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9 Мая: Программа празднования Дня Великой Победы в Архангельске

Официальный план мероприятий 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне:

Общегородские мероприятия:

08:00 – 53-й легкоатлетический пробег посвящённого 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (пл. Терехина - пр. Никольский - ул. Валявкина - Кузнечевский мост - наб. Северной Двины - пл. Профсоюзов) (6+)

11:00 – возложение цветов:

– к памятнику Герою Советского Союза, адмиралу флота Николаю Герасимовичу Кузнецову;

– к памятнику юнгам Северного флота;

– к стеле «Архангельск – город воинской славы»;

– к памятному камню городам воинской славы;

– к памятнику «Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг.»

12:00 – торжественный митинг «Во имя мира – помни о войне!» в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (пл. Мира);

13:00 – торжественное прохождение:

- духового оркестра, войск Архангельского гарнизона, кадетских классов школ города Архангельска, курсантов Арктического морского института имени В.И. Воронина, Архангельского техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова (ул. К. Маркса – пр. Троицкий – ул. К. Либкнехта); Бессмертного полка (пр. Троицкий (от ул. К. Маркса) – ул. Воскресенская – наб. Северной Двины – пл. Мира);

14:00 – 17:30 – праздничное народное гуляние, массовое исполнение вальса молодыми людьми «Победный вальс» (наб. Северной Двины от ул. Свободы до ул. К. Маркса, пл. Мира);

14.00 – 15:30 – концертная программа «Подвигом славны твои земляки» (наб. Северной Двины в районе пл. Мира);

14:00 – 16:00 – соревнования «Полевой курс молодого бойца» (сквер у к/т «Мир»);

16:00 – акция «Рекорд Победы» (выполнение 26663 отжимания, соответствующих количеству дней, прожитых под мирным небом) (у памятника Соловецким юнгам);

16:00 – 17:30 – концертная программа «Архангельск поет о Победе».

21:00 – молодежная акция «Исполнение песен военных лет «Песни Победы»;

21:30 – 22:00 – праздничная концертная программа «Победный май!»;

22:00 – праздничный салют в честь Дня Победы в городе воинской славы Архангельске (наб. Северной Двины в районе пл. Мира)

Внимание: 9 мая будут перекрыты более 10 улиц для проезда любых транспортных средств:

  • Наб. Северной Двины от улицы Логинова до улицы Воскресенской - с 08:30 до 17:30;
  • Наб. Северной Двины от улицы Логинова до улицы Свободы – с 21:00 до 22:30;
  • улица Петра Норицына и улица Северных Конвоев, от улицы Набережная Северной Двины до Троицкого проспекта – с 21:00 до 22:30;
  • Троицкий проспект от улицы Логинова до улицы Поморской – с 09:00 до 14:00;
  • улица Воскресенская от Наб. Северной Двины до проспекта Чумбарова-Лучинского - с 09:00 до 14:00;
  • улица Кировская от улицы Мусинского до улицы Химиков – с 09:00 до 09:45;
  • улица Химиков от улицы Кировской до улицы Малиновского – с 09:00 до 14:00;
  • Ленинградский проспект от улицы Чкалова до улицы Ленина – с 10:00 до 10:20;
  • улица Куйбышева от улицы Красина до улицы Цигломенской - с 11:30 до 12:30;
  • улица Ленинская от улицы Матросова до улицы Куйбышева с 11:30 до 12:30;
  • площадь Терехина; Никольскийпроспект от площади Терехина до улицы Валявкина; улица Валявкина от проспекта Никольского до улицы Советской; Наб. Северной Двины от улицы Гагарина до площади профсоюзов – 07:30 – 10:00;
  • по Кузнечевской мостовой невозможно будет перейти в период с 07:30 до 10:00 утра.
08 май 12:33 | : Общество

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