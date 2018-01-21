Опять облом: По надуманным предлогам власти снова запретили проводить митинги в Плесецке и Савинском

Митинги в поселках Плесецк и Савинский Архангельской области, где жители уже месяц назад поднимали на федеральном уровне свои проблемы по оказанию медицинской помощи в Плесецком районе, опять не согласованы местной властью.

Причины отказа настолько «притянуты за уши», что ничего, кроме смеха, не вызывают. В Савинском это «указано место, в котором…запрещается проведение публичного мероприятия», под этим стоит подпись главы поселения Игоря Куроптева. В Плесецке – «при подаче уведомления не был предъявлен документ, удостоверяющий личность», хотя заявители лично пришли в администрацию, разумеется, с паспортами. Подпись под отказом поставлена главы МО «Плесецкое» Артема Огольцова.

Источники ИА RUSNORD в администрации Плесецкого района говорят о том, что юристы всю ночь накануне ломали головы и «изобретали» причины отказа.

Митинг в Савинском должен был пройти 10 марта с 12.00 до 13.30 на площади у МУП «Культурный центр «Мир», в Плесецке – 16 марта в это же время на центральной площади по ул.Советской. В Савинском предполагаемое количество участников было указано 1500 человеке, в районном центре – 1000.

Как рассказала ИА RUSNORD член инициативной группы, жительница поселка Савинский Анна Степанова, целью публичного мероприятия было, в первую очередь, привлечение внимания органов власти к проблемам качества оказания медицинской помощи населению Плесецкого района в ГБУЗ АО Плесецкая ЦРБ и ее филиалах. Также в уведомлении значились еще два пункта:

- Выражение протеста в отношении неэффективного руководства ГБУЗ Плесецкая ЦРБ.

- Привлечение внимания федеральных СМИ к проблемам здравоохранения в малых поселениях.

Напомним, в феврале, когда готовился первый митинг в Савинском, активисты написали письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на то, что в результате “модернизации” системы здравоохранения население поселка, семь тысяч человек, остались почти без медицинской помощи.

В Савинской больнице закрыли хирургическое и гинекологическое отделения, сократили ставки взрослого и детского реаниматолога. Сейчас в больнице нет офтальмолога и других узких специалистов. Преобразования, которые местные жители называют разрухой, произошли после того, как Савинскую больницу сделали филиалом Центральной районной больницы поселка городского типа Плесецк.

По словам Анны Степановой, в поселке осталась одна машина скорой помощи. В этой службе работают всего три человека. Один из них фельдшер, который по закону не может принимать решения, но ему приходится это делать. Врачи Савинского филиала не справляются с объемами работы. Медперсонал вынужден за одну зарплату работать на несколько отделений. Медработники увольняются повально. Они очень хорошие специалисты и без труда устраиваются в больницы других сел и городов.

“Все наши попытки донести проблемы до региональной власти не увенчались успехом! Устные и письменные обещания Минздрава и районной ЦРБ не выполнены. При этом статистика смертности растет”, – рассказывают жители в письме к кандидату в президенты. Последней каплей стало то, что в конце прошлого года расформировали родильное отделение.

В конце февраля в Савинский приехал «разруливать ситуацию» министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов, но, по свидетельству местных жителей, встреча хоть и была очень эмоциональной, не принесли никаких результатов. Карпунов отвечал на вопросы, сваливая все происходящее на «указания из федерального центра», «реформу здравоохранения», оптимизацию» и другие канцеляризмы.

«В нашей великой стране пенсионеры, инвалиды и многодетные родители еле сводят концы с концами... Те, кто отдал большую часть своей жизни своей Великой Стране, не могут попасть в поликлинику в сроки, установленные законом. Не могут получить качественное медицинское обслуживание. Не могут дать своим детям качественное образование. Не могут даже высказать своё мнение, собрав население на митинг, при кажущейся "свободе слова". Наши власти нам не помогают, наивно полагая, что всегда останутся при своих креслах. Нас считают процентами и высчитывают нашу "полезность" уравнениями, где делимое, делитель и частное всегда не в нашу пользу, - с горечью говорит жительница поселка Савинский Анна Степанова. - Почему власть - это не "слуги народа"? Ведь именно так должно быть. Почему нам говорят про то, что нашего президента уважают другие страны?! Ведь правильнее, если его будет уважать народ внутри его Страны… Вот и возникает вопрос: а точно ли наша страна великая..?»