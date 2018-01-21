3,5 млрд рублей выделено на развитие сельской медицины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал два распоряжения, согласно которым из резервного фонда Минздраву выделят в общей сложности 3,43 млрд руб. на развитие медицинской помощи в сельской местности. Документы опубликованы пресс-службой правительства.

Так, Минздрав получит 1,23 млрд руб. для предоставления межбюджетных трансфертов российским регионам на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населённых пунктов с численностью населения от 101 до 2 тыс. человек, не имеющих врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь.

Еще 2,2 млрд министерство получит для предоставления межбюджетных трансфертов российским регионам на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов с численностью населения до 100 человек.

«Принятые решения направлены на расширение сети сельских медицинских учреждений и повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности», — отмечается в сообщении правительства.

Отметим, что таких населенных пунктов в Архангельской области, протяженность которой составляет 587,4 тысячи квадратных километров (3,4% территории России), очень много. В ряде сельских поселений в последние годы было «оптимизировано» - то есть закрыто и уничтожено все здравоохранение: ФАПы, амбулатории, сельские больницы, поликлиники… Большинство узких специалистов на территориях также «оптимизировали» - вплоть до того, что закрываются целые отделения, в первую очередь – родильные, в тех селах, где раньше оказание медицинской помощи было организовано на высоком уровне. Так, не утихает недовольство жителей поселка Савинский Плесецкого района. Несколько недель назад им запретили выходить на митинг за сохранение единственной в селе больницы. В акции протеста были готовы принять участие больше 1500 человек. Перед митингом активисты написали письмо Путину с просьбой обратить внимание на то, что в результате “модернизации” системы здравоохранения население поселка, семь тысяч человек, остались почти без медицинской помощи.

В Савинской больнице закрыли хирургическое и гинекологическое отделения, сократили ставки взрослого и детского реаниматолога. Сейчас в больнице нет офтальмолога и других узких специалистов. Преобразования, которые местные жители называют разрухой, произошли после того, как Савинскую больницу сделали филиалом Центральной районной больницы поселка городского типа Плесецк.

Понятно, в каком настроении люди пойдут 18 марта на избирательные участки. Если вообще пойдут. Поэтому со стороны кажется, что выделение этих денег из резервного фонда именно на сельскую медицину – вынужденная мера, чтобы хоть чуть-чуть снизить социальную напряженность в глубинке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Лидер межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей КОНОВАЛ:

– Процесс оптимизации в здравоохранении начался не сегодня и не исключительно в Архангельской области. Закрытие медучреждений или ликвидация их как отдельных юридических лиц – это лишь верхушка айсберга. Сокращают структурные подразделения (стационары, поликлиники, отделения), коечный фонд, штатные расписания, увольняют сотрудников, отказываются от невыгодных с точки зрения финансового обеспечения видов оказания помощи. Нередко это даже не попадает в официальные планы реорганизации и "оптимизации" – или, как минимум, региональные власти просто не доводят их до профессионального сообщества, органов самоуправления, общественности. Обычно урезается объем финансирования в региональных программах ОМС (например, количества госпитализаций), а главврачам указывается, сколько и чего они должны сократить. Формально же решения принимаются администрацией медучреждений.

На федеральном уровне задача "оптимизации" в здравоохранении была обозначена, например, в правительственных "дорожных картах", принятых во исполнение "майских указов" президента в 2012 году. В частности, с этим увязывалась и задача поднять средние зарплаты медработникам, в том числе за счет высвобождаемых средств. На самом же деле средние зарплаты повышают в значительной степени за счет сокращения штатов, отказа от заполнения вакантных ставок, двойных и даже тройных переработок оставшихся сотрудников. В итоге бригады скорой помощи выезжают на вызов, не имея в своем составе второго медика, участковые педиатры принимают детей с трех участков.

Провозглашается, что оптимизация нужна, чтобы в рамках имеющегося бюджета повысить или сохранить приемлемый уровень медицинских услуг. Например, объявляют, что в сельской местности, в райцентрах содержать данное медучреждение расточительно, что хирурги, акушеры-гинекологи из-за небольшого объема работы теряют квалификацию, поэтому надо закрыть стационары, родильные дома... То, что в результате страдает доступность медицинской помощи, чиновников не волнует. Все это можно было бы понять в условиях территорий с хорошими дорогами, развитой инфраструктурой общественного транспорта или мобильностью самого населения. Но в нашей стране с огромными расстояниями между населенными пунктами, ужасными дорогами, нищим населением все это выглядит печально. Представим, в какое испытание может превратиться для одинокого пенсионера каждая поездка в больницу за 100, 200 или 300 километров от его дома.

В стране идет кардинальная перестройка отрасли здравоохранения, но это официально даже не объявляют реформой ни на региональном, ни на федеральном уровне. Фактически действуют исподтишка. С моей точки зрения, тут имеют место два мотива. Во-первых, сохранение на низком уровне расходов на здравоохранение (у нас они и так в отношении доли в ВВП в два раза ниже, чем даже в странах Восточной Европы, имеющих сопоставимый уровень экономического развития). Во-вторых, жестко расчищают место для коммерческой медицины. Медицинскому бизнесу не нужен конкурент в виде эффективно работающего общественного сектора здравоохранения. Конкурента нужно устранить – снизить доступность бесплатной медицинской помощи.

Обществу надо четко осознать, что происходит, только после этого можно выработать стратегию защиты и развития общественного здравоохранения, обеспечить конституционное право граждан на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь, прописанные в 41-й статье Конституции России.