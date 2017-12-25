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Яхта, Настя, два "ствола". На что клюёт олигарх Дерипаска?

Я, собственно, о роли женщины в политике… да и в жизни вообще.

Для разогрева самый популярный в Сети анекдот последних дней:

Интервью с вице-премьером Сергеем Приходько.

- Вы что делали на яхте олигарха Дерипаски?

- Ничего особенного… как обычно – Рыбку жарил.

Пошлятина? А то. Явно придётся кому-то объяснять, что глагол жарить имеет не только кулинарное, но и сексуальное значение.

Страшный сон информационщика – с утра открываешь ленту новостей в поисковике, а там сплошные Рыбки да Муму (не подумайте на тургеневскую собачку). Но такова действительность – значительная часть общества с восторгом обсуждает, что позволено богатейшим людям страны, а что чиновникам из кабинета министров.

А я вспоминаю перестройку, начавшуюся с кооперативного движения. Сказочное время, когда мнс (младший научный сотрудник) мог прыгнуть из социалистической грязи в капиталистические князи. Эти смельчаки (все ожидали, что их посадят с первыми же заработанными миллионами) начинали работать или в собственных «Жигулях» (так, например, выпустила первые два тиража газета «Спид-инфо»), либо в наскоро просушенных подвалах. Но уже после купленной жене дублёнки в голову приходили мысли об офисе – непременном атрибуте любого капиталиста. С обязательной приёмной, где заседает умопомрачительная секретарша с ногами от коренных зубов. Ну, а где деньги, там и водка (в то время – обязательно, вспрыскивали любую сделку и даже протокол о намерениях). А водка + секретарша = грехопадение… большинство успешных предпринимателей периода первичного накопления капитала обновили свои половинки. Кому-то достались вот такие Рыбки да Муму, а кто-то действительно обрёл своё личное счастье.

Но сколько лет прошло… пора бы и остановиться (не хочу употреблять более грубый глагол с приставкой на-) или хотя бы соблюдать осторожность. Особенно пристало быть осторожнее человеку, связанному матримониальными отношениями с четой Юмашевых-Дьяченко (читай – Ельциных). Да и сам Дерипаска уже много лет не производит впечатление обезбашенного, наоборот, старается держаться в тени, как утративший благосклонность первого лица. Неужели действительно подставили?

А что там, собственно, произошло? Некая шалашовка по кличке Настя Рыбка (в миру Анастасия Вашукевич) разместила в Сети крик девичей боли – её якобы группово насиловали на яхте известного олигарха. А потом добавила фотки, на которых изображены люди, похожие на… так, собственно, многие семьи и рушатся. Причём о торге публиковать – не публиковать речи нет, хотя даже Фрося Амёба (собирательный образ гламурной дуры) догадалась бы слупить с богатеев пару-тройку зелёных миллиончиков… хотя бы попыталась.

К вбросу как-то резво подключился Алексей Навальный. Который, по ходу, до сих пор мнит себя кандидатом в президенты и продолжает информационную кампанию. И такого понаписал, что Роскомнадзор занес его фирменный сайт в реестр нежелательных для чтения на территории Российской Федерации. Вот вам и новый Войнович с эротическими похождениями сказочно разбогатевшего Чонкина. Блокировка страниц на сайте Навального и в других СМИ стала обеспечительной мерой по иску Дерипаски к модели Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и ее «секс-тренеру» Александру Кириллову (Алекс Лесли). Как-то так. Особенно интересует, в чём заключаются упомянутые секс-тренировки… даже моей фантазии не хватает. Силён-мужик этот Алекс!

Ну и что грозит шалуну-Дерипаске кроме разборок с грозным кланом первого российского президента? Оказывается, это может повредить его деловой репутации. …оппозиционер попал в очень болезненную точку. Актуальность расследования дополнительно повышается из-за неопределенности, созданной «кремлевским докладом» США: оба героя расследования в нем содержатся, против них могут быть введены санкции – тем более что в расследовании есть упоминание в том числе о вмешательстве в американские выборы. А уж Приходько-то попал как кур в ощип, чиновнику его ранге вообще не пристало подходить к бизнесменам на расстояние передачи сумок с колбасой (дело Улюкаева), тем более, угощаться интим-услугами. Ну, не новички и не полные дурачки, вроде… похоже на подставу. Например, месть оппозиционного политика за отказ его финансировать. С громким скандалом, чтобы другим неповадно.

Но, если того же Никиту Белых я защищаю от чистого сердца, то к упомянутым персонажам никакого пиетета не испытываю, одну брезгливость. А посему меня интересует общий фон этой истории.

Что такого, если взрослые мужчины развлекаются с девушками в часы досуга? Приходько ещё можно было бы сказать ай-яй-яй, но именно у него нет никаких претензий к инициаторам скандала. Так и сказал – судиться с каким-то Навальным много чести - и заявление об отставке не подал. Вот если бы их на яхте застукали с мальчиками… а так-то мы не ханжеская Америка, где за адюльтер президентов со свету сживают. У нас другая мораль – многие представительницы слабого пола с восхищением и надеждой поглядывают на Дерипаску с Приходькой (не многих мужчин их возраста и положения ещё тянет на Рыбок). Подобные забавы должны волновать их благоверных (вообще-то, это плата за обеспеченную жизнь, когда муж тебе дарит кинокомпании), нас же больше интересует, чтобы эти люди налоги платили и государство не грабили. Вспомните нашего губернатора Якута. Его постельные забавы с пани министершей, о которых судачила вся область, были лишь пикантным дополнением к общему портрету проходимца.

Что касается личной жизни… у нас главный кандидат в президенты страны находится в разведённом состоянии, что у российского избирателя не вызывает никакого отторжения, только понимание и сочувствие.

Моя знакомая журналистка сравнила всё, что произошло с Настей Рыбкой, с бобруйским вариантом «Истории О» (все помнят эту раннеперестроечную эротику из первых видеосалонов?). Ради новой жизни «охотницы» на мужчин Рыбка кидает унылого бывшего мужа, а затем лишается родительских прав на сына, когда слухи о ее подвигах доходят аж до Бобруйска. Но ее к этому моменту мало волнует прошлая жизнь...

Смешно? Но давайте представим, что на месте спокойного невоинственного Приходько оказался, к примеру, Игорь Иванович, тоже, как утверждает жёлтая пресса, большой любитель рыбных блюд. Вот вам и готовый horror… впрочем, с таким действующим лицом даже Навальный вряд ли бы на что-нибудь рискнул.

Знаете, почему женщины часто смотрят порнуху до конца? Чтобы узнать, кто на ком в конце женится. В нашем случае кнопку Off можно нажимать после первой же сцены.

Всё-таки какая же грязь эта ваша политика… чем выше, тем грязнее.

 Леонид Черток

18 февраль 08:53 | : Общество

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