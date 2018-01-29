Депутаты Холмогорского района получили исчерпывающие ответы на вопросы о капремонте

Вдумчивый разговор о капремонте у руководителя регионального оператора Александра БАРАЕВА состоялся 28 марта с депутатами Собрания Холмогорского района и представителями исполнительной власти.

Здесь Бараева ждали – как сказал председатель Собрания депутатов Андрей БЕРДЕННИКОВ, в течение трех месяцев они с главой района Натальей БОЛЬШАКОВОЙ и специалистами администрации объехали все поселения и деревни Холмогорского района. Целью этой поездки было оценить масштаб необходимых ремонтных работ на жилом фонде, поговорить с людьми, выслушать их вопросы.

«Это была моя инициатива пригласить к нам на сессию районного Собрания депутатов Александра Викторовича, - рассказал Андрей БЕРДЕННИКОВ, - чтобы он нам лично какие-то аспекты разложил, потому что очень много вопросов у людей. В поездках по району мы столкнулись с тем, что главы поселений не всегда могли точно ответить на ряд вопросов по капитальному ремонту, поэтому мы решили, что будет хорошо, если информация будет дана из первых уст. Много было вопросов через соцсети – мы их все зафиксировали. И теперь каждый, кто их задавал, получит ответ по дальнейшим действиям. Какова сегодня тенденция среди населения? Люди не всегда понимают, что капремонт – это дело, в первую очередь, собственников. Они думают, что за них все должно отремонтировать государство, - поэтому наша задача – просветительская, донести до людей информацию, разложить ее по полочкам, чтобы найти понимание».

Для Фонда капремонта органы местного самоуправления на территориях - самые главные помощники. Это первое, что всегда отмечает директор Фонда капремонта в своих поездках в районы области. Практика показывает - там, где неравнодушная власть, качество капремонта гораздо выше, а сроки - ниже. Например, в Котласском районе проверяющие от районной администрации наведываются на объекты минимум раз в неделю, в Пинежском – по 2 – 3 раза в неделю. И чуть что – «сигнализируют» в Фонд.

«И результат – хороший! – говорит Александр БАРАЕВ. – Достаточно просто показать подрядным организациям, рабочим, которые трудятся на объекте, что со стороны органов МСУ есть заинтересованность в выполнении работ в хорошем качестве, - это многое меняет».

Контроль органов МСУ важен еще и потому, что инженеры Фонда, курирующие объекты, ведут каждый порядка 30 объектов - все в разных МО. Поэтому реально могут выезжать в районы раз в две - три недели.

Александр Бараев, выступая перед депутатами и главами поселений, сообщил, что собираемость взносов на капремонт по Холмогорскому району в разрезе Архангельской области – на хорошем уровне, более 80%.

В краткосрочной программе капремонта в 2018 году в районе – 6 объектов, однако уже известно, что два дома по ул.Шубина - 27 и 29 – будут исключены из программы по причине аварийности. Эксперты, проводившие обследование домов, сделали заключение о нецелесообразности проведения здесь ремонтных работ. Еще один дом находится на обследовании. На 2019 год запланированы работы по трем фундаментам в Луковецком и двум в Холмогорах.

Включение в программу заведомо аварийных домов – бич, с которым Фонд сталкивается не первый год. Муниципалитеты всеми силами стараются «затолкать» в программу те дома, которые уже нельзя ремонтировать, чтобы не решать проблемы, возникающие после получения статуса «аварийный». В итоге получается, что подрядная организация заходит на объект для ремонта фундамента, а получает целый ворох проблем в виде поехавших стен, печей, крыши…. Александр Бараев объяснил, что с 2018 года при формировании краткосрочного плана введен новый вид работ – «обследование конструктивных элементов МКД» - как раз с целью избежать таких казусов «золотого ремонта». Поэтому, если экспертиза покажет, что ремонтировать такие дома себе дороже - они будут переводиться в категорию аварийных.

«Мы прекрасно понимаем, какие проблемы сразу свалятся на глав МО по расселению таких домов и принятию необходимых по закону решений. Но вкладываться в заведомо непригодные для ремонта дома вместо того, чтобы привести в порядок те, которые реально можно спасти, - недопустимо, - обозначил свою позицию директор Фонда капремонта Архангельской области. - Нам необходимо принимать совместные правильные решения и постараться реализовать те объекты, которые пригодны к капитальному ремонту».

Подчеркнем, что из программы КР в муниципальных образованиях по результатам экспертизы исключается до 70% объектов.

Относительно исключенных из программы КР двух домов по ул.Шубина в Холмогорах Бараев попросил начинать работу по их замене другими уже сейчас.

Кстати, экономия денежных средств по району составила порядка 10 млрд рублей. Это значит, что реально можно отремонтировать какие-то дома сверх тех, что есть в плане. Директор Фонда настоятельно попросил еще раз оценить их на предмет пригодности к капремонту. Иначе, если обследование снова покажет, что они находятся в аварийном состоянии, мы потеряем время – не успеем провести аукционные процедуры, и деньги «уйдут» на следующий финансовый год. А хотелось бы, чтобы они принесли пользу жителям района уже сейчас.

И все же ситуация по деревянному жилищному фонду для нашего региона не безнадежная. Александр Бараев высказал предположение, что судьба такого жилья, возможно, будет решаться на федеральном уровне в рамках отдельной подпрограммы с государственным финансированием.

Ниже приведем несколько вопросов – и ответов на них, поскольку большинство из них актуальны для всех МО Архангельской области.

Каким образом дом попадает в программу капремонта на определенный период?

Программа КР формируется на основе тех данных, которые предоставляются ежегодно до 15 июля в ГЖИ органами МСУ с подачи УК.

Наиболее распространенный вопрос – почему дом отнесен на самый дальний период – 2041-2043 гг.? Инвентаризацией жилого фонда УК занимаются от случая к случаю – есть объекты, где документам исполнилось по 20 – 30 лет. Что в этой ситуации можно предпринять? Заказать техническую экспертизу и обратиться с ее результатами в Фонд капремонта. Но нужно понимать, что проведение такой экспертизы – не зона ответственности УК, этим должны заниматься сами собственники.

Почему происходит перенос объектов из раннего периода на более поздний?

Это регулируется областным законом, который прописывает такую процедуру в зависимости от финансовой дисциплины собственников. Долги по капремонту – главный фактор, который определяет срок капремонта. Поэтому если в каких-то квартирах собственники не платят – они способствуют тому, что ваш дом «пододвинут». Платежеспособность менее 80% - дому ставится «ноль» баллов, и это однозначно перенос в самый конец.

Оправдан ли экономически размер минимального взноса на капремонт (сегодня он составляет 7 рублей 51 копейку с 1 м2 – и этот взнос обязателен для всех)?

Нет. Архангельская область входит в число субъектов федерации, где минимальный взнос определен на уровне 6 – 8 рублей. Сегодня минимальный взнос фактически имеет социальную направленность, но экономически он никак не оправдан.

Для примера:

- для 5-этажного дома экономически был бы обоснован минимальный тариф на капремонт в размере 10 рублей,

- для 9-этажного – 12 рублей,

- для 2-этажного деревянного – 25 рублей с квадратного метра.

Отметим, что жить в деревянном доме сегодня, по факту, дорого. Ремонт только одного фундамента здесь обходится в 4 млн рублей – такую сумму жильцы 8-ми или 12-квартирного дома, не говоря уже о 4-квартирном, не насобирают и за 30 лет.

Между тем, дома катастрофически разрушается. Как быть? Выход – уйти из «общего котла» и перейти на спецсчет. Это вариант управления домом, когда в нем есть активные собственники. По решению общего собрания минимальный взнос увеличивается до приемлемого для всех уровня, чтобы поскорее накопить на необходимые ремонтные работы. Важно: по спецсчету те же самые работы можно выполнить гораздо дешевле – ведь держатели спецсчетов не ограничены теми процедурами, в рамках которых работает регоператор, они могут заключать договор непосредственно с исполнителем, что значительно удешевит стоимость.

Какие виды работ входят в капремонт?

Минимальный перечень работ регулируется Жилищным кодексом и включает в себя:

Ремонт крыши,

Ремонт фасадов,

Ремонт фундаментов,

Ремонт подвальных помещений,

Ремонт всех инженерных систем (водоотведения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения),

Ремонт лифтов.

Если вы находитесь на спецсчете и хотите провести другие работы в своем доме, вы можете по решению общего собрания увеличить минимальный взнос и на эту дельту сделать то, что считаете нужным.

Есть 3 – 4 квартирные дома, где собственники категорически не хотят платить взносы за капремонт, вступая в противостояние с Фондом…

Взносы платить придется. Согласно Постановлению правительства РФ, оплата минимальных взносов обязательна для всех. Если люди готовы в своем доме все делать сами и уже занимаются этим, для них оптимальный выход – создание спецсчета. Когда решение об этом будет принято, а сам спецсчет открыт, - все деньги, собранные домом, из «общего котла» будут перечислены на него.

Почему деревянные фундаменты меняют на деревянные, а не на железобетонные? И деревянные фасады – на вагонку, а не на сайдинг?

Защита древесины обеспечивает 30 лет гарантии. В нашей области древесина – самое оптимальное решение и для фундаментов, и для стен.

Переход на железобетонные сваи – это уже не капремонт, а реконструкция, которая потащит за собой серьезное удорожание. Если сегодня капремонт фундамента стоит порядка 4 млн рублей, то железобетонные сваи обойдутся примерно в 10 млн. Экономики капремонта в таком случае нет совсем. Хотя, если собственники желают, они могут доплатить сами эту разницу. Если, конечно, готовы.

Что касается сайдинга. Зашить пластиком дом, когда испокон веков у нас использовалась экологичная вагонка, - возможно на какой-то период времени эстетичное решение вопроса, но в отдаленной перспективе – не самое правильное.

Почему Фонд капремонта не может сам запросить в Росреестре списки собственников, чтобы МО не делали эту работ?

Любые отношения Фонда, как НКО, с Росреестром строятся только на коммерческой основе. То есть Фонд вынужден будет расходовать средства там, где органам МСУ все сделают бесплатно. Поэтому предоставлять данные о собственниках в Фонд органы МСУ обязаны самостоятельно.

Почему отошли от комплексного капремонта, как это было во времена СССР?

Потому что комплексный капремонт предполагает большой объем финансирования. Например, по году для Холмогорского района это будет ремонт не семи домов, как сейчас, а двух.

В п.Усть-Пинега на ул.Механизаторов, 10 «а» был опыт работы с нерадивым подрядчиком… Сейчас дом сдан. Почему нельзя было сразу разорвать договор?

Во-первых, в таких ситуациях Фонд вступает в решение вопроса в судебной плоскости,

Во-вторых, другие организации не стремятся зайти на объект, где кто-то уже поработал, особенно, если поработал плохо,

В-третьих, расторгнув договор, мы уходим еще примерно на 2 месяца, чтобы проторговать объект и завести нового подрядчика.

В 2018 году таких ситуаций быть не должно, поскольку в настоящее время все организации, работающие с Фондом капремонта, проходят систему предотбора.



