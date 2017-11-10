Кубинский социализм глазами архангелогородца

В прошлое всегда интересно всматриваться. Особенно когда тебе за 60 и большая часть жизни прошла самолетах, вертолетах и любимых мною поездах.

Но поездом во многие места моей работы и отдыха не доедешь. На ту же Кубу, куда приезжал уже отдохнуть раз 15.

Да, читатель, всегда можно позавидовать человеку,

который из лютой зимы может перенестись в жаркую Кубу. Расстояние от Оттавы до места с экзотическим кубинским названием Кайо-Коко на юге страны всего на 600 км больше, чем из Нарьян-Мара до Москвы. И быстрый Боинг преодолевает его за 3 часа 50 мин.

На этом приятные неожиданности для человека, достающего "из широких штанин" не молоткастый, а российский паспорт для контроля пограничной кубинской службой не заканчиваются. Пожалуйте на остров Свободы без заполнения всяких деклараций. Канадцам, британцам, итальянцам, немцам там всяким - нужно, а "русо" - русскому туристу не надо.

Ну, а дальше, как у всех. Садимся в автобус и короткая поездка в гостиницу в радостном предвкушении отдыха.

А предвкушать есть что, даже с моим опытом кубинских поездок. Как-то не скромно получилось, но давай -те уж оставим как есть, оставим.



Безграничный песчаный пляж, теплый ласкающий океан, ласковые волны, теплые звездные ночи и замечательный кубинский ром Мулата. И только в чистом виде. И никаких там коктейльчиков архангельскому мужику не надо. Рому побольше, чуть больше, чем обычно "за приезд" - же нужно, чтобы жизнь окончательно наладилась. Она и так хороша, по сравнению с непростой поездкой на Кубу из России. Ведь привыкать к кубинскому времени не надо.

Оттава и Гавана живут в одном часовом поезде.

Но давайте приступим, наконец, к исследованию кубинского социализма, но в легкой форме, памятуя, что сейчас Руснорду катастрофически не хватает опусов для легкого занимательного чтения. Рождественские праздники у нас немногих располагают к писательской деятельности. А мне не терпится поделиться увиденным - вот и спешу.



Кубинское утро восхитительно и прогулка на рассвете по бесконечному песчаному океаническому пляжу меня лично приводит в дикий восторг. Эх, не глупец же был знаменитый американец Эрнст Хэмингуэй, назвавший Кубу "раем на земле". Приветствие "Ола" и "грациас" - спасибо - то немногое, что нужно обязательно выучить любому уважающему себя туристу на Кубе.



И амиго-друг. И "амиго" не подведет, только лучше, если приплачивать за каждый налитый стаканчик рома конвертируемым песо. Это примерно наши 80 рублей. А остальное и так сойдет. "И так уплочено", как говорил знаменитый советский комический актер Филиппов в знаменитой кинокомедии, решительно и строго остановивший официанта, который

почему -то решил, что пиво на столе больше уже не нужно известному киногерою. Еще как нужно!

Как и взглянуть на жизнь кубинцев -какова она жизнь в чуть ли не последнем оставшемся на Земле оазисе социализма?

Языковой барьер существует, и об этом много напрямую с народом не поговоришь. В начале мне повезло с кубинской "Гранмой" - газетой такой, как наша "Правда". Помните? "Гранма" скромно лежала на администраторской стойке, да еще и на английском языке. И что же там у нас в "Гранме?" Какие такие новости кубинского социализма поведает мне ведущая партийная газета?

Уже год как ушел в мир иной Фидель Кастро, и газета подробно рассказывает, что 350 тыс кубинцев из 11 миллионного населения пришло попрощаться с Фиделем за год в его родном Сантьяго де Куба. Напечатано много писем трудящихся и все на один лад пишут, что потеряли великого человека. А кто же спорит, что Кастро был великой исторической личностью? И Ленин, и Сталин, и Мао Цзе дун, и Ким Ир Сен?

Вот только при определенных положительных качествах в целом все они были отрицательными историческими личностями. У меня в этом нет никаких сомнений.

Давайте еще раз понаблюдаем за сегодняшней Кубой, ее жизнью, в курортном городке

в Кайо-Коко и 4-х звездном гостиничном комплексе Пестана, где в 20-х числах декабря прошлого года удалось замечательно отдохнуть и изучать социализм в свободное от отдыха время.



Нужно быть слепым, чтобы не видеть, как Куба бедна. Дороги, транспортная инфраструктура, энергетика советских времен. Автомобильный транспорт 70-80-хх годов прошлого столетия. И это наши Зилы, Камазы, Жигули-Лады и Уазы. Много знаменитых Уазов, которые и у нас -то совсем не редкость еще. Значит, надежные машины или у нас в отдельно взятых отраслях промышленности

тоже признаки социализма остались?

Туристические китайские автобусы тут ни при чем. У старшего брата по строительству социализма - СССР - просто не было собственных туристических автобусов никогда. Были "Икарусы", но это поставки автомобильной индустрии братской Венгрии. Зато советские специалисты строили, обучали, развивали остров Свободы, как могли, и братская помощь Кубе обходилась

в 5 миллионов долларов в день.

Ночное небо на Кубе замечательно и романтично. А после замечательно-культурной ежедневной вечерней программы с зажигательной румбой и, сами понимаете, дружеских вечерних застолий с ромом Мулатой, настроение тоже замечательное.

И при чем тут социализм?

И правда, ни при чем. Просто после рома Мулаты особенно хочется пообщаться. На то он и Мулата. Да и про кубинский социализм очень хочется понять - есть ли у него будущее?



Ночной охранник отеля Эрнан приветлив и улыбчив. С готовностью показывает семью на мобильнике. Жена работает в аэропорту, мама учительница, а папа агроном. Все как у людей.

Живут вместе с родителями. "А как еще?", - удивляется Эрнан.

Стройная фигура и синяя рубаха охранника безукоризненны. Про жизнь на Кубе Эрнан тоже рассказывает охотно.

"Да, с интернетом плохо и денег совсем не хватает"- жалуется Эрнан..

"Но не голодаем и верим, что "русо" снова вернутся и заживем, как раньше", - верит амиго.

"А что надо, чтобы мы вернулись? - удивляюсь я.

Эрнан посмотрел на меня подозрительно. Засомневался, а правильный ли я "русо", а то может и канадец вовсе, коих на юге Кубы и Кайо-Коко подавляющее большинство. Это же не Варадеро, где россияне вплоть до последней девальвации рубля были едва ли не туристическим большинством. Не был там, не знаю, но так говорит статистика.

Эрнан зарабатывает 15-20 песо, жена чуть меньше и это примерно 1800 рублей, в месяц на всю эту кубинскую семью из трех человек…

Только никак не пойму, а как же при таком семейном доходе у охранника Эрнана оказался в руках айфон далеко не последнего поколения и замечательные фотографии мощной звуко-аппаратуры фирмы Marshall. От такой, пожалуй бы, и сам Тим Дорофеев - главный устроитель архангельских джазовых фестивалей не отказался.

"А как же это можно все это купить при таком семейном доходе? - не удержался и спросил своего кубинского амиго.

Охранник Эрнан явно смущен. "Туристы дают людям чаевые, да и живем экономно с женой и трехлетним сыном", - явно пытается уйти от ответа Эрнан.

Вспомнились наше время развитого социализма - была в СССР и такая эпоха, и рассказы того времени, что де "в магазинах пусто, а в холодильниках у всех было густо". Мол, деньги при социализме ничего не решали, а решали связи. Решали и деньги, еще как решали! Да, уж живучи сказки, однако, но это не совсем наша с вами тема.



Давайте снова на Кубу. Отдыхать и исследовать.



Прощальное утро выдалось солнечным и замечательным, как и все другие дни. С утреннего купания на пути в гостиницу меня остановил настоящий кубинский садовник и тезка Владимир по фамилии Мосадо. Пытается предложить кокосы и сувениры. Разговор заладился, когда оказалось, что Мосадо говорит на английском.

Амиго хлопает меня по плечу и очень рад, что встретил своего русского тезку. По-русски Владимир не говорит, а вот его папа знал русский хорошо. Учился в СССР в Воронеже, после учебы вернулся домой и произносил зажигательные речи перед кубинскими военнослужащими. Папа умер в 59, а книга его осталась. Мосадо просит подождать. А уже через 5 минут у меня в руках книга на испанском языке хрущевских времен о визите Кастро в СССР. И в Москву, и Ленинград, и соседний Архангельску Мурманск тоже. Фотографируемся на память. Вместе с семейной реликвией Мосадо - книгой о знаменитой поездке Кастро в СССР.



Не часто удается поговорить с сыном кубинского коммуниста Владимиром Мосадо. "Кубе нужны перемены", - уверен Владимир. Но что он может, когда нынешний руководитель Кубы Рауль Кастро, младший брат Фиделя, в той самой "Гранме" снова поклялся в верности идеалам кубинского социализма.

Только есть ли у этого социализма будущее? Это должны решить сами кубинские люди, которые ждут перемен.

А я жду новой поездки на Кубу. Присоединяйтесь! Будем вместе отдыхать и изучать кубинский социализм дальше.



Владимир Харлов