красной площади… он страшно матерился. Но я точно помню – была колонна инвалидов… гвозди бы делать из этих людей.

И вот я вчера смотрю победный парад в современной интерпретации. К чему эта демонстрация наших не самых дружелюбных намерений вкупе с внешнеполитической повесткой дня? Ведь ясно, что эти «Армады» направлены на бывших соратников по антигитлеровской коалиции… им бы с Красной площади и до Лондона (что, кстати, было в планах советского командования в том победном 45-м). Мы что тут с вами празднуем?!

9 мая – День победы над врагом. Конкретно, над Германией… которая ещё несколько лет назад входила в число главных стратегических партнёров России. И с ней воевали люди в плащ-палатках и с ППШ в руках, а не в форме от Юдашкина. Вот пусть правнуки тех героических людей и проходят строем по главной площади страны (может быть, не каждый год), а ветераны сидят и любуются, себя 20-летними вспоминают. Так будет честнее по отношению ко всем, к своей памяти прежде всего. А вот оправдывать это действие предпродажной демонстрацией отечественного вооружения, как я вчера слышал от отдельных комментаторов, как раз бесчестно. Тем более что мы с советских времён традиционно продаём оружие очень сомнительным политическим режимам, часто в долг, который позже незаметно списывается.

Дети любят парады? Отлично! Устройте демонстрацию современного оружия в День России (12 июняя)… а то совсем никакучий праздник получился.

Ещё я подумал насчёт «Бессмертного полка». Который начинался в Томске по инициативе местных телевизионщиков. И люди несли фотографии своих родных, сделанные кустарным методом, кто-то держал в руках просто крошечную истёртую фотографию с документа. И в этом была своя искренность, когда машины уступают единой колонне дорогу не по взмаху полосатой палочки, а по зову сердца. Да, надо будет напрячься, а не просто заплатить куда-то триста рублей. Да, не все на такое способны, но пусть будет меньше людей… зато с открытыми сердцами, а не толпа. В конце концов, в церковь на Пасху вы же ходите не организованными колоннами, а здесь какая разница?

Понимаю, что меня вряд ли услышат… но хоть высказался.

Леонид Черток