«PATRIA ARCTICUM» - как предупреждение тем, кто пытается со стороны научить нас «любви» к родной земле

На просторах сети Интернет появилось информационное издание «PATRIA ARCTICUM»

«Patria Arcticum» (лат. «Родная Арктика) - это прежде всего площадка для экспертных мнений специалистов в разных отраслях знаний. Нас объединяет любовь к родному краю, интерес к проблемам Арктики, вопросам региональной безопасности», - пояснил ИА «RUSNORD» один из авторов проекта Денис Данилов.

По его словам, в работе над изданием участвуют люди разных профессий и призваний. Это экологи, социологи, экономисты, журналисты, религиоведы и священнослужители.

«Наша главная миссия – сформировать целостный взгляд на Российскую Арктику как на наше жизненное пространство. Одна из задач состоит в новостном и аналитическом освещении «международного следа» в этом колоссальном по своему значению регионе. Другая – показать вклад отдельного человека, народов и культур Арктики в формирование российской государственности и роли государства в их сохранении. Прежде всего на современном этапе», - отметил Денис Данилов.

«В то же время наш проект – это предупреждение тем, кто пытается со стороны научить нас «любви» к родной земле и людям. Для кого проблемы региона – это всего лишь разменная карта в конкурентной борьбе за ресурсы, средство для новой колониальной экспансии», - подчеркнул собеседник агентства.

В Patria Arcticum пояснили, что создание сайта с последующей регистрацией СМИ – это только начало работы. В планах на ближайшую перспективу – создание молодежной организации. Или если хотите – братства:

«Мы видим, как на уровне гражданского общества из плоскости политических, культурных, религиозных отношений по объективным причинам вытесняются инициированные Западом объединения. Сворачиваются и свои «доморощенные», откровенно одиозные проекты. Примеров тому много. Относиться к этому можно по-разному. Однако нашему обществу, как воздух необходима альтернатива. Прежде всего молодому поколению. Альтернатива из событий, которые бы объединяли людей с разными взглядами, суждением, опытом на основе интереса, уважения и доверия к друг другу…»

Постоянная ссылка на сайт «PATRIA ARCTICUM»: http://patricum.ru/