Миграция населения из Архангельской области за 2017 год составила 46 924 человека

Архангельскстат подвёл окончательные итоги за 2017 год – и для Архангельской области они не утешительные.

Так, в минувшем году Архангельскую область покинуло почти 47 тысяч человек. Миграционного прироста нет – в графе значится «- 8045».

Для сравнения, в 2016 году Архангельскую область покинуло более 45 тысяч человек.

2017 год:

умерло - 14 647 человек, из них:

от болезней системы кровообращения - 8 267 человек;

от новообразований - 2 705 человек.

При этом, по данным Архангельскстата, только в январе на 917 родившихся - 1398 умерших. То есть налицо тенденция к превышению смертности над рождаемостью. Хуже всего дела обстоят в Лешуконском районе – там показатель естественного прироста «-27,7».

2016 год:

умерло - 15 395 человек, из них:

от болезней системы кровообращения - 8 817 человек;

от новообразований - 2 687 человек.

Из данных по макроэкономическому прогнозу Архангельской области, которые приводит БЮДЖЕТ.РУ, ссылаясь на заместителя губернатора Архангельской области — руководителя представительства при Правительстве РФ, доцента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидата экономических наук Елену КУТУКОВУ:

«Первый вопрос, который вызывает тревогу, — сокращение населения региона. Прогнозные показатели подтверждают ежегодную динамику снижения численности населения Архангельской области в целом. При этом доля городского населения ежегодно увеличивается, сельского — снижается, что свидетельствует об оттоке населения из сельской местности в города.

В 2016 году численность постоянного населения Архангельской области (среднегодовая) составила 1126,03 тысячи человек, из них: городское население — 875,85 тысячи человек (77,8%), сельское население — 250,18 тысячи человек (22,2%). Согласно прогнозу среднегодовая численность постоянного населения области в 2017 году составила 1117,83 тысячи человек, а уже в 2018 году в регионе будет постоянно проживать 1109,51 тысячи человек, в 2019 году — 1101,62 тысячи, в 2020 году — 1093,78 тысячи человек.

Сальдо миграции в 2016 году составило -6266 человек. В 2017 году оценивалось как -6500 человек. В 2018 году прогнозируется -6100 человек, в 2019 году — -5980 человек, в 2020 году — -5885 человек. Следует отметить, что за последние четыре года самое высокое сальдо миграции было в 2015 году и составило -8086 человек, в 2014 году чуть меньше — -7727 человек.

По ряду лет коэффициент смертности в регионе превышает коэффициент рождаемости. Естественная убыль в 2016 году прогнозировалась на уровне 1322 человека, фактически же составила 2161 человек, что более чем в 1,6 раза превышает ожидаемый показатель. По оценке, в 2017 году естественная убыль населения региона составит 2056 человек, в прогнозируемом периоде в 2018–2020 годах — 2015, 1942 и 1870 человек соответственно. Среди регионов СЗФО в 2016 году по числу выбывшего населения Архангельскую область, как и в 2015 году, опережает только Республика Коми». (конец цитаты).

Ранее уже отмечалось, что Россия ускоряется по пути в демографическую яму. Так, по итогам прошлого года в стране впервые за 7 лет была зафиксирована естественная убыль населения. По данным Росстата, которые приводит FINANZ.RU, за год в РФ родились 1,689 млн человек, умерли - 1,842 млн. И хотя смертность снизилась на 3,4%, или 63 тысячи человек, темпы падения рождаемости оказались больше втрое (на 10,9%, или 203 тысячи человек).

Число родившихся оказалось минимальным с 2007 года, а естественная убыль населения достигла 134,4 тысячи человек.

В среднем по стране смертность превысила рождаемость на 7,8%, но на уровне отдельных регионов статистика близка к демографической катастрофе: в 17 субъектах за январь-ноябрь умирало людей в 1,5-1,8 раза больше, чем рождалось.

Падения рождаемости не было зафиксировано лишь в Чечне, где родилось всего на 3 человека меньше.

В России существуют зоны настоящего демографического бедствия, указывает завотделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин. С момента развала СССР население Мурманской области сократилось на 34%, Сахалина - на 31%, Архангельской области - на 26%. Каждого пятого гражданина потеряли Амурская, Кировская, Ивановская, Тверская, Тамбовская и Костромская области. Больше чем на 15% сократилось население в Смоленской, Владимирской, Рязанской и Орловской областях.

"Из России уходят люди, как вода из песка. Скоро нужно будет опять заселять пустынные территории", - говорит Миркин: с 1917 года сельское население РФ в современных границах сократилось вдвое - с 74,2 до 37,8 млн человек. "Точно также убывает население в небольших городах и поселках", - добавляет он.

Ситуацию в крупных мегаполисах частично выравнивает приток мигрантов, хотя и он уменьшается на фоне стагнации экономики и сокращения числа доступных гастарбайтерам рабочих мест.

За 11 месяцев, согласно Росстату, в РФ на заработки приехали 193 тысячи граждан стран бывшего СССР - на 20% меньше, чем год назад. Из них почти три четверти это выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Украины.

До недавнего времени в стране росло число новорожденных, и правительство приписывало заслуги себе и политике, которую проводило, но на деле работал принцип "больше родителей - больше детей", объясняет директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.

Сейчас этот эффект исчерпан: страна стоит на пороге сокращения численности женщин самого подходящего для рождения детей возраста - от 25 до 30 лет.

Одновременно, продолжает Вишневский, начинается долгосрочный период падения как численности, так и доли населения в трудоспособном возрасте: если сейчас на 100 работников приходится примерно 50 неработающих граждан, то к началу 2020х годов этот показатель вырастет до 75, а к 2030-му - превысит 90. Это значит, что последним придется содержать гораздо большее число "иждивенцев", а сферы здравоохранения и образования получат дополнительную нагрузку.

С начала 90-х годов в Россию приехало примерно 9 млн мигрантов, без них страна бы потеряла в численности 13 млн человек, подсчитал Вишневский.

"Если мы хотим продолжения прироста, значит, понадобится еще больше мигрантов-выходцев из соседних стран, их число должно увеличиваться на сотни тысяч в год", - отмечает он, добавляя, впрочем, что неясно, готовы ли к этому сами россияне.