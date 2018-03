Перевод с татарского. Игорь Сечин распечатал новую колоду "Роснефти"

Оказывается, есть проблемы не только с преподаванием в бывших союзных республиках русского языка (они известны и не раз описаны). С преподаванием национальных языков внутри России тоже непросто…

Мировой суд Московского района Казани оштрафовал директора школы "СОлНЦЕ" Павла Шмакова на 25 тысяч рублей за обучение татарскому языку наравне с русским и за временное отсутствие у школы спортзала и столовой.

С последним пунктом обвинения всё более-менее понятно. Ничего страшного, наша элитная 19-я после переезда из аварийного здания дореволюционной постройки в крепкую, но вечернюю школу лет пять бродила по району в поисках, где бы мяч через сетку покидать или лобзиком повыпиливать, пока пристройку возведут. И буфет у нас был совсем левый, даже не театральный, без горячего. Специально обращаю ваше внимание – в каждом классе учились дети-внуки тех, чьи портреты несли на первомайских демонстрациях по Красной площади, кто одним росчерком пера утверждал планы строительства всей страны на ближайшую пятилетку. И никакого аврала, строили через пень-колоду с простоями по бетону. Апофеоз демократизма… или разгильдяйства?

Зато с языком интересней. Обратите внимание на формулировку – обучение татарскому наравне с русским. То есть, какой язык нужнее.

Покопался в первопричине. Выяснил, что по Конституции Татарстана и русский, и татарский языки являются государственными и преподаются в школах в обязательном порядке в равном объеме. Однако 8 ноября власти республики после участившихся жалоб родителей школьников на то, что изучение татарского языка идёт в ущерб урокам русского, ограничили изучение первого в школах двумя часами в неделю вместо прежних шести. Ученикам же старших классов официально разрешено изучать татарский факультативно. Этим возмутились, прежде всего, учителя татарского. Ибо их республика живёт по общероссийским законам и правилам, любое сокращение академических часов больно бьёт по и без того дырявому карману школьных педагогов.

По всему выходит, директор школы прикрыл грудью своих сотрудников, оставив их заработки на прежнем уровне. Обратите внимание – фамилия у директора чисто русская… отличный пример, когда корпоративная солидарность выше всего межнационального.

Продолжаю копать. Оказывается, прокуроры выполняют указания президента РФ. Сначала Путин выразился в том плане, что «заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского». Далее Гарант Конституции поручает Генпрокуратуре и Рособрнадзору обеспечить добровольное изучение региональных и национальных языков и прохождение программ по русскому языку в надлежащем объеме. До этого национальные языки были в обязательной школьной программе, то есть, их изучали и этнически русские школьники (ужасное определение, но куда денешься).

И тут, как обычно бывает, начинается разгул бюрократии. Теперь каждая школа с преподаванием не только русского, но и национального, обязана заключать с родителями (или опекунами) каждого ученика целое соглашение, какой язык ему разрешено изучать. И везде стоят эти пресловутые не более двух академических часов в неделю. Как я понимаю, это касается и русского. Не до фига же Пушкину с Толстым оставили… физкультура и ОБЖ, конечно, важнее.

И вот тут уже в моей голове возникает путаница. Татарстан у нас субъект особый, первый президент Минтимер Шаймиев ещё при Ельцине ухитрился так поставить отношения с федеральным центром, что республике в обмен на лояльность в общероссийских вопросах и отсутствие видимого сепаратизма позволяли (и позволяют) большую финансовую самостоятельность в плане отчисления налогов, чем любому другому члену Федерации. А он сам, в свою очередь, обещал своему народу национальную самоидентификацию. Чтобы не было у народа ощущения, что русские продолжают ему мстить за годы известного ига, и язык тут не последний аргумент.

Теперь же центр как бы даёт понять – всё-таки русский на первом месте. Кто бы спорил, не думаю, что в Татарстане найдутся учреждения, где говорят только на национальном. Но на территории республики проживает немало чувашей и башкир, которые тоже гордятся своей национальностью, культурой, языком. Как всем угодить? По ходу, этими самыми двумя часами изучения.

В Америке как-то попроще. Я видел там эмигрантов, которые и после 20 лет жизни за океаном в языковом плане дальше how do you do не продвинулись. Зато их дети уже через год жизни в США отказываются дома говорить на каком-нибудь другом и гордо именуют себя американцами. Что говорить о тех, кто там родился.

Насколько мне известно, в своё время большевики, захватившие власть и превратившие Российскую империю в советскую, долго спорили вокруг национальной политики и остановились на щадящем с их точки зрения варианте – оставить пятый пункт в метрике и сохранить национальные территории. А перемешай они всё, обезличь… как потом высылать целые народы за провинности? Проблемка…

Увы, но школы опасны как раз тем, что там любое неравенство или превосходство – повод для конфликтов… и хорошо, если только словесных.

Даже кандидаты в президенты, мягко говоря, озадачены и не готовы к однозначному ответу. Один во время предвыборного визита в Казань высказался в том плане, что «не надо ничего насаждать, люди должны сами выбрать». Проще не придумаешь… только в этом случае нужно быть готовым к тому, что некоторая доля граждан России будет владеть государственным языком со словарём.

Кстати, в этом вопросе кое-кто уже усмотрел криминально-финансовую подоплёку. Якобы ограничения в изучении татарского языка пролоббированы… Игорем Сечиным. Всё из-за того, что его «Роснефть» давно уже положила глаз на последнюю региональную нефтяную компанию, не поглощённую ещё крупными акулами отечественного капитализма - «Татнефть». Соседнюю «Башнефть» Сечин уже съел и там тоже всё начиналось с информационной атаки на национальные символы. Похоже на конспирологию… но я не уверен.

С моей точки зрения, подобные вещи лишний раз лучше не трогать. Если сами не взрываются, то пусть себе лежат в сторонке.

К слову, не вижу ничего ужасного в том, что где-то в национальных республиках плохо знают грамматику русского языка. В советской армии я встречал с трудом говорящих, при этом с законченным среднем образованием.

Хуже, когда знают, но принципиально на нём не говорят. Да-да, на Украину с Прибалтикой намекаю… и не всегда в этом виноваты только носители.

Леонид Черток