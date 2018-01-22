Таганка, твоя навеки... В Приёмной депутата Госдумы Олега Шеина оскорбляют людей и обвиняют в связях с уголовным миром...

«…данной даме отказано в травле начальника колонии, в которой отбывает заключение её кавалер…».





Из ответа контактного лица депутата Юлии Алехиной на запрос граждан.





Наша справка: Шеин Олег Васильевич – российский профсоюзный, политический и общественный деятель, депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции политической партии «Справедливая Россия». Активно выступал за ужесточение Закона об ответственном отношении к животным. В настоящее время в социальных сетях открыта Общественная приемная депутата Шеина. Защитникам животных. Адрес в социальной сети Вконтакте https://vk.com/club160569371.





Под общественной приемной обычно понимают место, куда простые граждане могут обращаться со своими вопросами, жалобами и проблемами с надеждой на помощь. В общественных приемных с депутатом можно встретиться лично, а в данном случае - получить ответ от самого депутата.





«Ежедневно я получаю большое число сообщений о случаях живодерства и садизма по отношению к животным, - пишет депутат. «Как депутат я готов по каждому вопиющему случаю направлять запросы в региональные прокуратуры».





Благо полномочий для этого хватает: депутат Госдумы может обратиться к любому должностному лицу, включая президента, премьера, генерального прокурора, и в течение месяца получить ответ.





Деятельность депутата как народного избранника определяется Федеральным Законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации».





Также, избиратель вправе обратиться к любому депутату, независимо от того, какой округ или регион представляет депутат. Поэтому россияне могут обратиться к любому парламентарию.





Как к представителю Государственной Думы и российскому парламентарию, к депутату предъявляются особые требования: он должен в равной мере соблюдать собственное достоинство и уважать достоинство других депутатов, должностных лиц и граждан.





«Начальник колонии Полянский Александр Михайлович, подполковник внутренней службы дал распоряжение убить всех кошек, живущих в колонии… Отловить, посадить в мешки и забивать кувалдами до смерти…»





Интернет-газета «Знак», 22.01.2018 г.





В конце января сего года в средствах массовой информации появились шокирующие сообщения о том, что в Челябинской исправительной колонии №2 убивают кошек.





Вообще животные и кошки в частности, на территории исправительных учреждений, отдельная и весьма интересная тема.





«Видимо действительно кошки (были еще мыши) проявляют в человеке самое лучшее, когда сам он обделен любовью и добротой, - пишет один из отбывших наказание в Новополоцке (Белоруссия).





Некоторые даже полагают, что кот у заключенных – это особое животное, символизирующее свободолюбие и смекалку.





В некоторых колониях, например, в Ревдинской, (Мурманская область), завести кошку или кота можно было только за примерное поведение.





Во всяком случае, наличие кошек на территории Челябинской колонии никто не отрицает.





Как не отрицает и того, что Россия на данный момент зашкаливает по количеству примеров, связанных с жестоким отношением к братьям меньшим.





Также поясним, что, по данным Челябинского портала защиты животных, адрес в социальной сети Вконтакте http://www.dogandcat74.ru/viewtopic.php?f=52&t=9664основанием, основанием для предположения стал звонок на мобильный телефон портала. Звонивший не захотел, чтобы его номер был озвучен публично, т.к., вероятнее всего, являлся одним из отбывающих наказание в колонии. Особыми приказами заключенным запрещено иметь мобильные телефоны, хотя не секрет, что эти правила нарушаются.





«Они там люди подневольные…спорить с начальником колонии невозможно...он там и хозяин…и бог»





Из диалогов





Одна гражданка, ознакомившись с призывами о помощи оказавшихся в безвыходной ситуации людей, и по наивности посчитав этот случай «вопиющим», сделала ссылку на источник в группе «Общественная приемная депутата Шеина. Защитникам животных» с подписью «есть ли возможность разобраться?»





При этом она руководствовалась ст. 144 УПК, согласно которой сообщения в СМИ, к которым относится интернет-газета ZNAK, являющаяся официально зарегистрированным средством массовой информации, проверяются органом дознания по поручению прокурора.





«Депутат возложил на меня миссию…»





Юлия Алехина, контактное лицо группы «Приемная Олега Шеина. Защитникам животных», Москва.





Откликнулось контактное лицо группы – некто Юлия Алехина, кинолог, владелец питомника немецких овчарок (Москва).





Дама вежливо (поначалу) попросила предоставить личные данные для подготовки официального Запроса, согласно ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан", почему-то добавив в них паспортные данные.





После того, как гражданка отдала требуемое, но отказалась предоставить данные паспорта незнакомому человеку, тем более, что они не входят в состав личных данных, необходимых для подготовки заявления, гр-ка Алехина вдруг объявляет её «не знающим элементарных сведений» анонимом и угрожает статьей за ложный донос! После чего кидает в черный список с комментарием «ЗА ЗЛО, КОТОРОЕ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЧУЖИМИ РУКАМИ!» и таким образом закрывает доступ в группу.





На официальной же странице, удалив перед этим «неудобные» для себя комментарии от посетителей группы, обвиняющих её ни много ни мало в мошенничестве, гражданка Алехина вывешивает пост следующего содержания:





«данной даме отказано в травле начальника колонии, в которой отбывает заключение её кавалер…По опросу многочисленных заключенных колонии, кошек на территории не так много, им предоставляется возможность посещать так же помещения, где живут заключенные. Данное сообщение считаем фейковым с содержанием в нем заведомо-ложного доноса»!»





При этом, по её словам, меньше чем за сутки, ею видимо, были опрошены «многочисленные заключенные» колонии, а также по одному телефонному звонку получен ответ, в котором сообщалось, что имя данной гражданки (ни разу не побывавшей даже близко к Челябинску), значится в списках посетителей колонии, где отбывает заключение её друг. В диалогах она называет гражданку «зэчкой» и предлагает поискать «доказательную базу», порывшись в печах исправительного учреждения, дабы отыскать там кошачьи кости.





И даже свою полную юридическую (как, впрочем, и орфографическую) безграмотность контактное «лицо» группы не стесняется выставлять напоказ, обнаружив в просьбе (!) проверить информацию, сделанную со ссылкой на источник, «заведомо-ложный донос», т.е. донос, который сделан в присутствии сотрудников органов, способных возбудить уголовное дело.





Таким образом, согласно гражданке Алехиной, каким-то образом совершилось покушение на естественный ход расследования (какого??)





Стоит отметить, что и сама гражданка Алехина, несмотря на «высокую миссию», доверенную ей депутатом, не чужда жаргонизмов: так, предложение гражданки обратиться в общественную наблюдательную комиссию, было расценено ею в качестве предложения «устроить шмон» и травлю начальника колонии в личных интересах.





В результате Общественная приемная депутата Шеина превратилась в общественную приемную «депутата Алехиной», не допустившей, в лучших традициях чиновничье - бюрократической системы, «бедного просителя» до «депутатского тела».





«Сейчас мы пробуем отладить систему координации, и я думаю, что удастся привлечь группу волонтеров чтобы все это организовать. На первых порах возможны сбои, конечно»





О. В. Шеин, на сообщение о беспределе.





Депутат был немедленно поставлен в известность о том, что творится в его Общественной приемной и что делается его руками и под его именем. Однако реакция воспоследовала только после того, как гражданка пообещала обратиться в комиссию по этике при Государственной Думе. Творящийся беспредел был назван депутатом «сбоями», неизбежными при любой новой работе, а обещание «разобраться» так и повисло в воздухе.





Так же, в нашей группе мы будем опубликовывать результаты наших расследований !





О.В. Шеин





Между тем, гражданка Алехина продолжает резвиться как в «Общественной приёмной» депутата, занося в «черные списки» любого, кто осмелиться поинтересоваться, чем конкретно занимается данная группа, так и на личной странице (!!!) депутата, отвечая на адресованные лично ему сообщения.





Но самое страшное, что за всей пеной забылось главное: отчаянный крик о помощи людей, оказавшихся в безвыходной ситуации, и десятки маленьких сердечек пушистых созданий, возможно, принявших мучительную смерть.





Комментарий. 20 декабря 2018 г. в России вступил в силу новый закон о защите животных от жестокого обращения.





Ему предшествовала почти двадцатилетняя борьба сотен тысяч российских граждан под лозунгом «Россия без жестокости», среди которых десятки известных деятелей культуры и искусства. В борьбе участвовали граждане Франции, Бельгии, Германии, Израиля, Коста-Рики, Украины, Грузии.





В новую версию закона, в частности, было включено такое отягчающее вину обстоятельство, как демонстрация последствий насилия средствами СМИ.





Однако, несмотря на громкие слова депутатов, обилие возникших Общественных приемных разного толка, призванных защищать их интересы, правосудие в России продолжает оставаться замкнутой в себе и охраняющей саму себя системой.





Несмотря на попытки Роскомнадзора, запретить насилие в сети, за последние несколько месяцев, в разы выросло количество групп, открыто глумящихся над главными человеческими ценностями: состраданием, добротой, растлевающих детей пропагандой насилия, страшными кадрами расправ над беззащитными существами. Пока. НО. ПОКА. Без результатов возвращаются обратно «за отсутствием состава и события» преступления заявления, написанные гражданами на эти группы.





Был «положен под сукно» список таких групп, переданных депутату В. Бурматову неравнодушными общественниками.





В таких условиях граждане, не надеясь ни на Бога, ни на чорта, ни на полицию, ни на «доброго» депутата, сами создают инициативные группы, нанимают адвокатов, проводят расследования и добиваются восстановления справедливости.





Но об этом – наш следующий репортаж.





Любомира Ирисова, с зоны.





Специально для граждан.





Источники:

https://www.znak.com/2018-01-22/zoozachitniki_zayavili_o_massovom_ubiystve_koshek_v_ispravitelnoy_kolonii_chelyabinska











