В Каргополе откроется музей первого губернатора Аляски

В архангельском Каргополе появится музей первого управителя Аляски Александра Баранова. Экспозицию, рассказывающую о невероятной американской судьбе каргопольского купца, планируется создать в Гостином дворе, пишет «Российская газета».

Сегодня имя губернатора Аляски знает каждый американский школьник. Дом Баранова в городе Кадьяк признан национальным историческим памятником США, его имя носят остров, река, улица, школа, а именами детей названы озера. А вот в России его биографию еще предстоит извлечь из "рундуков" истории, а также напомнить, что на американский Запад европейская культура пришла вместе с русскими. Каргополец, к примеру, начинал с того, что после кораблекрушения у берегов Америки жил в юрте и ел коренья. А потом за 28 лет основал на, казалось бы, неуправляемой территории город Ново-Архангельск (сегодня - Ситка), открыл школы, библиотеки, начал строить корабли, добывать уголь, выплавлять медь.

Освоить десять процентов материка, занятого индейцами, заново отстраивать сожженные русские поселения мог только человек, "сохранивший способность на северном камне расти", лишенный страха. Кстати, на Аляске самой популярной песней был гимн русскому бесстрашию, сочиненный губернатором Барановым задолго до появления "Боже царя храни": "Ум российский промыслы затеял, вольных россиян в морях рассеял, места познавати, выгоды искати".

"Промыслы" Баранова через 200 лет вернутся в Каргополь: единственный в России музей северного купца может появиться уже в следующем году. Для этого, как рассказала директор Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея Лидия Севастьянова, необходимо провести противоаварийные работы в уцелевшей части Гостиного двора. Средства в областном бюджете запланированы.

Уже решено, что главным экспонатом музея станет знаменитая кольчуга, которую Баранов носил под одеждой: защита от стрел требовалась правителю Аляски, несмотря на то, что он был женат на дочке индейского вождя. Сегодня "железный панцирь" купца хранится в Смитсоновском институте Вашингтона, а в Каргополь американские хранители наследия Баранова отправили точные параметры кольчуги: по ним будет заказана копия для Гостиного двора.

Тем временем губернатор Архангельской области Игорь Орлов не скрывает, что на его отношение к сохранению памяти Баранова в Каргополе повлияла статья "Главный правитель Русской Америки", опубликованная год назад в журнале "Родина", который издает "Российская газета".

- До этого я знал о каргопольском губернаторе Аляски, но о подвигах Баранова в Америке, о мужестве и бесстрашии прочитал именно в "Родине", - рассказал Орлов.

Глава региона сообщил также, что разработан проект единого архитектурного ансамбля Каргополя, включающий Гостиный двор, всю центральную соборную площадь с храмами, набережную Онеги, которая носит имя Баранова.

Кстати

...А пока до Америки доносится хрустальный звон каргопольских колоколов: единственный в нашей стране фестиваль зимних колокольных звонов, только что прошедший в Каргополе, получил статус национального события года в России и вошел в зимний туристический топ страны. Следующим должен стать тур "Каргополь - родина президента Русской Америки". Проект каргопольцы уже придумали, надеются, что за океаном их правильно поймут и поддержат. Баранов двести лет назад понял: "Мы можем жить в мире и согласии", - сказал он. Эти слова выгравированы на его постаменте в Ново-Архангельске - Ситке.

Татьяна СУХАНОВСКАЯ