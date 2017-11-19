«Аквилон Инвест» начинает в Архангельске строительство 3-й очереди жилого комплекса «Зеленый квартал»

12-этажный одноподъездный дом будет построен на пр. Новгородский, 176. Старт продаж квартир намечен на 22 января.

ЖК «Зеленый квартал-3» разместится на участке площадью 1433 кв. м на месте неэксплуатируемого деревянного нежилого здания, которое подлежит разборке. Дом расположен в центре Архангельска, в 10 минутах ходьбы от набережной Северной Двины. Развитая инфраструктура района предполагает комфортное проживание в новом жилом комплексе: в шаговой доступности находится школа №11, два детских сада: «Парусок» и «Ивушка», бассейн «Норд-Арена», стадион «Труд», городская поликлиника №1 и стоматологическая поликлиника №1, оздоровительный комплекс «Вологодские бани».

Новый дом расположен напротив ЖК «Зеленый квартал-1». Поэтому архитектурно-художественные решения проекта выполнены с ним в едином стиле, и совпадают по использованным материалам. При строительстве используется передовой экологически чистый и энергоэффективный кирпич «Теплая керамика», обеспечивающий современные требования к сохранению тепла, поддержанию оптимальной влажности и звукоизоляции. Основой новой технологии является «эффективный кирпич», в структуре которого имеются специальные мельчайшие замкнутые поры и оптимально расположенные пустоты, которые и обеспечивают необходимое энергосбережение. Толщина продольных и поперечных несущих стены составляет 770 мм. Облицовка выполняется из керамического кирпича абрикосового и соломенного цветов.

В «Зеленом квартале-3» спроектировано 108 квартир – от студий до евро 4-х комнатных. Планировочные решения жилых помещений выполнены с использованием концепции «Разумные метры». Главное преимущество состоит в том, что на этапе проектирования учитывается образ жизни и особенности современных горожан. В итоге квартиры получаются значительно более удобным и функциональным, чем стандартные. В них предусмотрены специальные зоны для общения всех членов семьи и личные пространства для отдыха и уединения. В концепции «Разумные метры» нет пространств, которые в дальнейшем нельзя использовать. Соответственно, не нужно платить за «лишние квадраты».

Все квартиры в сдаются с «Белой отделкой», которая включает: штукатурку и шпаклевку стен под покраску/оклейку обоев, выравнивание и шпаклевку потолка, выполнение стяжки пола, коллекторную разводку отопления, с установкой радиаторов со встроенными терморегуляторами, счетчиков горячей и холодной воды, монтаж окон и балконных дверей с двухкамерными стеклопакетами, остекление на балконах и лоджиях, прокладку электропроводки по квартире с установкой розеток и выключателей, счетчиков электроснабжения, установку розеток для телефона, Интернета, ТВ антенны, монтаж металлической входной двери «Гардиан» высокой степени взломостойкости. Предусмотрена возможность установки домофона с видеосигналом и связь с пунктом контроля доступа. Кроме того, холдинг «Аквилон-Инвест» предлагает своим клиентам услугу: выполнение чистовой отделки, включающей: кладку кафельной плитки в санузле, монтаж сантехники, настилку полов из ламината, установку натяжного потолка. В таком варианте квартира полностью готова для проживания.

Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории с сохранением большой детской площадки, площадкой для отдыха с малыми архитектурными формами, асфальтированием тротуаров и гостевых автостоянок, разбивкой травяных газонов, с учетом требований по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц.

Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» выдано разрешение на строительство № RU29301000-213-2017. Сдача жилого комплекса «Зеленый квартал-3» в эксплуатацию намечена на 4-й квартал 2019 года.