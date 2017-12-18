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Фонд капремонта продолжает встречи с населением в районах Архангельской области

В Онеге состоялась встреча руководства регионального Фонда капремонта с главами муниципальных образований, а также представителями управляющих компаний, собственников жилых помещений и населением района.

Подобные встречи на местах регулярно проводятся директором и сотрудниками Фонда. В первую очередь, по итогам капитального ремонта жилья предыдущего года, чтобы прояснить ситуацию, узнать мнение о выполненных работах, о том, что необходимо улучшить во взаимодействии. Во-вторых, по меткому выражению директора Фонда Александра БАРАЕВА, настроить систему капремонта на территории конкретного муниципального образования. Поскольку капремонт – процесс многогранный, и здесь усилий одного Фонда недостаточно – нужны совместные решения. Если не будет помощи на местах, прежде всего от органов местного самоуправления и управляющих компаний, результат может оказаться далеким от ожиданий. На это обратил внимание и прокурор района Игорь ФЕДОРОВЦЕВ, присутствовавший на встрече.

- В Онежском районе в 2017 году по нашей программе исполнение стопроцентное, - отметил Александр Бараев. - Отремонтировано 8 домов на сумму 15 млн рублей. Большую часть работ вело ООО «Группа компаний «СОМ». Сейчас мы отслеживаем текущую ситуацию, какова готовность реализовывать намеченное в этом году, какие сложности по объектам, на капитальный ремонт которых зарезервированы средства фонда.

Напомним, в план капремонта на 2018 год в Онежском районе включено шесть зданий деревянного и кирпичного жилфонда, в которых будут произведены 18 видов работ. Подробнее можно прочитать здесь: https://fond29.ru/news/29032018-1/.

КАПРЕМОНТ – НЕ ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

Основная проблема как Онежского района, так и всех остальных муниципальных образований Архангельской области – необходимость капитально ремонтировать уже практически каждый многоквартирный дом, большинство из которых – деревянные. Лимит финансирования по МО «Онежское» сегодня составляет примерно 18 млн рублей. Поэтому, подчеркнул директор Фонда капремонта, аварийные дома надо признавать аварийными и сконцентрироваться только на тех, которые пригодны для капремонта, а, значит, могут быть сохранены.

- Важно, чтобы здания, включенные в краткосрочный план, были ремонтопригодными, - это отметил, обращаясь к коллегам – главам поселений, и глава района Иван ГРИШИН. Жилфонду же, который находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо более детальное обследование.

Так, в настоящее время, 4 дома из заявленных в план капремонта 2018 года  находятся на экспертизе, и по двум из них уже четко можно сказать – они должны быть признаны аварийными. На одном из таких домов, на Загородной, 56 Бараев лично побывал вместе с главой района.  Даже визуальный осмотр здания показывает – заходить сюда с капремонтом нецелесообразно.

Исключение из программы двух домов – это 10 млн рублей, которые можно перенаправить на другие МКД, «перекинув» дома из другого периода. На принятие решение у органов МСУ есть 3-4 недели – с тем, чтобы была возможность войти в аукционные процедуры и летом начать работы. В дальнейшем же, понимая, насколько сложно органам МСУ выводить дома в категорию аварийных,  руководителем Фонда предложено включать в программу  дополнительный перечень объектов, т.н. резерв. Чтобы по аварийным домам велось обследование, а по сохранным - капремонт.

Сомнения вызывает и пятиэтажный дом на Гагарина, 49 – по нему обследование сейчас ведется. По словам главы, главная проблема этого дома в том, что он «стоит» на бетоне, который со временем дал трещины – специалисты, нанятые Фондом капремонта, сейчас делают заключение о состоянии конструктивных элементов дома. Если их вердикт будет однозначным – аварийность, – то дом постигнет та же участь, что и еще две пятиэтажки напротив, которые зияют пустыми окнами, но пока не снесены. Люди же в этом случае будут расселены. Между тем, две трети жителей не согласны с такой постановкой вопроса и не намерены никуда выезжать из своих квартир, - об этом заявил представитель инициативной группы собственников, пришедший на встречу с директором Фонда.

ДИАЛОГ С СОБСТВЕННИКАМИ – ВОЗМОЖНОСТЬ СНЯТЬ ВСЕ ВОПРОСЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ У НАСЕЛЕНИЯ

- Наша задача - донести до жителей и собственников жилья нормы и изменения жилищного законодательства, которые подлежат обязательному исполнению, – говорит Александр Бараев. - В свою очередь, мы внимательно прислушиваемся к критике, которая звучит в адрес Фонда и стараемся учитывать все замечания в нашей работе.

Встреча с собственниками квартир в Онеге прошла в режиме диалога. Задать вопросы пришли представители как домов, находящихся в «котле» - их в Онежском районе 414, так и те, кто собирает средства на капремонт на специальном счете. Здесь это более 50-ти МКД.

Тех, кто копит деньги самостоятельно, интересовало, на чем, в первую очередь, следует сосредоточиться при принятии решений по проведению работ. На фундаменте и крыше, - ответил Александр Бараев. Потому что фундамент – это основа дома, а вода, которая просачивается сквозь текущую крышу, - это смерть для всех конструктивных элементов здания.  Если ничего не предпринимать – вода разрушит все. Как отметил Александр Викторович, сегодня мы имеем очень печальные примеры по каменным домам, где уже все разрушено из-за текущих крыш. В кирпичных - разрушается кирпич, в панельных – ржавеют закладные детали, расшатываются и отваливаются. Поэтому – в первую очередь, спасают дом - ремонтируют фундамент и крышу.

Далее необходимо заняться инженерными системами, и только в последнюю очередь сосредоточиться на фасаде. Впрочем, это не о доме на улице Архангельской, 13, где, по словам жителей, через швы просвечивает улица.

Швы – это тот же ремонт фасада, но в отличие от масштабных работ по утеплению и покраске, заделка швов менее затратна. Руководитель Фонда капремонта посоветовал жителям, чей дом находится на спецсчете, провести опрос среди соседей и определить те места, где больше всего дует – и начать тратить свои деньги именно с самых проблемных мест. А дальше выполнять работы этапами.

Как бороться с неплательщиками – этот вопрос тоже актуален для тех, кто находится на спецсчете. Только через обращение в суд физических лиц – другого пути нет. Но есть судебная практика. И человеческие отношения, разговоры с соседями.

Вопрос предоставления льгот – его задают во всех МО, куда бы ни приезжал глава Фонда. Так, льгота для 80-летнего одиноко проживающего неработающего пенсионера предоставляется на социальную норму жилой площади, которая сегодня составляет 33 м2. Если квартира 40 м2, то за 33 м2 вам будет компенсация, за 7 м2 вы заплатите на общих основаниях. Все документы на получение льготы нужно оформлять в отделах соцзащиты.

На вопросы оплат, в том числе по квартирам, которые не оплачивают счета за капремонт, на встрече отвечала начальник финансового отдела Фонда Юлия КУСТОВА. Каждый пришедший получил необходимую ему консультацию и нашел ответ на свой вопрос. Также всех, кто в этом нуждался, научили пользоваться сервисами на сайте Фонда, где, если вы захотите, можно найти любую информацию. А если не нашли – подать обращение, ответ на которое вам придет в течение 30 дней.

06 апрель 17:38 | : Общество

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