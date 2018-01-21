Виктор Заря: Архангелогородцы, спасибо за вашу активную гражданскую позицию

«Сердечное спасибо землякам за поддержку Владимира Путина и активное участие в голосовании за общественные территории», - заявил сегодня член регионального политсовета Партии «Единая Россия» Виктор Заря.

«Спасибо нашим архангелогородцам, общественным деятелям, депутатам областного собрания и Архангельской городской Думы, а также муниципалитету за поддержку наших совместных начинаний. Тысячи горожан пришли на выборы 18 марта и проголосовали за Владимира Путина и реализацию проекта «Городская среда» инициированную действующим президентом. Сердечное спасибо горожанам, выбравшим проект создания уютной и комфортной общественной территории на ул. 23-й Гвардейской дивизии. Мы вместе выбирали лучшие общественные территории - теперь вместе будем строить новый город, новую Россию. Обстроим Россию в одной команде с президентом Владимиром Путиным», – заявил сегодня депутат областного собрания, региональный координатор проекта «Городская среда» Виктор Заря.

Депутат подчеркнул, что высокая явка на выборах и поддержка Владимира Путина российским народом – свидетельство оценки сделанного и стремление россиян к единству, стабильности и суверенитету.

«Для меня очень важно, что президент принял решение продолжить реализацию программы «Комфортная городская среда» и выделять ежегодно нашим регионам средства на благоустройство наших городов и сел. Об этом Владимир Путин говорил своем Послании Федеральному Собранию, обозначив задачу пространственного развития России. И, отдавая свой голос за Владимира Путина, я высказался за развитие Архангельска и создание города, комфортного для жизни Человека».

Депутат также сообщил, что в администрации Архангельска подвели итоги состоявшегося 18 марта рейтингового голосования за общественные территории в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

36468 горожан проявили свою гражданскую позицию и выразили свое мнение о том, какая общественная территория должна быть благоустроена в этом году.

По итогам голосования, больше всего голосов – 8202 или 22,5% отдано за парк на ул. 23-й гвардейской Дивизии за кинотеатром «Русь». Напомним, что именно депутат Заря взялся за благоустройство этого места в соответствии со всеми международными принципами создания доступной среды для маломобильных граждан. В свою очередь главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток принял на себя функцию контроля за проведением работ на объекте.

«Я признателен горожанам за активное участие в голосовании за общественные территории 18 марта этого года и поддержку проекта благоустройства и создания парка за кинотеатром «Русь». Мы вместе решили, каким быть этому району города и вместе будем контролировать ход и качество работ», - заявил Виктор Заря.

Виктор Заря сообщил, что проект парка за кинотеатром «Русь» сейчас проходит доработку: в него вносятся предложения, высказанные горожанами в ходе общественных обсуждений. После прохождения проектом госэкпертизы будет пересчитана сметная стоимость предстоящих работ.

А уже в апреле должны состояться конкурсные процедуры по определению подрядчика. А в июне необходимо приступить непосредственно к самим работам.