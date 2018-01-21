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Котласский район: Жители поселка Шипицыно - в ожидании помощи от прокурора

Жители поселка Шипицыно не сдаются, продолжают отправлять коллективные письма с просьбой обратить внимание представителей разных структур на проблему очистных канализационных стоков поселка в Котласском районе Архангельской области.

Напомним, больше года происходит переписка между жителями и чиновниками разного уровня по проблеме неработающих канализационно-очистных и водоочистных сооружений. Как утверждают люди, уже больше года происходит слив канализационных стоков без очистки, напрямую в Шипицынский полой Северной Двины. Весь технологический процесс очистки нарушен, местная власть данную проблему не решает. Жители, не дождавшись никаких действий от местных властей в зловонном вопросе, настроены решительно и продолжают вновь писать письма. Об этом пишут наши коллеги, журналисты газеты «Котласский курьер».

Это – новое письмо жителей Шипицыно прокурору Котласа и в Росприроднадзор (копия его есть и в редакции «Котласского курьера», и в редакции ИА «RUSNORD»):

К Вам обращаются жители п.Шипицыно и работники водоочистной станции (далее ВОС) и канализационно-очистной станции (далее КОС). Просим оказать содействие по замене обслуживающей организации Красавинские электро-тепло сети (КЭТС) Вологодской области, которая занимается водоснабжением и водоотведением в пос. Шипицыно с июня 2015 года и довела эти предприятия до развала за проработанный период.

По настоящее время плохая очистка воды, жители поселка обращаются с жалобами на плохое качество воды, а канализационные стоки большей частью сбрасываются в реку без очистки на КОС, так как предприятие не работает (сокращены операторы-лаборанты и слесаря, которые занимались обслуживанием механизмов). Дело скоро может дойти до ЧП.

Глава поселения муниципального образования «Шипицынское» Л.П.Семерюк и депутаты во главе с председателем О.Ф.Чупровой эти вопросы решить не в состоянии. Просим при Вашем содействии обязать Роспотребнадзор произвести полный анализ питьевой воды и сточной, которая сбрасывается в реку.

Были направлены письма на имя губернатора Архангельской области И.А.Орлова и президента РФ В.В.Путина, а также была проведена проверка специалистами МП «Горводоканал» г. Котлас в июле 2017 года на ВОС и КОС пос. Шипицыно.

В феврале текущего года получен ответ от Министерства ТЭК ЖКХ Архангельской области. По результатам проверки, проведенной служащими имущественно-хозяйственного комплекса администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» и специалистами МП «Горводоканал» муниципального образования «Котлас» 24.07.2017 установлены многочисленные факты неисполнения Предприятием условий заключенного Соглашения в части обеспечения использования (эксплуатации) имущества и исполнения мероприятий по реконструкции объектов, включенных в Соглашение.

По информации администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» требование об устранении нарушений от 07.08.2017 Предприятием не исполнено.

По результатам рассмотрения указанных вопросов главам муниципальных образований «Котласский муниципальный район» и «Шипицынское» рекомендовано:

- взять на контроль вопросы эксплуатации объектов и систем водоснабжения и водоотведения в пос.Шипицыно;

- начать процедуры расторжения Соглашения по инициативе концедента;

- провести переговоры с организациями, которые готовы приступить к обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения в пос. Шипицыно после расторжения Соглашения.

Администрацией муниципального образования «Шипицынское» 11.01.2018 направлено обращение в управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области о предоставлении разъяснений по порядку расторжения Соглашения в одностороннем порядке по инициативе концедента, и о механизме эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения в период проведения конкурсных процедур по отбору эксплуатирующей организации.

В декабре 2017 года начаты переговоры с АО «АрхоблЭнерго» по вопросам заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения пос. Шипицыно.

К данному заявлению прилагаются отчеты МП «Горводоканала» г. Котлас, проведенные в июле 2017 года.

Под данным обращение подписались порядка 30-ти жителей Шипицыно.

P.S: В первых числах марта все оставшиеся работники на КОС и ВОС, а таких всего 8 человек, получили уведомления о сокращении штата работников ООО «КЭТС»…

Фото из архива газеты «Котласский курьер»


05 март 12:13 | : Общество

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