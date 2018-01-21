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Решалы, «частные» военные, злобные карлики и прочая шелуха. Размышления на 23 февраля

23 февраля… единственный день в годы моей службы, когда у военных было преимущество над гражданскими. Во всём СССР рабочий день, а в армии выходной. Построения на плацу, лекции по истории РККА в тёплой Ленинской комнате, кино в клубе, не дай бог, какая-нибудь эстафета. А ещё внеплановые два яйца на завтрак (обычно давали только по воскресениям), котлетка на обед (о качестве промолчим). Пусть маленькие, но радости, не самый худший день. 

Но в этом году 23 февраля особенное. Как-никак, столетие праздника. Пусть историки спорят, что именно этот день был не самым лучшим для чествования защитников Отечества, что есть более славные даты и события… наплевать, мы привыкли.

Другое поменялось. Когда-то мы к нашей армии относились, как к защитнице. Со всеми нюансами – тем же Будапештом 56-го и Прагой 68-го. Там советская армия защищала завоевания социализма, пусть он многим (а мне в первую очередь) совсем не нравился. И даже Афганистан 80-х, не стоит забывать, что мы выступили на стороне светской власти, воевали против религиозных фанатиков. К тому же именно с этой территории в СССР ещё в 70-х стали поступать тяжёлые наркотики транзитом через азиатские союзные республики. Я хорошо помню, как в лексикон московских хиппарей вошло такое понятие, как афганская дурь. Почему об этом тогда молчали? Наркомания в официальной прессе была таким же нетипичным для социализма явлением, как рок или гомосексуализм. Кто-то будет возражать против того, что поставили заслон этой гадости?

Но сегодня… Наша страна проводит (по факту ещё не закончила) военную операцию в Сирии. Если судить по официальным СМИ, там, на далёком Ближнем Востоке, мы выполняем две важные задачи: а) бьём исламских террористов на дальних подступах к собственным границам; б) демонстрируем достижения в разработке новых видов вооружения непосредственно в боевой обстановке с прицелом на их продажу. И о первом пункте, и о втором нам рассказывают с таким пафосом и восторгом, что лично я не могу понять, что же стоит на первом месте.

Вы заметили, после начала этой контртерростической операции и разгрома ИГИЛ насколько-то снизился процент терактов в европейских странах? Что-то мне сомнительно. А вот то, что на поверхности – в сложной экономический ситуации Россия вкладывается в суперзатратные проекты – атомные подлодки нового поколения, бомбардировщики нового типа, создание тяжёлой ракеты «Сармат». Напрямую говорить о том, что это выгодный товар на экспорт (мало ли какой сволочной режим проявит интерес к предложению), ещё стыдимся, больше напираем на укрепление собственной обороноспособности и духоподъёмность населения (избирателей). Однако финансовая составляющая всё чаще и объёмней присутствует в военных репортажах, как рукотворная альтернатива нефти и газу.

А вот и результат – новость о том, что на территории Сирии и ДНР воюют некие частные военные компании, значительной частью общества воспринимается с пониманием и сочувствием. Мол, нормальные пацаны, настоящие бойцы, мужественные, их нужда загнала в такие условия… короче, героям – слава и почёт!

Ещё я читал утверждение, что наши военные, пусть и частные, по любому воюют на стороне добра. Ну-ну. Помните, наверное, телерепортажи 90-х о том, как российские любители повоевать правдами и неправдами пробирались на территорию Югославии, охваченной гражданской войной. Причём все шли на помощь православным сербам, кому же ещё. Только потом операторы АПН мне рассказывали, что творили эти самые сербы с захваченными в плен босняками.

- Вы это снимали?

- Ага… нас бы там на месте и кончили…

Как вы считаете, российские добровольцы при этом стыдливо отворачивались, а их идеалы рушились? Что-то я сомневаюсь…

История о том, что в частные военные компании идут от нищеты и безысходности, не выдерживает никакой критики. Туда идут те, кому хочется адреналина, больших и лёгких (как им кажется) денег, плюс то, что часто перепадает военным на любой неправедной войне. Вроде бы, для адреналинщиков есть контрактная служба, для желающих высоких заработков – вахтовая работа. Нет, этим хочется всего и сразу, только бандитские бригады давно не в моде. Определение «частная» подразумевает работу на конкретного заказчика, а заказанный по телефону таксист не спрашивает пассажира, зачем он едет по такому-то адресу – на свидание или грабить банк. Значит, красная цена им в случае гибели – 5 миллионов рублей, что получили родные наёмника из Североонежска, и никаких государственных почестей.

Не знаю, как сейчас, но в мои годы куда попасть служить было большой лотереей – мечтаешь о морской пехоте, а Родина приказывает идти в стройбат. Вот когда отслужишь, сам выбираешь себе дорогу…

Сейчас в Архангельске идёт громкий процесс по факту мошенничества (хотя многие видят в нём все приметы коррупции). На скамье подсудимых бывший советник главы Архангельска и ещё действующий депутат Горсовета. Я о первом…

Ещё один участник процесса в своих показаниях уточнил, что обратился к г-ну Кузнецову с просьбой порешать вопрос о получении выгодного муниципального заказа. На последней встрече с нами, главредами, Игорь Годзиш очень по-мужски ответил, что уважает Иван Иваныча как защитника Отечества, выполнявшего спецзадания. У меня только один вопрос – что может дельного посоветовать главе города ветеран спецназа, если это не касалось вопросов его личной безопасности (Донской по воскресеньям в мэрию как к себе домой заходит)?

Не исключаю, что нашего градоначальника кто-то влиятельный попросил устроить на работу уважаемого ветерана. Должность советника в российской реальности нечто абстрактное, обтекаемо, если не конкретизировано, по каким вопросам. Например, любят на эту должность пристраивать бывших губернаторов в Кремль. И к ним, естественно, тянутся заинтересованные лица с порешать вопросы в конкретном регионе. А есть ли у бывших глав такие возможности? Вряд ли, там преемники всё давно перекрыли и под себя подмяли. Вот и возникает кидалово… мошенничество на языке юриспруденции, потому что решалы эти липовые. В архангельском варианте ещё одно пятно на армию.

Так совпало, что на 23 февраля пришёлся скандал с Алексеем Серебряковым, назвавшим нашей национальной идеей силу и хамство.  На мой взгляд, гораздо точнее, хотя и метафоричней, выразился Алексей Герман-младший, назвавшей тоже самое идеей осаждённой крепости. Но гнев вызвали именно слова актёра, а не режиссёра.

Гнев кого? По телевизору визжали злобные карлики, как от политики, так и от искусства. Они не полемизировали, они сразу требовали лишить артиста профессии. По-михалковски – а сало русское едят – забыв, что мир давно глобален, а искусство штука, которая не должна иметь границ по определению. Что это, как не демонстрация силы, подкреплённая хамством? В этом случае я надеюсь, что идеологию победит бабло, продюсеры и дальше будут приглашать талантливого артиста, делающего кассу. Иначе мы быстро вернёмся к тем временам, в которых Савелий Крамаров на экране, а в титрах его нет.

Сила и хамство нашли себе место на современном российском телевидении, драки с участием ведущих политических ток-шоу становятся нормой. Всё жду, когда эти норкины-шевченки-шейнины нарвутся не на субтильного поляка и не на пожилого историка, а на крепкий десантный кулак. Или они знают, на кого можно прыгать без ущерба для собственной внешности?

Ещё раз всех с праздником!

Леонид Черток  

25 февраль 14:43 | : Общество

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