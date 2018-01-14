Принципиальные вопросы по снятию административных барьеров по проведению капремонта МКД обсудили в Северодвинске

10 апреля состоялась встреча депутатов городского Совета Северодвинска с генеральным директором Фонда капитального ремонта Архангельской области Александром БАРАЕВЫМ.

Главный момент, который был со стороны Фонда обозначен на встрече, - самый низкий процент исполнения программы капитального ремонта именно по этому муниципальному образованию. Причина – в выстраивании административных барьеров со стороны чиновников от ЖКХ Северодвинска и управляющих компаний. Как результат – теряется драгоценное летнее время, в течение которого – бывает, что и по три месяца, - длятся согласования планов производства работ. Последнее – совершенно не обязательное условие допуска подрядной организации не объект. И делается это исключительно в Северодвинске. Так, в результате такой бюрократии летом 2017 года подрядчики не смогли зайти на несколько МКД, где планировался ремонт фасадов. Итог – недовольные жители, жалующиеся во все инстанции, работы выполнены не в полном объеме, поскольку потребовался их перенос до установления плюсовой температуры, потеря выгоды подрядной организацией. Напомним, что подрядчик не получает ни копейки денег пока не будет подписан акт приемки выполненных работ, поэтому тот, кто работает на объекте сам не заинтересован в том, чтобы работы не были закончены в срок.

«Давайте менять ситуацию вместе», - предложил северодвинским депутатам Александр Бараев. Ранее вопрос по затягиванию сроков допуска на объект был поднят Фондом перед главой города Игорем СКУБЕНКО, который согласился с доводами регионального оператора и обещал, что в 2018 году со стороны его подчиненных не будет допущено подобных ситуаций.

Депутаты города корабелов задали директору Фонда капремонта вопросы самого разного характера – они касались и качества выполненных работ, и неудобств жильцов при капремонте инженерных систем МКД, и замены лифтов, и ремонта кровель.

Александр Бараев сообщил о том, что с 15 мая в Северодвинске начнется масштабная замена лифтового оборудования – отгрузку первой полсотни из 150 подъемников с Щербинского лифтового завода начнут уже после майских праздников.

По поводу возмущения жильцов дома 90 по пр.Ломоносова на то, что они остались на сутки без воды, озвученного депутатом Светланой МОРОЗОВОЙ, Бараев ответил, что подрядной организации проблема озвучена, недочеты обозначены, претензия в рамках договора обозначена. «В случае нереагирования будем вести работу уже по штрафным санкциям», - подчеркнул директор Фонда.

Депутат Роман ВАРФОЛОМЕЕВ на встрече выступил с предложением создать отдельную программу по капитальному ремонту кровель, по примеру замены лифтов. Александр Бараев пояснил, что выделить отдельную программу не позволяет законодательство, но существует несколько вариантов, как приблизить ремонт кровель.

«Фонд – не панацея от всех бед дома. Жители могут аккумулировать средства на спецсчете и направлять их на разные виды работ, не дожидаясь прихода регионального оператора, - рассказал Александр Бараев. - Решение - за собственниками».

- Жителям не разобраться самостоятельно, нужна помощь управляющей компании! А она не очень заинтересована, - возразил Роман Варфоломеев.

- Выбирайте другую управляющую компанию или создавайте ТСЖ, - предложил заместитель Главы Северодвинска по городскому хозяйству Олег ЛОБАЧЕВ, присутствующий на встрече.

Стратегически важным для полноценного выполнения программы капитального ремонта в Северодвинске был вопрос от депутата Антона ЧАЛЕНКО, который работает начальником участка в цехе № 19 Севмаша.

Цех № 19 АО "ПО "Севмаш" является ресурсоснабжающей организацией практически для всего города по холодной воде и стокам. Между ним и Александром Бараевым произошел профессиональный диалог: где зона ответственности подрядчика и ресурсников, кто и за что отвечает. Хороший повод для того, чтобы наконец-то усадить все заинтересованные стороны за стол переговоров.

«Наши встречи уже стали ежеквартальными. Сегодня я услышал проблемы, которые мы можем решить депутатским корпусом. Необходимо обращаться в управляющие компании, чтобы они проводили работу с жильцами и объясняли людям, как можно ускорить ремонтные работы, какие документы нужны, как провести собрание. Я считаю, что от этой роли управляющие компании не должны уходит», - подвел итог встречи председатель Совета депутатов Северодвинска Михаил СТАРОЖИЛОВ.

Фото Артема Попова